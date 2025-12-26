Deviza
Skócia

Különleges állást hirdetnek egy lakatlan szigeten 2026-ra: jól fizet, és még nem is magányos

Új vadőrt keresnek egy apró, lakatlan szigetre az északnyugati Skót-felföldön. Bár a földterület hivatalosan lakatlan, a vadőri munka azonban korántsem magányos, ugyanis magában foglalja az önkéntescsapat vezetését, valamint a szigetre nyaranta érkező mintegy nyolcezer látogató programjának megszervezését is.
VG
2025.12.26, 16:35

A Scottish Wildlife Trust (Skót Vadvédelmi Alapítvány) hat hónapos állása 2026 márciusától szeptemberig tart. A Handa-szigetre meghirdetett pozícióért a hat hónapra összesen 26 112 fontos (közel 11,5 millió forint) fizetést kínálnak – számolt be róla a BBC.

Új vadőrt keresnek erre az apró, lakatlan szigetre az északnyugati Skót-felföldön. A képen a Handa-sziget. Fotó: Getty Images/Vilhjalmur Ingi Vilhjalmsson
Új vadőrt keresnek erre az apró, lakatlan szigetre az északnyugati Skót-felföldön. A képen a Handa-sziget. / Fotó: Vilhjalmur Ingi Vilhjalmsson / Getty Images

A lakatlan szigetre meghirdetett munkához elengedhetetlen a vadvilág alapos ismerete

Handa utolsó állandó lakói a 19. században hagyták el a szigetet, több tízezer tengeri madárra, például lundákra, lumákra és alkákra hagyva a területet, de bálnákat és az óriáscápákat is gyakran lehet megfigyelni a partról.

image

 

A 307 hektáros területet a szárazföldről mint 10 perc alatt lehet elérni személyszállító komppal a skót Tarbetből, egy Scourie-tól néhány mérföldre fekvő kis településről, amely maga is mindössze 200 embernek ad otthont.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.
 

