Deviza
EUR/HUF378.36 -0.95% USD/HUF324.89 -0.94% GBP/HUF433.65 -0.91% CHF/HUF404.2 -0.93% PLN/HUF89.45 -0.94% RON/HUF74.31 -0.94% CZK/HUF15.63 -0.94% EUR/HUF378.36 -0.95% USD/HUF324.89 -0.94% GBP/HUF433.65 -0.91% CHF/HUF404.2 -0.93% PLN/HUF89.45 -0.94% RON/HUF74.31 -0.94% CZK/HUF15.63 -0.94%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Balkán
drón
UAV
Szerbia

Drónnagyhatalom a Balkánon – Szerbia építi a régió legnagyobb pilóta nélküli flottáját

Szerbia az elmúlt években a Nyugat-Balkán legnagyobb és legsokszínűbb drónflottáját építette ki. Belgrád nem rejti véka alá az erejét: a szeptemberi katonai parádén együtt mutatták be az egész arzenált, ezzel egyértelműen jelezve, hogy Szerbia lett a régió első számú drónhatalma.
Hornyák Szabolcs
2025.12.07, 15:04
Frissítve: 2025.12.07, 15:29

Az elmúlt évelkben Szerbia látványosan bővítette pilóta nélküli légi eszközeit. A szerb haderő ma már hazai fejlesztésű és külföldi beszerzésű drónok széles skáláját üzemelteti: felderítő, csapásmérő és öngyilkos drónokat egyaránt. A folyamat hátterében részben a balkáni feszültségek, részben a globális trendek (különösen az ukrajnai háború tapasztalatai) állnak.

20.09.2025 Belgrade(Serbia) Military/Army/Life/Vojska Military parade Force of unity / Vojna parada snaga jedinstva Dron Drónnagyhatalom a Balkánon – Szerbia építi a régió legnagyobb pilóta nélküli flottáját
Drónok árnyékában a Balkán – Szerbia megelőzte a szomszédait / Fotó: IMAGO / Aleksandar Djorovic  / Reuters

A szerb védelmi minisztérium és a helyi ipar – elsősorban a Yugoimport-SDPR és a Katonai Műszaki Intézet (MTI) – együttműködésében több saját típus is gyártásba került, miközben jelentős importbeszerzések történtek Kínából, Izraelből és az Egyesült Arab Emírségekből.

Becslések szerint Szerbia összesen 100–150 pilóta nélküli repülőgéppel rendelkezhet – ez a flotta a Nyugat-Balkán legnagyobbja, bár a pontos számok titkosak, és a beszerzések miatt folyamatosan változnak. A legfontosabb típusok:

  • Pegaz-011 (Pegasus) – Közepes magasságú, hosszú hatótávú (MALE) drón, ami felderítésre és precíziós csapásmérésre egyaránt alkalmas. A fejlesztése kínai technológiai transzferrel gyorsult fel. Egy drón ára becslések szerint 2-3 millió dollár körül mozog, és legalább 12 darab áll hadrendben.
  • CH-92A – A kínai CASC gyártmánya, amelyet 2020-ban Szerbia vásárolt meg elsőként Európában. Jelenleg hat példány áll szolgálatban, de a bővítés már folyamatban van. Fegyverzete két irányított rakéta, a beszerzésük körülbelül 30 millió dollár volt.
  • Vrabac, Komarac, Komar, Gavran és Osica – Hazai fejlesztésű, kisebb méretű és olcsóbb drónok. A Komarac-család és a Komar típusok első személynézetből irányítható (FPV) öngyilkos drónok, egy-egy darabjuk néhány ezer dollárért gyártható. A tervek szerint több ezer darabot állítanak hadrendbe.
  • Shadow 25/50 és SM2 – Az Egyesült Arab Emírségekben egyik vezető védelmi és fejlett technológiai konglomerátuma, az EDGE Group kamikaze drónjai, 2023-ban érkeztek Szerbiába. Belgrád becslések szerint néhány tucatot vásárolhatott.
  • Skystriker – Az izraeli Elbit terméke. Precíziós csapásokra képes öngyilkos drón, több száz darabos mennyiségről folynak a tárgyalások.
  • Hermes 900 – Szintén izraeli Elbit-termék, amely 36 órás repülési idővel és 350 kg hasznos teherrel rendelkezik, így a balkáni térség egyik legkorszerűbb felderítő-támadó drónja. Egy példány már biztosan megérkezett az országba, a teljes flotta azonban csak 2026–2028 között áll majd teljes mértékben hadrendbe.

A szerb vezetés hangsúlyozza, hogy minden beszerzés kizárólag védelmi célokat szolgál, és a regionális erőegyensúly fenntartását célozza. Ugyanakkor Belgrád nem rejti véka alá az erejét: a szeptemberi „Snaga Jedinstva” katonai parádén a közönség először láthatta a teljes spektrumot – az apró hazai FPV-drónoktól a hatalmas Hermes 900-ig.

Elemzők szerint Szerbia 2025 végére a nyugat-balkáni térség legjelentősebb drónhatalmává léphet elő – egy olyan folyamat eredményeként, amelyben a hazai innováció és a nemzetközi partnerségek egyaránt fontos szerepet játszanak.

Dél-Korea a világ új fegyvergyártó-hatalma: sorban állnak a haditechnikájáért – mi a titka?

Néhány évtized alatt a teljes amerikai függőségből a világ egyik legversenyképesebb fegyvergyártójává vált: olcsóbban, gyorsabban és NATO-kompatibilis minőségben szállít, ezért választják egyre többen Lengyelországtól Ausztráliáig. A hatalmas rendelésállomány miatt Dél-Korea hadiipara magabiztosan tekinthet a jövőbe, bár most éppen hullámvölgybe került.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu