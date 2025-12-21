Deviza
Robert Fico alig hisz a szemének: hatalmas katonai megrendelést kapott Szlovákia, felbőgnek a fegyvergyárai – egész Európa irigyli

Az európai fegyvekrezési hullám a szlovák fegyvergyárakat is elérte. A szlovák hadiipar két hatalmas beruházással, illetve megrendeléssel bővült.
Sidó Zoltán
2025.12.21, 21:24

A Vág menti Dubnica nad Váhomban a ZVS Holding fegyvergyártó Robert Kalinák szlovák honvédelmi miniszter jelenlétében adta át a döntően 155 mm-es nagy hatótávolságú tüzérségi lőszer előállítását célzó, teljesen automatizált gyártósort.

szlovák hadiipar
Tüzérségi lőszer egy új töltősoron a ZVS Holdingnál, Dubnica nad Váhomban, Szlovákiában - felpörög a szlovák hadiipar / Fotó: Radovan Stoklasa / Reuters

A cég szerint Európa legkorszerűbb ez irányú üzemrészlegéről van szó, ahol robbanóanyaggal töltik meg a 155 mm-es lőszertesteket, s ezzel csak ebben a cégben évi 280 ezer darabra fut fel a szomszédban zajló háború egyik legkeresettebb tüzérségi lőszerének gyártása.

A szlovák hadiipar egyelőre jól profitál a háborúból. A honvédelmi miniszter közölte: „az új gyártósor révén Szlovákia a nagy hatótávolságú tüzérségi lőszerek terén Európa élvonalába ugrik. "Kontinensünkön dobogós helyre állunk fel, a világban pedig az első 5 hely egyikét foglaljuk el, ugyanis 

jövőre Szlovákiában összesen mintegy egymillió, ilyen típusú lőszert állítunk elő.” 

Az új gyártósor – aminek teljes költsége megközelíti a 100 millió eurót – 81 mm-től 155 mm-ig terjedő kaliberű lövedékeket állít elő, a hét minden egyes napján két műszakban.

Hasít a szlovák hadiipar – gigarendelés futott be Dél-Koreából

A Kassától délre fekvő Szepsi (Moldava nad Bodvou) hadiipari üzeme hatalmas megrendelést kapott. 

  • Az elkövetkező 4 évben 4 ezer darab Tatra (konkrétan T-810 M) katonai teherautót gyárt le egy délkelet-ázsiai megrendelő (nagy valószínűséggel Dél-Korea) számára. 
  • Az alapjában véve cseh Tatra teherautók a Párizs-Dakar raliról is ismertek.

A csehországi Koprivnicéban működő Tatra anyavállalat napjainkban egyszerűen nem győzi a megrendeléseket, ezért kötötte meg ezt a szerződést a Tatra Defence Slovakia. 

A szerződés összértéke meghaladja az egymilliárd dollárt, Robert Kalinák miniszter szerint a gyártás mintegy 300 új munkahelyet teremt. 

Az ügyletet és a gyártást egyébként Michal Strnad cseh fegyvergyártó mágnás bonyolította le a számos katonai céget tömörítő Czechoslovak Group társasága révén.

Talán mondani sem kell, hogy a fent említett ZVS Holding is részben a nagyvállalkozó érdekeltségébe tartozik, akinek vagyonát a Bloomberg 2025 végén 13,6 milliárd euróra becsülte.

Strnad vagyona egy év leforgása alatt 59 százalékkal nőtt, tavaly a Kinetic Group lőszergyártó cég felvásárlásával már az amerikai piacra is betette a lábát.

