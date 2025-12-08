Lejárt a végső határidő, Szerbia bevállalta az óriási kockázatot – ez a lépés akár teljes összeomlással is végződhet, de lépniük kellett

A NIS benzinkútjai hétfő reggel óta a megszokott rend szerint működnek, annak ellenére, hogy az amerikaiak szankciókat vezettek be az olajvállalat ellen. Az üzemanyagért továbbra is lehet készpénzzel és kártyával is fizetni – számolt be az N1.

A NIS benzinkútjai továbbra is zavartalanul üzemelnek, pedig veszélyeztetik Szerbia működését / Fotó: AFP

Az Egyesült Államok NIS-t érintő szankciói miatt Szerbia pénzügyi rendszerét a másodlagos szankciók veszélye fenyegeti, amelyek érinthetnék a Szerb Nemzeti Bankot, valamint azokat a kereskedelmi bankokat, amelyek kapcsolatban állnak a vállalattal.

A szerb elnöki hivatalban ismét ülést tartanak az energetikai stabilitásért és a nemzetbiztonságért felelős munkacsoportok, ahol további információ várható a NIS-szel kapcsolatos helyzetről.

Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke a múlt héten kijelentette, hogy az ország a hét végéig biztosítja a pénzforgalmat a NIS-szel. Az elnök beszámolója szerint ezután

napról napra mérlegelnek, hogy elkerüljék „a teljes pénzügyi rendszer összeomlását”.

A szerb elnök szerint a másodlagos szankciók az egész szerb pénzügyi rendszert érintenék. „Bármelyik kereskedelmi bankot bármikor megbüntethetik, amiért együttműködik a NIS-szel. A központi bankunk pedig – mivel nem ad ki kötelező utasítást a szankcionált céggel való együttműködés leállítására – bármelyik pillanatban másodlagos szankciókat kaphat. Ez katasztrófa lenne a hitelminősítésünkre és az egész ország pénzügyi rendszerére nézve” – figyelmeztetett.

A már 60 napja érvénybe lépett amerikai szankciók miatt a pancsovai finomító múlt héten leállította a működését. A másodlagos szankciók kockázata miatt pedig sokan a NIS-szel való pénzforgalom teljes leállására számítanak a lap szerint.

Az Egyesült Államok a szankciókat amiatt vezette be, mert a Naftna industrija Srbije többségében orosz tulajdonban van, és az USA követeli, hogy az orosz fél teljesen vonuljon ki. A NIS állítása szerint jelenleg zajlanak a tárgyalások a tulajdonosi struktúra módosításáról. Szerbia korábban január 15-ig adott határidőt ennek rendezésére. Ha ez nem történik meg, Szerbia „a lehető legjobb áron” felvásárolná a vállalat orosz tulajdonrészét.