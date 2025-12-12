Deviza
Durvul a helyzet, most van bajban Szerbia: az oroszok nyíltan megüzenték, nélkülük egy lépést sem tehetnek az olajfinomító eladásában – Vucsics rögtön visszaszólt

„Mindent megtettünk eddig, és a jövőben is meg fogunk tenni, amit orosz barátaink szerint tehetünk annak érdekében, hogy a NIS továbbra is normálisan működjön. Attól tartok, hogy ez nem olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik, de ha konkrét ötleteik vannak, készek vagyunk meghallgatni őket” – nyilatkozta Alekszandar Vucsics Szerbia elnök.
2025.12.12, 18:15
Frissítve: 2025.12.12, 18:40

Szergej Lavrov üzenetét követően a szerb elnök, Alekszandar Vucsics is megismételte, hogy Szerbia nem szándékozik senki tulajdonát elkobozni — közölte a szerb Blic.

Vucsics szerbia, elnök
Alekszandar Vucsics, Szerbia elnöke az orosz kapcsolatokról nyilatkozott. / Fotó: AFP

Ahogy már sokszor elmondtam, eszünkbe sem jut, hogy bárki tulajdonát elkobozzuk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tőke tulajdonosai továbbra is elégedett tulajdonosok maradjanak. És ha a működés lehetetlenné válik, Szerbia fizetni fog – ahogyan az komoly, tisztességes államokhoz illik.

— közölte és hangsúlyozta, hogy Szerbia nem fogja hagyni, hogy kulcsfontosságú energiainfrastruktúrája nélkül maradjon.

„Kőolaj, NIS és finomító nélküli Szerbia – ez nem történhet meg. Minden sikert kívánok az orosz félnek, mi mindenben segíteni fogunk, ahogy tudunk. Csak nem hiszem, hogy könnyen meg fogják találni a megoldást.” — közölte a szerb elnök. 

Lejárt a végső határidő, Szerbia bevállalta az óriási kockázatot – ez a lépés akár teljes összeomlással is végződhet, de lépniük kellett

A NIS szerbiai problémái Amerikában kezdődtek

A szerb elnök hozzátette, hogy a nemzetközi intézmények nagyon kedvezően értékelik Szerbia kilátásait, de most az energiaágazatra kell összpontosítani. 

Az IMF és a Világbank előrejelzése szerint az elkövetkező öt évben mi leszünk a régió leggyorsabban növekvő gazdasága. De először meg kell oldanunk az energiaellátás kérdését – utána minden más könnyebb lesz

– zárta szavait. Emlékeztetőül megjegyezte, hogy Szergej Lavrov, az orosz diplomácia vezetője kijelentette, hogy folyamatban van a NIS vállalattal kapcsolatos tárgyalási folyamat. Szerbia és Oroszország közötti kormányközi megállapodás kimondja, hogy kölcsönös beleegyezés nélkül nem történhet nemzeti tulajdonba vétel – mondta az orosz miniszter.

Az előzményekben szerepelnek az amerikaiak is

Ahogy azt korábban megírtuk, az Egyesült Államok NIS-t érintő szankciói miatt Szerbia pénzügyi rendszerét a másodlagos szankciók veszélye fenyegeti, amelyek érinthetnék a Szerb Nemzeti Bankot, valamint azokat a kereskedelmi bankokat, amelyek kapcsolatban állnak a vállalattal.

A szerb elnöki hivatalban ismét ülést tartanak az energetikai stabilitásért és a nemzetbiztonságért felelős munkacsoportok, ahol további információ várható a NIS-szel kapcsolatos helyzetről.

Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke a múlt héten kijelentette, hogy az ország a hét végéig biztosítja a pénzforgalmat a NIS-szel. Az elnök beszámolója szerint ezután 

napról napra mérlegelnek, hogy elkerüljék „a teljes pénzügyi rendszer összeomlását”.

A szerb elnök szerint a másodlagos szankciók az egész szerb pénzügyi rendszert érintenék. „Bármelyik kereskedelmi bankot bármikor megbüntethetik, amiért együttműködik a NIS-szel. A központi bankunk pedig – mivel nem ad ki kötelező utasítást a szankcionált céggel való együttműködés leállítására – bármelyik pillanatban másodlagos szankciókat kaphat. Ez katasztrófa lenne a hitelminősítésünkre és az egész ország pénzügyi rendszerére nézve” – figyelmeztetett.

 

