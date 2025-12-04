Deviza
EUR/HUF382.85 -0.04% USD/HUF328.52 -0.13% GBP/HUF438.02 -0.04% CHF/HUF409 -0.04% PLN/HUF90.42 -0.04% RON/HUF75.18 -0.03% CZK/HUF15.81 -0.01% EUR/HUF382.85 -0.04% USD/HUF328.52 -0.13% GBP/HUF438.02 -0.04% CHF/HUF409 -0.04% PLN/HUF90.42 -0.04% RON/HUF75.18 -0.03% CZK/HUF15.81 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Model 3
garancia
bukás
műszaki vizsga
TÜV Rheinland

A Teslák közel 50 százaléka bukik a vizsgán – ezt a hibát követik el a tulajok, a garancia is bekavar

A Teslák meglepően gyakran buknak meg a műszaki vizsgán egy finn lap szerint, és máshonnan is érkeznek hasonló panaszok. Az ok, hogy a tulajdonosok a rendszeres karbantartás helyett magát a vizsgát használják a Tesla garanciális ellenőrzésére.
VG
2025.12.04., 18:37
Fotó: Shutterstock

A Teslák gyakran gyatrán szerepelnek a forgalmi vizsgán. Az állhat a háttérben a Talouselämä üzleti laphoz befutott panasz szerint, hogy amikorra egy Tesla eljut az első átvizsgálásig, addig például egy Toyota-hibrid már öt ellenőrzésen és az esetleg szükségessé váló javításokon is átesik.

Tesla
A Tesla is igényli a rendszeres szervizt / Fotó: Sue Thatcher / Shutterstock

Késő, ha már lejárt a Tesla garanciája

Az elektromosautó-tulajdonosok ugyanis ma már garanciális ellenőrzésként használják a műszaki vizsgát. Azért tesznek így, mert a Tesláknak nincs karbantartási programja, csak karbantartási ajánlásokat adnak hozzájuk. Az autó garanciája pedig akkor is érvényes, ha a jótállási időszak alatt – amely négy év vagy 80 000 kilométer – nem szervizelik.

Sokan tehát akkor viszik első átvizsgálásra az autójukat, amikor lejár a garanciája. Az ilyenkor talált hibák elhárításáért azonban már fizetni kell. 

A lap szerint a Model Y testvérmodellje, a 2020-as Model 3-as tavaly óriási, 49 százalékos bukási arányt produkált. 

A második legrosszabb mutatót a pénztárcabarát autónak számító Dacia érte el, 24,6 százalékkal. A különbség nagy.

A Tesla típushibája a lengőkarokban jelentkezik. E hibára az első alkalommal az első ellenőrzésen egy műszaki vizsgán derül fény. A Model 3-asokat átlagosan 94 000 kilométernél vizsgáztatják.

Mások a típushibák

A villanyautók típushibái általában sem gyakoribbak a hagyományosokénál. Mindazonáltal a téma már korábban is terítékre került. A németországi TÜV jelentése szerint a legfiatalabb, 2-3 éves autók között a Tesla Model Y vizsgázott a legrosszabbul. A 17,3 százalékuk bukott meg jelentős hibák miatt. Magyarországra vonatkozó adatot nem találtunk. Mindazonáltal a fentiek szerint jó eséllyel nem magával a járművel lehet gond, hanem azzal, ha azt az üzemben tartója nem vizsgáltatja át rendszeresen.

Norvégiában viszont továbbra is tarol a Tesla, ott ez a legnépszerűbb elektromos autó. A zöldautózás annyira elterjedt a skandináv országban, hogy a kormány 2027-től az elektromos járművekre is ki kívánja vetni a 25 százalékos áfát. A szeptemberi norvég forgalmi statisztikában már 98,3 százalékos a villanyautók részesedése.

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
garancia

A Teslák közel 50 százaléka bukik a vizsgán – ezt a hibát követik el a tulajok, a garancia is bekavar

Valójában a tulajdonosok szerepelnek le az ellenőrzésen.
3 perc
Play

Moby színre lép – tizenöt év után újra Budapesten koncertezik

A jegyekre holnap tíz órától lehet lecsapni!
3 perc
légügyi hivatal

Nagy bajba került egy Boeing Oroszország felett – ijesztő jelenetet vettek fel videóra

Egy repülőgép éppen Thaiföld felé tartott, amikor a hajtóműve kigyulladt. A Boeingen összesen 425 ember tartózkodott.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu