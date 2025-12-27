Megszületett a döntés: a Tesla gigantikus akkumulátor-telepet hoz létre egy ezerfős falu mellett - stratégiai helyen fekszik Skócia és Anglia között

Újabb látványos sikert könyvelhet el Európában a Tesla Energy, a Matrix Renewables ugyanis szerződést kötött az amerikai vállalattal egy 500 megawatt / 1 giawatt kapacitású akkumulátoros energiatároló rendszer megvalósítására Skócia területén – számol be a projektről az e-cars.hu.

Skóciában építhet óiási energiatárolót a Tesla / Fotó: CFOTO via AFP

A beruházás az eddigi brit energiatárolási projektek között is kiemelkedő méretűnek számít, és új mércét állít az Egyesült Királyságban.

A skóciai Eccles térségében megvalósuló projektre teljes EPC, azaz tervezési, beszerzési és kivitelezési szerződést írt alá a Matrix Renewables és a Tesla, amely egy 500 megawatt teljesítményű és 1 gigawattóra energiatárolási kapacitást építhet ki a szigetoszágban. A Tesla szerepvállalása gyakorlatilag egyértelművé teszi, hogy Tesla Megapack megoldásokat alkalmazzák mahd az új pojekt során.

A lap beszámolója hangsúlyozza, hogy Egyesült Királyság az elmúlt években a Tesla egyik legerősebb európai piacává vált az energiatárolás területén. Korábban több nagyléptékű Megapack-telepítésről is érkeztek hírek, köztük a Pillswood energiatárolóról, amely egy ideig Európa legnagyobb akkumulátoros rendszerei közé tartozott. A most bejelentett skóciai projekt azonban méretben több meglévő létesítményt is felülmúl, és új szintre emeli a brit hálózati rugalmasságot.

A létesítmény elhelyezkedése hálózati szempontból is kiemelten fontos, mivel Skócia és Anglia főbb átviteli folyosói mentén épül meg. Ez a térség kulcsszerepet játszik az energiarendszer stabilitásában, mivel a skóciai szélerőművek termelése gyakran meghaladja a helyi fogyasztást. Az így keletkező többletenergia hatékony tárolása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy később is hasznosítható legyen.

Az EU is lépne az akkumulátorerősítő programmal

December közepén az csomagtervet tett közzé „a versenyképes és tiszta” uniós autóiparról az Európai Bizottság. Az elektromos autók akkuinak európai gyártását is szeretnék segíteni, a dokumentum érdekes része az erre szánt összeg. Az e-akkuk európaiasítására a Battery Booster (akkumulátorerősítő) programot helyezi kilátásba Brüsszel a következő ígérettel: az 1,8 milliárd eurós Battery Booster felgyorsítja a teljes mértékben az EU-ban előállított akkumulátor-értéklánc kiépítését, és a keretében 1,5 milliárd euró kamatmentes hitelek formájában támogatja az európai akkumulátorcella-gyártókat.