Milliárdok a víz alatt: így mérik az amerikai hadiflotta nukleáris erejét – izzadhat Észak-Korea
Az amerikai haditengerészet atom-tengeralattjárói évtizedek óta a globális katonai erő jelképei, és az Egyesült Államok stratégiai jelenlétét biztosítják a világ tengerein. Ezek az egységek nemcsak a biztonságot, hanem az ipari kapacitást és a költségvetési mérleg súlyát is meghatározzák, hiszen egy-egy hajó építése több milliárd dollárba kerül.
Los Angeles‑osztály: a munkaerőpiac és a haditechnika gerince
A Los Angeles‑osztályú atomtámadó tengeralattjárók, mint például a USS Greeneville, az amerikai flotta gerincét adják. Ezek a hajók több mint hat évtizedes fejlesztés eredményeként váltak megbízható és sokoldalú eszközökké, képesek gyors mozgásra, felszíni hajókat és más tengeralattjárókat, valamint
a Tomahawk cirkálórakétákkal szárazföldi célokat is elérnek.
A beszerzésük költsége az 1990-es évek végén 900 millió és egymilliárd dollár között mozgott, ma inflációval számolva valamivel több, mint egymilliárd dollár, miközben a gyártás és karbantartás hosszú távú munkahelyeket teremt a hajógyárakban, például Newport Newsban és Connecticutban.
A csúcskategória: Seawolf és Virginia
Míg a Los Angeles‑osztály megbízható alapot jelent, a legdrágább amerikai atom-tengeralattjárók a Seawolf- és a Virginia-osztály egységei. Egy Seawolf-hajó ára 3–3,5 milliárd dollár, extrém rejtettséggel és nagy merülési képességgel, míg a Virginia-osztály modern elektronikai rendszerekkel és korszerű nukleáris reaktorral felszerelt hajói 2,5–3 milliárd dollárba kerülnek. Ezek a fejlesztések azt is jól mutatják, hogyan nőtt az ár a magas technológiai szinttel és a speciális képességekkel.
Osztályozás és stratégiai szempontok
Az atom-tengeralattjárókat alapvetően támadó (SSN) vagy ballisztikusrakéta-hordozó (SSBN) típusokra osztják, de a besorolásnál figyelembe veszik
- a merülési mélységet,
- a sebességet,
- a fegyverzetet,
- a rejtettséget,
- a reaktor típusát
- és a fedélzeti rendszerek fejlettségét is.
Minden egyes hajó milliárdokat ér, így nem csupán katonai, hanem gazdasági tényezőként is meghatározó: a költségvetést, az ipari kapacitást és a munkaerőpiacot egyaránt befolyásolja.
Komoly gazdasági beruházás egy tengeralattjáró
Az atom-tengeralattjárók építése nem csupán technológiai kihívás, hanem komoly gazdasági beruházás is. A hajógyárak és beszállítói hálózatok egész régiókban biztosítanak munkahelyeket, a speciális acéloktól a nukleáris reaktorokig terjedő ellátási láncok évtizedekre biztosítják a stabil ipari kapacitást. Emellett a fenntartás, karbantartás és korszerűsítés is tetemes költség, évente több százmillió dollárt emészt fel, így
minden új tengeralattjáró beszerzése hosszú távú pénzügyi döntésnek számít a Pentagon számára.
A geopolitikai jelentőség is óriási: ezek a hajók nemcsak a haditengerészet hatékonyságát, hanem az Egyesült Államok stratégiai jelenlétét is biztosítják a világ kulcsfontosságú vizein. A Csendes-óceántól az Atlanti-óceánig minden bevetésnek közvetett gazdasági hatása van, hiszen a kereskedelmi útvonalak és az energiaellátás biztonsága a globális piacok stabilitását is érinti. Ezért a Pentagon és a kongresszus számára minden új egység nemcsak katonai, hanem gazdasági és politikai befektetés is.
Vészesen közel kötött ki Amerika támadó atom-tengeralattjárója, rendesen kihúzta a gyufát: Észak-Korea kezd begurulni, ennek csúnya vége lehet
Amerikai katonai tengeralattjáró jelent meg Dél-Koreában. A USS Greeneville puszani látogatása ugyan hivatalosan logisztikai célokat szolgál, de egyben politikai üzenet Észak-Koreának a washingtoni–szöuli katonai együttműködés változatlan erejéről. Észak-Korea az amerikai hadsereg nukleáris meghajtású tengeralattjáróját fenyegetésként értelmezi.