Deviza
EUR/HUF389,86 -0,19% USD/HUF330,69 -0,13% GBP/HUF446,83 -0,13% CHF/HUF419,99 -0,13% PLN/HUF92,52 +0,02% RON/HUF76,6 -0,18% CZK/HUF16,06 -0,05% EUR/HUF389,86 -0,19% USD/HUF330,69 -0,13% GBP/HUF446,83 -0,13% CHF/HUF419,99 -0,13% PLN/HUF92,52 +0,02% RON/HUF76,6 -0,18% CZK/HUF16,06 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0% BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tengeralattjáró
hadiflotta
nukleáris arzenál

Milliárdok a víz alatt: így mérik az amerikai hadiflotta nukleáris erejét – izzadhat Észak-Korea

Az Egyesült Államok évente több milliárd dollárt költ a haditengerészetének legfontosabb vízi eszközeire, amelyek a globális katonai stratégia gerincét képezik. A tengeralattjárók között a Los Angeles‑osztályú egységek az olcsóbb, de megbízható alapot adják, miközben a Seawolf- és a Virginia-osztály a csúcstechnológiát képviseli, extrém költségekkel.
Zováthi Domokos
2025.12.24, 13:13
Frissítve: 2025.12.24, 13:28

Az amerikai haditengerészet atom-tengeralattjárói évtizedek óta a globális katonai erő jelképei, és az Egyesült Államok stratégiai jelenlétét biztosítják a világ tengerein. Ezek az egységek nemcsak a biztonságot, hanem az ipari kapacitást és a költségvetési mérleg súlyát is meghatározzák, hiszen egy-egy hajó építése több milliárd dollárba kerül.

tengeralattjáró hadiflotta
Erődemonstráció amerikai módra: élen az egyik legkorszerűbb atom-tengeralattjáró, az USS Annapolis / Fotó: AFP

Los Angeles‑osztály: a munkaerőpiac és a haditechnika gerince

A Los Angeles‑osztályú atomtámadó tengeralattjárók, mint például a USS Greeneville, az amerikai flotta gerincét adják. Ezek a hajók több mint hat évtizedes fejlesztés eredményeként váltak megbízható és sokoldalú eszközökké, képesek gyors mozgásra, felszíni hajókat és más tengeralattjárókat, valamint

a Tomahawk cirkálórakétákkal szárazföldi célokat is elérnek.

A beszerzésük költsége az 1990-es évek végén 900 millió és egymilliárd dollár között mozgott, ma inflációval számolva valamivel több, mint egymilliárd dollár, miközben a gyártás és karbantartás hosszú távú munkahelyeket teremt a hajógyárakban, például Newport Newsban és Connecticutban.

A csúcskategória: Seawolf és Virginia

Míg a Los Angeles‑osztály megbízható alapot jelent, a legdrágább amerikai atom-tengeralattjárók a Seawolf- és a Virginia-osztály egységei. Egy Seawolf-hajó ára 3–3,5 milliárd dollár, extrém rejtettséggel és nagy merülési képességgel, míg a Virginia-osztály modern elektronikai rendszerekkel és korszerű nukleáris reaktorral felszerelt hajói 2,5–3 milliárd dollárba kerülnek. Ezek a fejlesztések azt is jól mutatják, hogyan nőtt az ár a magas technológiai szinttel és a speciális képességekkel.

Osztályozás és stratégiai szempontok

Az atom-tengeralattjárókat alapvetően támadó (SSN) vagy ballisztikusrakéta-hordozó (SSBN) típusokra osztják, de a besorolásnál figyelembe veszik

  • a merülési mélységet,
  • a sebességet,
  • a fegyverzetet,
  • a rejtettséget,
  • a reaktor típusát
  • és a fedélzeti rendszerek fejlettségét is.

Minden egyes hajó milliárdokat ér, így nem csupán katonai, hanem gazdasági tényezőként is meghatározó: a költségvetést, az ipari kapacitást és a munkaerőpiacot egyaránt befolyásolja.

Komoly gazdasági beruházás egy tengeralattjáró

Az atom-tengeralattjárók építése nem csupán technológiai kihívás, hanem komoly gazdasági beruházás is. A hajógyárak és beszállítói hálózatok egész régiókban biztosítanak munkahelyeket, a speciális acéloktól a nukleáris reaktorokig terjedő ellátási láncok évtizedekre biztosítják a stabil ipari kapacitást. Emellett a fenntartás, karbantartás és korszerűsítés is tetemes költség, évente több százmillió dollárt emészt fel, így

minden új tengeralattjáró beszerzése hosszú távú pénzügyi döntésnek számít a Pentagon számára.

A geopolitikai jelentőség is óriási: ezek a hajók nemcsak a haditengerészet hatékonyságát, hanem az Egyesült Államok stratégiai jelenlétét is biztosítják a világ kulcsfontosságú vizein. A Csendes-óceántól az Atlanti-óceánig minden bevetésnek közvetett gazdasági hatása van, hiszen a kereskedelmi útvonalak és az energiaellátás biztonsága a globális piacok stabilitását is érinti. Ezért a Pentagon és a kongresszus számára minden új egység nemcsak katonai, hanem gazdasági és politikai befektetés is.

Vészesen közel kötött ki Amerika támadó atom-tengeralattjárója, rendesen kihúzta a gyufát: Észak-Korea kezd begurulni, ennek csúnya vége lehet

Amerikai katonai tengeralattjáró jelent meg Dél-Koreában. A USS Greeneville puszani látogatása ugyan hivatalosan logisztikai célokat szolgál, de egyben politikai üzenet Észak-Koreának a washingtoni–szöuli katonai együttműködés változatlan erejéről. Észak-Korea az amerikai hadsereg nukleáris meghajtású tengeralattjáróját fenyegetésként értelmezi.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu