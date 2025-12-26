Orosz gáz Kínának: a Gazprom-vezér meglepetést okozott, nem akkora készül el a Szibéria Ereje 2, mint mondták – "Tudjuk, hogyan kell megépíteni"
Az Oroszországból Kínába vezető új gázvezeték, a Szibéria Ereje 2 a tervezettnél korábban elkészül a Gazprom elnökének friss bejelentése szerint. Alekszej Miller emlékeztetett, Vlagyimir Putyin orosz elnök idei kínai látogatása során „nagyon fontos megállapodások születtek a gázszállítási mennyiségek növeléséről a Szibéria Ereje vezetéken, valamint a távol-keleti útvonalon keresztül”.
Gazprom-léptékű lesz a Szibéria Ereje 2
A társaság elnöke a legfontosabbnak az említett vezetékről kötött megállapodásokat nevezte az Interfax tudósítása szerint. Ezek jogilag kötelező érvényű megállapodások.
Ez ismét a világ legnagyobb gázipari beruházási projektje lesz
– jegyezte meg.
Röviden, ez egy Gazprom-léptékű, globális projekt. Tudjuk, hogyan kell ilyen projekteket építeni, és imádjuk. Biztos vagyok benne, hogy a Szibéria Erejéhez hasonlóan a Szibéria Ereje 2 gázvezetéket nemcsak időben és magas minőségben, hanem a tervezettnél korábban is megépítjük – mondta Miller.
Szeptember 2-án Pekingben jogilag kötelező érvényű memorandumot írtak alá a Szibéria Ereje 2 gázvezeték és a Szojuz-Vosztok tranzitvezeték Mongólián keresztül történő megépítéséről.
Az útvonal évente 50 milliárd köbméter gáz szállítását teszi lehetővé Oroszországból Mongólián keresztül.
A Szibéria Ereje 2 a nagyszabású Keleti Gázellátó Rendszer (EGSS) projekt része, amely az ország keleti részén található termelési központokat köti össze az oroszországi gázhálózattal (UGSS), vezetékes gázzal látva el az azzal eddig nem rendelkezett régiókat.
Az EGSS
- a Jamal-félsziget északi részén található hatalmas Tambejszkoje mezőről ered,
- áthalad Bovanenkovón,
- Novij Urengojon,
- a Hanti-Manszi Autonóm Körzeten,
- a Tomszki és Kemerovo területeken,
- valamint a Krasznojarszki határterületen,
- mielőtt elérné a mongóliai határt az Irkutszki régióban.
Kína sok LNG-t is vásárol Oroszországtól
Csúcsra járatta az orosz LNG behozatalát Kína novemberben, így Oroszország a hónap során Katar után már az ázsiai ország második legnagyobb beszállítójává vált a vámadatok szerint - írta meg a napokban a Világgazdaság.
A Kínába tartó orosz LNG-szállítások éves alapon több mint duplázódtak és elérték az 1,6 millió tonnát (2,1 milliárd köbméter), így Oroszország megelőzte Ausztráliát is.
A Kyiv Independent összefoglalója rámutat, hogy a növekedés annak ellenére következett be, hogy Donald Trump amerikai elnök igyekszik csökkenteni az orosz energiabevételeket, miután a kínai vevők számára az orosz diszkont fontosabbnak bizonyult a nyugati szankciók keltette aggodalomnál.
Az orosz energia számára Kína egyre fontosabb piac, amit az LNG mellett a vezetékes eladások is jeleznek, és hamarosan megépülhet a Szibéria Ereje 2. gázvezeték is a két ország között, ami tovább növelheti a kínai gázvásárlásokat.
Az orosz energia már nem Európába, hanem Ázsiába tart
Az Ukrajna elleni háború előtt még
Európa volt az orosz gáz legnagyobb piaca, ám mára már Kína átvette ezt a szerepet,
míg Európa főként LNG-szállításokkal pótolta a hiányt. Az orosz eredetű cseppfolyósított nyersanyag azonban szintén tiltott lesz az unióban a következő év derekától.
Mindeközben Kína mind a kőolaj, mind a földgáz vásárlásában egyre fontosabb piaca lesz Oroszországnak, azonban Peking megkéri a segítség árát, csak nyomott áron hajlandó orosz energiahordozókat vásárolni, amit a nyugati ársapka és a szankciók is segítenek. Kína mellett India is fontos vevője lett az orosz energiának, Újdelhi főként az orosz olaj vásárlását pörgette fel az elmúlt években.