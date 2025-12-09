Deviza
Szlovákia
szélerőmű
építés

Szlovákia: blokkolja a szélerőmű építéseket a hatályos jogszabály, az igazi megoldásra mégis várni kell

Két év alatt ötödször kellett módosítani a környezeti hatásvizsgálatról (EIA) szóló jogszabályt szerdán. A korábban elfogadott módosítás ugyanis olyan paragrafusokat tartalmazott, amelyek blokkolták a szélturbinák építését, és amit az Európai Bizottság is kifogásolt.
Andor Attila
2025.12.09, 12:05
Frissítve: 2025.12.09, 12:06

A szóban forgó módosítás, az európai jogszabályokon túlmenő akadályokat gördített a megújuló energiaforrások beruházói elé – írja az Újszó. A szélerőművek engedélyeztetéséhez ugyanis a módosítás értelmében szükség lett volna az érintett települések jóváhagyása mellett az átviteli rendszerirányító és az Árszabályozási Hivatal pozitív nyilatkozatára – még az ún. akcelerációs zónákban is, amelyeket azért jelöltek ki, hogy itt gyorsabban megvalósulhassanak a megújulókkal összefüggő beruházások.

Szlovákia
Szlovákia: nehezen mennek a szélerőmű-beruházások, a jogszabályokkal is gond van / Fotó: ultramansk / shutterstock

A hivatali állásfoglalásokra a jogszabály nem határozott meg világos kritériumokat, ahogy fellebbezési lehetőséget sem – mutatott rá korábban Tamara Stohlová (PS), aki szerint az Európai Bizottság nemcsak ennek a rendelkezésnek az eltávolítását kérte, hanem a hiányzó részek pótlását is, amelyek nélkül az uniós helyreállítási terv egyik mérföldköve nem teljesült volna. Hozzátette:

 az újabb, szerdán megszavazott módosítás nélkül Szlovákia több mint 450 millió eurótól esett volna el.

A közösségi hálón a környezetvédelmi miniszter úgy reagált: a Progresszív Szlovákia azért lobbizott Brüsszelben, hogy az EU ne fizesse ki Szlovákiának a helyreállítási tervből származó forrásokat, 

ha meghagyjuk a városoknak és községeknek azt a jogot, hogy kötelező jelleggel beleszóljanak a szélerőműparkok építésébe.

Ezzel arra a törvénybe foglalt kitételre utalhatott, miszerint a szélerőműprojektek elbírálásánál és engedélyezésénél kötelező érvényűek lesznek az említett hivatalok mellett az önkormányzatok egyetértő állásfoglalásai is. Ezek a projektek ugyanakkor eddig sem valósulhattak meg anélkül, hogy azt az érintett önkormányzat ne illesztette volna bele a területrendezési tervébe.

Miről szól a most elfogadott módosítás?

A helyreállítási terv teljesítésének az Európai Bizottság által támasztott feltételei állnak indoklásként a szerdán elfogadott, újabb módosításban is. A dolog furcsaságát tetézi, hogy a módosítást egy, az EIA-hoz vagy a megújuló energiaforrásokhoz távolról sem kapcsolódó, a termékek eredetmegjelöléséről és földrajzi árujelzőiről szóló kormányjavaslathoz toldották csatolmányaként.

A módosítás pontosítja az engedélyezési folyamatok egy részét az akcelerációs zónákban, és egyúttal eltörli a hálózati szabályozó és a hálózatkezelő jóváhagyási kötelezettségét 

– amit korábban a környezetvédelmi minisztérium illesztett be a törvénybe.

A szélenergiához elsősorban nyugodt párbeszédre és bizalomra van szükség, nem újabb rögtönzésekre – reagált kritikusan a koalíció törvényalkotási eljárására Dana Mareková, a Klímakoalíció koordinátora. Felidézte Nagyszombat és Nyitra megye önkormányzatainak korábbi állásfoglalását, miszerint a zöld energiát, beleértve a szélenergiát is támogatják, és értik annak szükségességét, ugyanakkor bírálják a környezetvédelmi minisztérium arrogáns hozzáállását és a párbeszéd hiányát.

A Klímakoalíció ezzel kapcsolatban hangsúlyozza: a megújuló energiaforrások és a szélenergia fejlesztéséhez alapvetően az indulatok csillapítására, az önkormányzatok és a lakosok tényleges, nem csak látszólagos bevonására és olyan kiszámítható jogszabályokra van szükség.

 

