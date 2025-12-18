Deviza
Ilyen nincs, bejelentkezett a szankciók európai élharcosa: újabb befagyasztás jöhet, most a magánszemélyek bankszámlái kerülnének zár alá - ez nem csak az oroszokat érinti

Újabb lépést tett az Egyesült Királyság az orosz energiaszektor elszigetelése felé. A friss döntés értelmében további vállalatok kerültek fel a brit tiltólistára, ami tovább bővíti az orosz olajat érintő szankciók körét. Az intézkedések pénzügyi és személyi korlátozásokat is maguk után vonnak.
VG
2025.12.18, 16:05
Frissítve: 2025.12.18, 16:06

Az Egyesült Királyság tovább bővítette az Oroszországgal szembeni szankciókat: London újabb orosz olajipari szereplőket vett fel a korlátozások alá eső vállalatok listájára. A brit külügyminisztérium frissített szankciós jegyzéke szerint ezúttal a Tatneft, a Rusneftegaz és a Russneft is célkeresztbe került, ami újabb jelzés arra, hogy a brit kormány továbbra is kiemelten kezeli az orosz energiaszektor pénzügyi és gazdasági elszigetelését.

Ilyen nincs, bejelentkezett a szankciók európai élharcosa: újabb befagyasztás jöhet, most a magánszemélyek bankszámlái kerülnének zár alá
Ilyen nincs, bejelentkezett a szankciók európai élharcosa: újabb befagyasztás jöhet, most a magánszemélyek bankszámlái kerülnének zár alá / Fotó: Anadolu via AFP

A döntés nem kizárólag orosz cégeket érint: a mostani körben összesen 24 jogi személy és magánszemély került fel a listára, köztük Üzbegisztánban, Kirgizisztánban és az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett vállalatok is. Ez arra utal, hogy a brit hatóságok fokozott figyelmet fordítanak azokra a nemzetközi hálózatokra, melyek közvetve vagy közvetlenül kapcsolatban állhatnak az orosz energiahordozók kereskedelmével és finanszírozásával.

A szankciók értelmében az érintett cégek brit bankoknál vezetett számláit befagyasztják, amennyiben ilyeneket azonosítanak. Emellett az intézkedések személyi korlátozásokat is tartalmaznak: 

a listán szereplő magánszemélyek számára megtiltják a belépést az Egyesült Királyság területére. 

A brit kormány célja ezzel az, hogy tovább szűkítse az orosz energiaszektor mozgásterét, és csökkentse azokat a pénzügyi csatornákat, melyeken keresztül bevételekhez juthat.

A brit döntés tovább szigorítja az orosz olaj- és gázipar mozgásterét, mely az ukrajnai háború kitörése óta folyamatos nyomás alatt áll. Az ilyen intézkedések hatása jellemzően nem egyik napról a másikra jelentkezik, London ugyanakkor világossá tette: nem kész enyhíteni a gazdasági korlátozásokon, és fenntartja a szankciós politikát Oroszországgal szemben.

London lebukott: saját szankcióik ellenére orosz gázt használt a kormány

Miközben az Európai Unió és szövetségesei az orosz-ukrán háború kitörése óta folyamatosan szigorítják az Oroszországgal szembeni szankciókat, és igyekeznek leválni az orosz energiahordozókról, kellemetlen ellentmondásra derült fény az Egyesült Királyságban. Mint kiderült, a brit állam több kulcsfontosságú intézményének gázellátása közvetve orosz eredetű földgázhoz is köthető.

  • A brit kormányzati negyed, a Downing Street, a Whitehall számos épülete, a Bank of England irodái, az NHS egyes kórházai 
  • és több oktatási intézmény olyan szerződések alapján kapnak gázt, amelyeket a francia tulajdonú TotalEnergies leányvállalata teljesít. 

A TotalEnergies ugyanakkor részesedéssel rendelkezik az orosz Jamal LNG-projektben, amely cseppfolyósított földgázt állít elő és exportál, többek között európai piacokra is.

A vállalat azzal érvel, hogy a Jamalból származó szállítások egy, még a háború előtt kötött hosszú távú szerződéshez kötődnek, amelyet nem lehet felmondani. Ennek ellenére az orosz LNG kereskedelme továbbra is erősen vitatott, különösen annak fényében, hogy az EU-ban 2025-ben akár 8,5 milliárd dollár (mintegy 4000 milliárd forint) értékű orosz cseppfolyósított földgáz találhat vevőre.

Bár az Egyesült Királyság hivatalosan megtiltotta az orosz LNG közvetlen importját, a kritikusok szerint 

az ilyen közvetett kapcsolatok aláássák London hitelességét az Oroszországgal szembeni kemény fellépésben. 

A helyzetet bonyolítja, hogy az állami intézmények és a TotalEnergies közötti szerződések egy része csak 2027-ben, sőt egyes esetekben 2030-ban jár le, miközben szakértők szerint létezhetnének alternatív beszállítók is.

A britek az orosz árnyékflottára is rávetették magukat

Nagy-Britannia száz új szankciót vezetett be Oroszországgal szemben az Ukrajna elleni támadások fokozódása miatt. A szeptemberben bejelentett intézkedések elsősorban az orosz olajbevételeket, valamint az orosz fegyveres erőket elektronikai alkatrészekkel ellátó vállalatokat célozzák. A csomag legnagyobb része az úgynevezett orosz árnyékflottát érinti: 

London hetven, szankciók megkerülésére használt szállítóhajót sújtott büntetőintézkedésekkel. 

Emellett 27 cég és három magánszemély került a listára, köztük kínai, török és azeri vállalatok is. Yvette Cooper brit külügyminiszter szerint Oroszország júliusban több mint 6500 drón- és rakétatámadást hajtott végre Ukrajna ellen.

