Ilyen se volt még: nemet mondott az EU-tagjelölt ország Brüsszelnek, nem vezet be szankciókat az oroszok ellen – „Nem vagyunk ostobák”

Georgia vezetése nem olyan ostoba, hogy szankciókat vezessen be Oroszországgal szemben – jelentette ki szerdán Kaha Kaladze, a Georgiai Álom Demokratikus Georgia kormánypárt főtitkára, Tbiliszi polgármestere újságíróknak nyilatkozva.

Georgia nemet mondott Brüsszelnek, nem vezet be szankciókat az oroszok ellen – „Nem vagyunk ostobák” / Fotó: GAVRIIL GRIGOROV

A főtitkár az Európai Unió Tanácsának az uniós bővítésről szóló közleményére reagált, melyben arra szólították fel Georgiát, hogy kövesse Brüsszel külpolitikai irányvonalát egyebek között szankciók bevezetésével Oroszországgal és Fehéroroszországgal szemben.

„Milyen szankciókat is kellene nekünk bevezetnünk Oroszországgal szemben? Ők (az EU) saját maguk is kereskednek Oroszországgal, ugyanakkor bizonyos európai országok képviselői büntetőintézkedések bevezetésére sürgetnek minket Oroszország ellen.”

Nézzék meg az utóbbi évek statisztikáját, mekkora kereskedelmi forgalmuk van Oroszországgal! Mi sem vagyunk ostobák!

– hangsúlyozta Kaladze.

Arról is beszélt, hogy tbiliszi a szankciókkal nem tudna kárt okozni Moszkvának. „Tönkretennénk gazdaságunkat, kárt okoznánk a munkaszerető grúz népnek. Miért tennénk olyat, ami káros lenne országunknak?” – vetette fel a kormánypárti politikus.

Georgia úgy veszi a szankcionált olajat, mint még soha

Georgiának sikerült újra magára haragítania az Európai Uniót: a Transparency International szerint a Kulevi finomítóban orosz olajszállítmányokat címkézhettek át helyi termékként, közvetve kikerülve a nyugati szankciókat. A szervezet friss jelentése szerint a Kulevi olajfinomító kulcsszerepet játszott Georgiában az Oroszország elleni szankciók kijátszásában. A közzétett háttéranyag szerint a Kayseri nevű tanker októberben több mint 105 ezer tonna szibériai nyersolajat szállított a georgiai Kulevi terminálra.

Bár a georgiai hatóságok a szállítmányt eredetileg legálisnak minősítették, a hajót három héttel később EU-s szankció alá helyezték.

A TI-Georgia jelentése rámutat: a Kayseri része annak a több mint 560 hajóból álló „árnyékflottának”, melyet Oroszország használ az olaj eredetének és tulajdonjogának elrejtésére a nyugati szankciók szigorodása közepette.