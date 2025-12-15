Dollármilliárdokat kerestek a Tesla vezetői részvényjuttatásokkal – az összeg össze sem mérhető a többi nagy cégnél „kiosztott” pénzzel

A kompenzációs és vállalatirányítási szakértő Equilar által végzett elemzés szerint Elon Musk vezérigazgató testvére, Kimbal Musk közel egymilliárd dollárt keresett 2004 óta a tartott vagy likvidált részvényopciók értéknövekedéséből. Ira Ehrenpreis igazgató 869 millió dollárt gyűjtött be 2007 óta. Robyn Denholm igazgatótanácsi elnök 650 millió dollárt keresett 2014 óta.

Tesla: óriásit kaszáltak az igazgatótanács tagjai / Fotó: CFoto via AFP

Az igazgatók ilyen hatalmas nyereséget értek el annak ellenére, hogy 2020 óta nem kaptak új részvényjuttatásokat. Az igazgatótanács 2021-től felfüggesztette az igazgatói kompenzációt, ugyanis a

részvényesek éppen a túlzott javadalmazás miatt perelték az igazgatótanácsot.

2018 és 2020 között azonban egy átlagos Tesla-igazgató összesen körülbelül 12 millió dollár készpénz- és részvénykompenzációt kapott. Ez körülbelül nyolcszorosa volt az Alphabetnél kapott átlagos igazgatói javadalmazásnak – amely a „Magnificent Seven” cégek közül a második legmagasabb volt ugyanebben az időszakban.

Örülhettek az árfolyam emelkedésének

Az eredeti juttatások értéke az ezt követő években a Tesla részvényárfolyamának emelkedésével az egekbe szökött. Ez igaz a „Magnificent Seven” másik hat cégére is – Nvidia, Alphabet, Meta, Apple, Microsoft és Amazon. Jellemző, hogy nevüket onnan kapták, hogy részvényeik szárnyalása jócskán hozzájárult a hosszan tartó bikapiachoz.

A Tesla igazgatóinak átlagos kompenzációja 2018 és 2024 között – beleértve a négyéves felfüggesztési időszakot is – még mindig két és félszerese volt a Meta menedzsereiének, akik a második legmagasabb javadalmazást kapták a hétéves időszakban.

A Tesla szóvivője persze védi a „mundér becsületét”, a Reutersnek adott nyilatkozatában kijelentette, hogy az igazgatók kompenzációja

nem túlzott, hanem közvetlenül kötődik a részvényteljesítményhez és a részvényesi értékteremtéshez.

Hangsúlyozta, az igazgatótanács tagjainak munkája kiemelten fontos a cég életében, és rengeteg időt áldoznak a vállalatra – 2024-ben például 58 teljes igazgatótanácsi vagy bizottsági ülésen vettek részt.