A Teslák közel 50 százaléka bukik a vizsgán – ezt a hibát követik el a tulajok, a garancia is bekavar

A Teslák gyakran gyatrán szerepelnek a forgalmi vizsgán. Az állhat a háttérben a Talouselämä üzleti laphoz befutott panasz szerint, hogy amikorra egy Tesla eljut az első átvizsgálásig, addig például egy Toyota-hibrid már öt ellenőrzésen és az esetleg szükségessé váló javításokon is átesik.

A Tesla is igényli a rendszeres szervizt / Fotó: Sue Thatcher / Shutterstock

Késő, ha már lejárt a Tesla garanciája

Az elektromosautó-tulajdonosok ugyanis ma már garanciális ellenőrzésként használják a műszaki vizsgát. Azért tesznek így, mert a Tesláknak nincs karbantartási programja, csak karbantartási ajánlásokat adnak hozzájuk. Az autó garanciája pedig akkor is érvényes, ha a jótállási időszak alatt – amely négy év vagy 80 000 kilométer – nem szervizelik.

Sokan tehát akkor viszik első átvizsgálásra az autójukat, amikor lejár a garanciája. Az ilyenkor talált hibák elhárításáért azonban már fizetni kell.

A lap szerint a Model Y testvérmodellje, a 2020-as Model 3-as tavaly óriási, 49 százalékos bukási arányt produkált.

A második legrosszabb mutatót a pénztárcabarát autónak számító Dacia érte el, 24,6 százalékkal. A különbség nagy.

A Tesla típushibája a lengőkarokban jelentkezik. E hibára az első alkalommal az első ellenőrzésen egy műszaki vizsgán derül fény. A Model 3-asokat átlagosan 94 000 kilométernél vizsgáztatják.

Mások a típushibák

A villanyautók típushibái általában sem gyakoribbak a hagyományosokénál. Mindazonáltal a téma már korábban is terítékre került. A németországi TÜV jelentése szerint a legfiatalabb, 2-3 éves autók között a Tesla Model Y vizsgázott a legrosszabbul. A 17,3 százalékuk bukott meg jelentős hibák miatt. Magyarországra vonatkozó adatot nem találtunk. Mindazonáltal a fentiek szerint jó eséllyel nem magával a járművel lehet gond, hanem azzal, ha azt az üzemben tartója nem vizsgáltatja át rendszeresen.

Norvégiában viszont továbbra is tarol a Tesla, ott ez a legnépszerűbb elektromos autó. A zöldautózás annyira elterjedt a skandináv országban, hogy a kormány 2027-től az elektromos járművekre is ki kívánja vetni a 25 százalékos áfát. A szeptemberi norvég forgalmi statisztikában már 98,3 százalékos a villanyautók részesedése.