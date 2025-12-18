Ilyen nincs, bejelentkezett a szankciók európai élharcosa: újabb befagyasztás jöhet, most a magánszemélyek bankszámlái kerülnének zár alá - ez nem csak az oroszokat érinti

Az Egyesült Királyság tovább bővítette az Oroszországgal szembeni szankciókat: London újabb orosz olajipari szereplőket vett fel a korlátozások alá eső vállalatok listájára. A brit külügyminisztérium frissített szankciós jegyzéke szerint ezúttal a Tatneft, a Rusneftegaz és a Russneft is célkeresztbe került, ami újabb jelzés arra, hogy a brit kormány továbbra is kiemelten kezeli az orosz energiaszektor pénzügyi és gazdasági elszigetelését.

Ilyen nincs, bejelentkezett a szankciók európai élharcosa: újabb befagyasztás jöhet, most a magánszemélyek bankszámlái kerülnének zár alá / Fotó: Anadolu via AFP

A döntés nem kizárólag orosz cégeket érint: a mostani körben összesen 24 jogi személy és magánszemély került fel a listára, köztük Üzbegisztánban, Kirgizisztánban és az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett vállalatok is. Ez arra utal, hogy a brit hatóságok fokozott figyelmet fordítanak azokra a nemzetközi hálózatokra, melyek közvetve vagy közvetlenül kapcsolatban állhatnak az orosz energiahordozók kereskedelmével és finanszírozásával.

A szankciók értelmében az érintett cégek brit bankoknál vezetett számláit befagyasztják, amennyiben ilyeneket azonosítanak. Emellett az intézkedések személyi korlátozásokat is tartalmaznak:

a listán szereplő magánszemélyek számára megtiltják a belépést az Egyesült Királyság területére.

A brit kormány célja ezzel az, hogy tovább szűkítse az orosz energiaszektor mozgásterét, és csökkentse azokat a pénzügyi csatornákat, melyeken keresztül bevételekhez juthat.

A brit döntés tovább szigorítja az orosz olaj- és gázipar mozgásterét, mely az ukrajnai háború kitörése óta folyamatos nyomás alatt áll. Az ilyen intézkedések hatása jellemzően nem egyik napról a másikra jelentkezik, London ugyanakkor világossá tette: nem kész enyhíteni a gazdasági korlátozásokon, és fenntartja a szankciós politikát Oroszországgal szemben.

London lebukott: saját szankcióik ellenére orosz gázt használt a kormány

Miközben az Európai Unió és szövetségesei az orosz-ukrán háború kitörése óta folyamatosan szigorítják az Oroszországgal szembeni szankciókat, és igyekeznek leválni az orosz energiahordozókról, kellemetlen ellentmondásra derült fény az Egyesült Királyságban. Mint kiderült, a brit állam több kulcsfontosságú intézményének gázellátása közvetve orosz eredetű földgázhoz is köthető.

A brit kormányzati negyed, a Downing Street, a Whitehall számos épülete, a Bank of England irodái, az NHS egyes kórházai

és több oktatási intézmény olyan szerződések alapján kapnak gázt, amelyeket a francia tulajdonú TotalEnergies leányvállalata teljesít.

A TotalEnergies ugyanakkor részesedéssel rendelkezik az orosz Jamal LNG-projektben, amely cseppfolyósított földgázt állít elő és exportál, többek között európai piacokra is.