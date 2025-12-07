Drónnagyhatalom a Balkánon – Szerbia építi a régió legnagyobb pilóta nélküli flottáját

Az elmúlt évelkben Szerbia látványosan bővítette pilóta nélküli légi eszközeit. A szerb haderő ma már hazai fejlesztésű és külföldi beszerzésű drónok széles skáláját üzemelteti: felderítő, csapásmérő és öngyilkos drónokat egyaránt. A folyamat hátterében részben a balkáni feszültségek, részben a globális trendek (különösen az ukrajnai háború tapasztalatai) állnak.

Drónok árnyékában a Balkán – Szerbia megelőzte a szomszédait / Fotó: IMAGO / Aleksandar Djorovic / Reuters

A szerb védelmi minisztérium és a helyi ipar – elsősorban a Yugoimport-SDPR és a Katonai Műszaki Intézet (MTI) – együttműködésében több saját típus is gyártásba került, miközben jelentős importbeszerzések történtek Kínából, Izraelből és az Egyesült Arab Emírségekből.

Becslések szerint Szerbia összesen 100–150 pilóta nélküli repülőgéppel rendelkezhet – ez a flotta a Nyugat-Balkán legnagyobbja, bár a pontos számok titkosak, és a beszerzések miatt folyamatosan változnak. A legfontosabb típusok:

Pegaz-011 (Pegasus) – Közepes magasságú, hosszú hatótávú (MALE) drón, ami felderítésre és precíziós csapásmérésre egyaránt alkalmas. A fejlesztése kínai technológiai transzferrel gyorsult fel. Egy drón ára becslések szerint 2-3 millió dollár körül mozog, és legalább 12 darab áll hadrendben.

– Közepes magasságú, hosszú hatótávú (MALE) drón, ami felderítésre és precíziós csapásmérésre egyaránt alkalmas. A fejlesztése kínai technológiai transzferrel gyorsult fel. Egy drón ára becslések szerint 2-3 millió dollár körül mozog, és legalább 12 darab áll hadrendben. CH-92A – A kínai CASC gyártmánya, amelyet 2020-ban Szerbia vásárolt meg elsőként Európában. Jelenleg hat példány áll szolgálatban, de a bővítés már folyamatban van. Fegyverzete két irányított rakéta, a beszerzésük körülbelül 30 millió dollár volt.

– A kínai CASC gyártmánya, amelyet 2020-ban Szerbia vásárolt meg elsőként Európában. Jelenleg hat példány áll szolgálatban, de a bővítés már folyamatban van. Fegyverzete két irányított rakéta, a beszerzésük körülbelül 30 millió dollár volt. Vrabac, Komarac, Komar, Gavran és Osica – Hazai fejlesztésű, kisebb méretű és olcsóbb drónok. A Komarac-család és a Komar típusok első személynézetből irányítható (FPV) öngyilkos drónok, egy-egy darabjuk néhány ezer dollárért gyártható. A tervek szerint több ezer darabot állítanak hadrendbe.

– Hazai fejlesztésű, kisebb méretű és olcsóbb drónok. A Komarac-család és a Komar típusok első személynézetből irányítható (FPV) öngyilkos drónok, egy-egy darabjuk néhány ezer dollárért gyártható. A tervek szerint több ezer darabot állítanak hadrendbe. Shadow 25/50 és SM2 – Az Egyesült Arab Emírségekben egyik vezető védelmi és fejlett technológiai konglomerátuma, az EDGE Group kamikaze drónjai, 2023-ban érkeztek Szerbiába. Belgrád becslések szerint néhány tucatot vásárolhatott.

– Az Egyesült Arab Emírségekben egyik vezető védelmi és fejlett technológiai konglomerátuma, az EDGE Group kamikaze drónjai, 2023-ban érkeztek Szerbiába. Belgrád becslések szerint néhány tucatot vásárolhatott. Skystriker – Az izraeli Elbit terméke. Precíziós csapásokra képes öngyilkos drón, több száz darabos mennyiségről folynak a tárgyalások.

– Az izraeli Elbit terméke. Precíziós csapásokra képes öngyilkos drón, több száz darabos mennyiségről folynak a tárgyalások. Hermes 900 – Szintén izraeli Elbit-termék, amely 36 órás repülési idővel és 350 kg hasznos teherrel rendelkezik, így a balkáni térség egyik legkorszerűbb felderítő-támadó drónja. Egy példány már biztosan megérkezett az országba, a teljes flotta azonban csak 2026–2028 között áll majd teljes mértékben hadrendbe.

A szerb vezetés hangsúlyozza, hogy minden beszerzés kizárólag védelmi célokat szolgál, és a regionális erőegyensúly fenntartását célozza. Ugyanakkor Belgrád nem rejti véka alá az erejét: a szeptemberi „Snaga Jedinstva” katonai parádén a közönség először láthatta a teljes spektrumot – az apró hazai FPV-drónoktól a hatalmas Hermes 900-ig.