Karácsonyi vásárok külföldön: ideje elfelejteni Ausztriát és Bécset, Magyarország közvetlen szomszédjánál most nincs jobb választás – se tömeg, se drágaság

A karácsonyi készülődés, és az ünnepi időszak egyik legnépszerűbb eleme sokak szemében a karácsonyi vásár. Az első ilyet 1298-ban tartották Bécsben, azóta pedig a világ szinte minden pontján találkozhatunk vele, és a legtöbb helyen már november végén megnyitotta kapuit.

Szlovénia karácsonyfája Ljubljana főterén / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

Mi magyarok sem kell szégyenkezzünk, ugyanis a budapesti karácsonyi vásár rendszeresen előkelő helyen szerepel a nemzetközi rangsorokban. Azonban sokaknak nem elég a Bazilika előtti ünnepi forgatag, és szeretik felfedezni valamelyik külföldi vásárt is. A magyarok legkedveltebb adventi úti célja évek óta Bécs. Azonban ha valami újat, és nem túl távolit szeretnék kipróbálni, akkor a szomszédos Szlovénia is jó választás lehet.

Amennyiben útra kelünk délnyugati szomszédunkhoz, több lehetőségünk is lesz. Szlovénia fővárosa Ljubljana, da a magyar-szlovén határhoz való közelsége miatt a második legnagyobb város, Maribor is könnyen elérhető akár egynapos, akár egy rövidebb hétvégi kiruccanásra.

Családias forraltborozás Mariborban

Szlovénia második legnagyobb városa, a százezer lakosú Maribor egész évben tárt karokkal várja a magyar turistákat. A sétálóutcán és a kisebb tereken is több karácsonyi bódé és árus fogadja a vendégeket, a legnagyobb adventi vásár azonban minden évben a főtéren kerül kialakításra. Az étel és italválaszték kicsit hasonló az itthon megszokotthoz, és természetesen helyi finomságokkal is várják a vásározókat. Két deci forralt bort szinte mindenhol 3,5 euróért (1350 forint) kapunk, a röviditalokat 4 euróért (1550 forint), a puncsot és a koktélokat pedig 6 euróért (2300 forint) kínálják.

Amennyiben nemcsak a karácsonyi zenéket hallgatva forraltboroznánk, akkor felfedezhetjük a hangulatos, kanyargó sétálóutcákkal tarkított várost. Tehetünk egy sétát a közeli Dráva-parton, ahol a világ legöregebb élő szőlőtőkéjét is meglátogathatjuk. Azonban ha séta nélkül szeretnénk sokat látni a városból, akkor a karácsonyi vásárnál felállított óriáskerék nyújthat panorámát a belvárosra, a folyópartra és a közeli hegyekre egyaránt.