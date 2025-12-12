Durvul a helyzet, most van bajban Szerbia: az oroszok nyíltan megüzenték, nélkülük egy lépést sem tehetnek az olajfinomító eladásában – Vucsics rögtön visszaszólt

Szergej Lavrov üzenetét követően a szerb elnök, Alekszandar Vucsics is megismételte, hogy Szerbia nem szándékozik senki tulajdonát elkobozni — közölte a szerb Blic.

Alekszandar Vucsics, Szerbia elnöke az orosz kapcsolatokról nyilatkozott. / Fotó: AFP

Ahogy már sokszor elmondtam, eszünkbe sem jut, hogy bárki tulajdonát elkobozzuk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tőke tulajdonosai továbbra is elégedett tulajdonosok maradjanak. És ha a működés lehetetlenné válik, Szerbia fizetni fog – ahogyan az komoly, tisztességes államokhoz illik.

— közölte és hangsúlyozta, hogy Szerbia nem fogja hagyni, hogy kulcsfontosságú energiainfrastruktúrája nélkül maradjon.

„Kőolaj, NIS és finomító nélküli Szerbia – ez nem történhet meg. Minden sikert kívánok az orosz félnek, mi mindenben segíteni fogunk, ahogy tudunk. Csak nem hiszem, hogy könnyen meg fogják találni a megoldást.” — közölte a szerb elnök.

A NIS szerbiai problémái Amerikában kezdődtek

A szerb elnök hozzátette, hogy a nemzetközi intézmények nagyon kedvezően értékelik Szerbia kilátásait, de most az energiaágazatra kell összpontosítani.

Az IMF és a Világbank előrejelzése szerint az elkövetkező öt évben mi leszünk a régió leggyorsabban növekvő gazdasága. De először meg kell oldanunk az energiaellátás kérdését – utána minden más könnyebb lesz

– zárta szavait. Emlékeztetőül megjegyezte, hogy Szergej Lavrov, az orosz diplomácia vezetője kijelentette, hogy folyamatban van a NIS vállalattal kapcsolatos tárgyalási folyamat. Szerbia és Oroszország közötti kormányközi megállapodás kimondja, hogy kölcsönös beleegyezés nélkül nem történhet nemzeti tulajdonba vétel – mondta az orosz miniszter.

Az előzményekben szerepelnek az amerikaiak is

Ahogy azt korábban megírtuk, az Egyesült Államok NIS-t érintő szankciói miatt Szerbia pénzügyi rendszerét a másodlagos szankciók veszélye fenyegeti, amelyek érinthetnék a Szerb Nemzeti Bankot, valamint azokat a kereskedelmi bankokat, amelyek kapcsolatban állnak a vállalattal.