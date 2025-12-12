Az EU nem kegyelmez a Temunak és társainak: brutális választ adnak az olcsó importra, mindenki többet fizethet januártól, a magyarok is rosszul járnak
Az Európai Unió Tanácsa megállapodott arról, hogy 2026. július 1-jétől egységes, háromeurós vámot vet ki azokra a 150 eurónál kisebb értékű csomagokra, amelyek főként az e-kereskedelem révén érkeznek az EU területére harmadik országokból. A döntés átmeneti megoldásként szolgál arra a problémára, melyet a Temu, a Shein és társaik okoznak. Ez az új, lényegében Temu-vám pedig alapjaiban megváltoztatja az online kereskedelem eddigi működését.
Jelenleg ezek a kis értékű küldemények vámmentesen léphetnek be az Európai Unióba, ami az uniós döntéshozók szerint versenyhátrányt okoz az európai kereskedőknek, miközben fogyasztóvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi kockázatokat is hordoz. Az EU-s intézmények szerint a szabályozás hiánya kedvez a visszaéléseknek és a tömeges, alacsony értékű szállítmányozásnak, ami jelentős adminisztratív terhet ró a vámhatóságokra.
Az új szabályozás értelmében minden 150 eurónál (kb. 60 ezer forintnál) kisebb értékű csomagra egységesen három euró (kb. 1200 forint) vámot kell fizetni, ha az árut nem uniós eladó értékesíti, és az eladó regisztrált az EU import one-stop shop (IOSS) rendszerében az áfafizetéshez. Ez a kör a becslések szerint az EU-ba irányuló e-kereskedelmi forgalom mintegy 93 százalékát lefedi, vagyis az intézkedés a gyakorlatban szinte az egész, harmadik országokból érkező online csomagforgalmat érinti.
Vége a jó világnak, jön a Temu-vám
Az intézkedés elsősorban az olyan globális online piactereket érinti érzékenyen, mint a Temu, a Shein és az AliExpress, amelyek üzleti modellje nagyrészt az alacsony értékű, közvetlenül a fogyasztókhoz küldött csomagokra épül. Ezeken a platformokon az EU-ba irányuló rendelések döntő többsége 150 euró alatti, így az új szabályozás a küldemények szinte teljes körére kiterjedhet. Bár az egyes csomagokra kivetett háromeurós vám önmagában nem nagy összeg, tömeges rendeléseknél és alacsony árrésű termékeknél már érdemben rontja a versenyképességet.
Az érintett cégek várhatóan kénytelenek lesznek árat emelni,
csomagolási stratégiát módosítani vagy uniós raktárkapacitásokat bővíteni, hogy tompítsák a hatást. Mindez hosszabb távon átalakíthatja az olcsó, EU-n kívüli online áruházak európai működését, miközben javíthatja az uniós kereskedők piaci pozícióit.
Fel kellett lépni az ázsiai növekedés ellen
A most elfogadott vám nem azonos azzal a kezelési díjjal, amely vita tárgyát képezi az uniós vámreformcsomag és a többéves pénzügyi keret kapcsán. A háromeurós összeg kifejezetten vámként jelenik meg, és célja nem az adminisztráció finanszírozása, hanem az eddigi vámmentesség megszüntetéséből fakadó piaci torzulások kezelése. Az intézkedés átmeneti jellegű.
Az EU Tanácsa már 2025 novemberében megállapodott egy tartós megoldásról, amely teljes egészében eltörölné a 150 eurós vámmentességi küszöböt. Amikor ez a végleges rendszer hatályba lép, a kis értékű csomagokra már a terméktípusonként meghatározott uniós vámtarifák vonatkoznak majd, nem pedig az egységes fix díj.
A mostani döntés mögött az a szándék áll, hogy az EU minél gyorsabban reagáljon az e-kereskedelem robbanásszerű növekedésére, különösen az Ázsiából érkező, nagy tömegű, alacsony értékű küldeményekre.
Az Európai Bizottság jelezte, hogy a rendszer működését folyamatosan értékelni fogja, és megvizsgálja annak lehetőségét is, hogy a fix vámot később azokra az eladókra is kiterjesszék, amelyek nem regisztráltak az IOSS-rendszerben.