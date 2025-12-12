Jól jártak a feketén építkezők, most akciós áron legalizálhatnak - már több, mint százezren jelentkeztek

Az új jogszabály lehetővé teszi, hogy az engedély nélkül épített épületek tulajdonosai egyszerűsített eljárásban rendezzék ingatlanjaik jogi helyzetét. A korábbinál gyorsabb egyszerűbb és olcsóbb is a folyamat, legalábbis erről szól a kormányzati narratíva. Száztól ezer euróig terjedő összegből meg lehet oldani a legalizációt. Az akció iránti érdeklődés egyik mutatószáma, hogy a kormány által kezdeményezett program első napján több mint 19 ezer illegálisan épített ingatlant bejegyzésére adták át a kérvényt. A hét vége felé pedig már a százezerhez közelített a beadványok száma.

Szerbiában akciós áron érhető el az objektumok legalizálása / Fotó: Makic Slobodan / Shutterstock

A szerb hatóságok már a kilencvenes években megpróbálták megoldani az illegális építkezésből eredő problémákat. Akkor még csupán néhány százezer illegálisan objektum várt legalizálásra. Jelenleg – becslések szerint – ez a szám eléri, vagy meg is haladhatja az ötmilliót. Több mint 266 000 ilyen a főváros, Belgrád területén található. Az illegálisan felépített ingatlanokat az állampolgárok az interneten is bejelenthetik. Ez a legkönnyebb út, de minden önkormányzatban, valamint a Szerbiai Posta több mint 580 kirendeltségében is meg lehet tenni. Az egyszerűsített legalizálásra 60 nap áll rendelkezésre, tehát az érintettek 2026. február 5-ig élhetnek a lehetőséggel. Bírságokra számíthat majd, és akár el is vehetik az ingatlanját, ha valaki a könnyített eljárás ellenére kezd bele jogtalan építkezésbe.

Az első napon a kérelmek 40 százalékát online formában nyújtották be. Az online bejelentéshez elegendő egy érvényes személyi igazolvány, internetkapcsolat és e-mail cím. Legalizálni azokat az épületeket kell, amelyeket építkezési engedély nélkül építettek. Ebbe a kategóriába tartoznak a nem bejegyzett lakások, családi házak, melléképületek, garázsok, teraszok és egyéb hozzáépítések. Mindezt ellenőrizni lehet a Geosrbija honlapján megnyíló térképen. Azok az épületek, amelyek legalizálva vannak, sárga megjelölést kapnak a térképen.

Jogászok egyébként arra figyelmeztetnek, hogy minden épületet, amit a tulajdonosa, vagy építője szeretne megtartani, legalizálni kell.

Ha valaki az udvarában garázst, vagy csak egy nyári lakot épített, melynek csak oszlopai és teteje van, azt is be kell jelenteni, vagy el kell bontani.

A sikeres legalizálás elsődleges és egyben legfontosabb feltétele, hogy az ingatlan a beruházó tulajdonában lévő telken álljon.

Ha a ház vagy a lakás idegen telken épült, az eljárás eleve kudarcra van ítélve.

Nincs lehetőség a legalizálásra akkor sem, ha az ingatlan védett övezetben, nemzeti park területén, vagy természetvédelmi területen, esetleg közterületen található.

A legalizálás előmozdítását serkentő próbálkozást sokan próbálják kritizálni, esetenként politikai hátterű hangvételben becsmérelni. A gyorsított eljárásra vonatkozó bejelentés ugyan látszólag a polgárok anyagi biztonságát, valamint lakhatási rendezettséget szolgálja, valójában azonban egyesek szerint a jelenlegi hatalom a politikai túlélés egyik eszközeként használja fel. Olyan véleményeket fogalmaznak meg, hogy a legalizálásra vonatkozó kampány valakinek, vagy valakiknek anyagi és politikai hasznot is hozhat. Vannak, akik szerint az időzítés sem véletlen, hiszen felsejlik, hogy az államkassza feltöltésének szándéka sem zárható ki, illetve, hogy ez máris része egy küszöbön álló választási kampánynak.