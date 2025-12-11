Lefoglalták a venezuelai tankert: Washington odacsapott, de még 80 hajó van – mekkora baj lesz ebből?
Az Egyesült Államok Parti Őrsége lefoglalt egy venezuelai kőolajat szállító hajót. Venezuela körül további 80 tanker várakozik megrakodva, vagy rakodásra várva, nagy kérdés, hogy az USA folytatja-e a Maduro-rezsimmel szemben a kemény kéz politikáját.
A lefoglalást Donald Trump elnök jelentette be szerdán; ez volt az első olyan eset, hogy az Egyesült Államok venezuelai olajszállítmányt foglalt le, mióta 2019-ben szankciókat vezetett be, és az első ismert intézkedés egy Venezuelához köthető tankhajó ellen azóta, hogy Trump jelentős katonai erőket vezényelt a térségbe.
Washington keményen lépett fel
Az amerikai fellépés – amelynek célja, hogy Trump fokozza a nyomást Nicolás Maduro venezuelai elnök kormányán – sok hajótulajdonost, üzemeltetőt és hajózási ügynökséget kivárásra kényszerített. Többen újragondolják, hogy a következő napokban kifussanak-e a venezuelai vizekről, ahogy eredetileg tervezték – mondták hajózási források a Reutersnek.
A venezuelai eredetű szállítmányok célkeresztbe vétele várhatóan rövid távú exportkésedelmekhez vezet, és elriaszthat egyes hajótulajdonosokat – mondják szakértők és elemzők. Washington korábban nem szakította meg Venezuela olajexportját, amelyet közvetítők, harmadik fél hajói bonyolítottak.
Több mint 80 tanker vár készenlétben Venezuela körül
Venezuela „lopással” vádolta az Egyesült Államokat, és a lefoglalást „nemzetközi kalózkodásnak" A lefoglalt szupertankert az úgynevezett „árnyékflotta” részeként tartják számon: ezek olyan hajók, amelyek szankció alatt álló olajat szállítanak legnagyobb rendeltetési helyeikre.
Gyakran kikapcsolják a jeladójukat, vagy más módon rejtik el tartózkodási helyüket.
Az efféle tankereket azóta használják egyre többen a venezuelai olaj kereskedelmében és szállításában, mióta Washington bevezette a szankciókat az OPEC tagország ellen.
A Venezuela-elleni szankciók és olajszállítási korlátozások következtében már korábban is több tucatnyi megpakolt tanker várakozott hetekig vagy akár hónapokig, hogy elkerülje a konfliktust. Szerdán több mint 80 hajó tartózkodott venezuelai vizeken vagy a part közelében megrakodva vagy rakodásra várva, köztük több mint 30 olyan, amely amerikai szankciók alatt áll – derül ki a TankerTrackers.com által összeállított adatokból.
Hamis név alatt szállítanak kikapcsolt jeladókkal
- A globális árnyékflotta 1 423 tankerből áll,
- közülük 921 amerikai, brit vagy európai szankciók hatálya alatt van
– derül ki a Lloyd’s List Intelligence tengerészeti adatainak elemzéséből.
Ezek jellemzően öreg hajók, tulajdonosi hátterük átláthatatlan, és nem rendelkeznek a legmagasabb szintű biztosítással, amely az olajipari nagyvállalatok és számos kikötő előírása a nemzetközi szabványok teljesítéséhez.
A hajók többnyire szankció alatt álló olajat szállítanak Oroszországból, Iránból és Venezuelából ázsiai célállomásokra – derül ki nyomkövetési adatokból. Venezuela esetében a tankerek az állami PDVSA által működtetett kikötőkben rakodnak fel, gyakran hamis név alatt – mutatják hajózási és vállalati adatok.
Általában titkolják tartózkodási helyüket egészen indulásuk utánig, miközben átszelik az Atlanti-óceánt Malajzia vagy Kína felé.
A globális nyersolajszállító flotta 15 százaléka áll szankciók alatt
A világ nagyon nagy nyersolajszállító hajóinak mintegy 15 százaléka – amelyek akár 2 millió hordó olajat is szállíthatnak egyetlen úton – áll szankciók alatt a ciprusi központú, vezető olajszállító vállalat, a Frontline becslése szerint.
- A venezuelai ellenőrzésű hajók esetében az USA az elmúlt években a PDVSA szinte teljes flottáját felvette a szankciós listára,
- valamint néhány olyan tankert is, amelyek venezuelai olajat szállítanak Kubába, amely szintén amerikai szankciók alatt áll.
- Oroszország és Kína – amelyek szintén jelentős szankciók alatt állnak – hasonló módszerekkel kerülik meg az előírásokat már évek óta.
Az árnyékflotta stratégiájának sikerét jelzi, hogy Venezuela olajexportja novemberben napi 900 ezer hordó fölé emelkedett. Venezuela és Irán korábban is együttműködött flottáik használatában.