Az EU nem kegyelmez a Temunak és társainak: brutális választ adnak az olcsó importra, mindenki többet fizethet januártól, a magyarok is rosszul járnak

Az Európai Unió Tanácsa megállapodott arról, hogy 2026. július 1-jétől egységes, háromeurós vámot vet ki azokra a 150 eurónál kisebb értékű csomagokra, amelyek főként az e-kereskedelem révén érkeznek az EU területére harmadik országokból. A döntés átmeneti megoldásként szolgál arra a problémára, melyet a Temu, a Shein és társaik okoznak. Ez az új, lényegében Temu-vám pedig alapjaiban megváltoztatja az online kereskedelem eddigi működését.

Jelenleg ezek a kis értékű küldemények vámmentesen léphetnek be az Európai Unióba, ami az uniós döntéshozók szerint versenyhátrányt okoz az európai kereskedőknek, miközben fogyasztóvédelmi, egészségügyi és környezetvédelmi kockázatokat is hordoz. Az EU-s intézmények szerint a szabályozás hiánya kedvez a visszaéléseknek és a tömeges, alacsony értékű szállítmányozásnak, ami jelentős adminisztratív terhet ró a vámhatóságokra.

Az új szabályozás értelmében minden 150 eurónál (kb. 60 ezer forintnál) kisebb értékű csomagra egységesen három euró (kb. 1200 forint) vámot kell fizetni, ha az árut nem uniós eladó értékesíti, és az eladó regisztrált az EU import one-stop shop (IOSS) rendszerében az áfafizetéshez. Ez a kör a becslések szerint az EU-ba irányuló e-kereskedelmi forgalom mintegy 93 százalékát lefedi, vagyis az intézkedés a gyakorlatban szinte az egész, harmadik országokból érkező online csomagforgalmat érinti.

Vége a jó világnak, jön a Temu-vám

Az intézkedés elsősorban az olyan globális online piactereket érinti érzékenyen, mint a Temu, a Shein és az AliExpress, amelyek üzleti modellje nagyrészt az alacsony értékű, közvetlenül a fogyasztókhoz küldött csomagokra épül. Ezeken a platformokon az EU-ba irányuló rendelések döntő többsége 150 euró alatti, így az új szabályozás a küldemények szinte teljes körére kiterjedhet. Bár az egyes csomagokra kivetett háromeurós vám önmagában nem nagy összeg, tömeges rendeléseknél és alacsony árrésű termékeknél már érdemben rontja a versenyképességet.

Az érintett cégek várhatóan kénytelenek lesznek árat emelni,

csomagolási stratégiát módosítani vagy uniós raktárkapacitásokat bővíteni, hogy tompítsák a hatást. Mindez hosszabb távon átalakíthatja az olcsó, EU-n kívüli online áruházak európai működését, miközben javíthatja az uniós kereskedők piaci pozícióit.