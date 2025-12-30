Óriási baj készül a szomszéd gazdaságban, most még szépen tartják magukat, de ketyeg a bomba

A Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) problémája és a belpolitikai feszültségek mellett további kockázatok is jelen vannak az országban, de a szerb gazdaság a jelek szerint mégis bővülni tudott.

Ha nem rendezik gyorsan a NIS helyzetét, óriási bajba kerülhet a szerb gazdaság / Fotó: AFP

Az évet jó eséllyel 1 és 2 százalék közötti növekedéssel zárja. A makrogazdasági mutatószámok a felmerülő gondok ellenére nem tekinthetőek rosszaknak. Szerbia bruttó hazai terméke már a harmadik negyedév végén, 2025 januárja és szeptembere között, reálértéken mintegy 2 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.

Az IMF is optimista a szerb gazdaság jövőjével kapcsolatban, de erősek a kockázatok

A növekedés legfőbb hajtóereje az ipari termelés volt.

Szeptemberben 2,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.

A feldolgozóipar az augusztusi kismértékű visszaesést követően szintén erősödött.

A feldolgozóipar teljesítményében a pancsovai finomító részaránya általában 5-7 százalék közötti szinten volt - már amíg működött. A leállás szinte bizonyosan megmutatkozik majd a nemzetgazdasági adatokban.

Közel három hónapja nem érkezett egy csepp kőolaj sem a finomítót az adriai tengeri terminállal összekötő vezetéken, maga a finomító pedig lassan egy hónapja nem üzemel. Ahogyan a Világgazdaság is folyamatosan beszámol róla, a Mol is a potenciális vásárlók között van, amennyiben az oroszok mégis úgy döntenek, kiszállnak.

Szerbia további gazdasági növekedését jelzi előre a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is, annak ellenére, hogy belföldön és globálisan is kihívásokkal teli lehet az elkövetkező időszak. Az IMF delegációja az év vége előtt Szerbiában vizsgálódott.

A látogatás végén azt az igen optimistának tekinthető meglátásukat tették közzé, hogy

idén akár 3, jövőre pedig 4 százalékos lehet a szerbiai GDP növekedése.

Makroszinten is sok múlik a NIS helyzetén

Elsősorban az állami beruházási programoknak és a kiviteli kapacitások növekedések köszönhető a bővülés. Ez is azonban csak akkor valósulhat meg, ha sikerül rövid időn belül rendezni a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) körüli problémákat, valamint, ha helyreáll a mezőgazdaság teljesítménye is.