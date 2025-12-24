Deviza
Több mint tíz év után leállhat az egyik legnépszerűbb videójáték fejlesztése: jöhet az utolsó nagy kiegészítő, miközben már készülhet az új alapjáték is

Egyre több iparági jel utal arra, hogy a Sims-sorozat eddigi legsikeresebb része lassan kifut a fejlesztési szakaszból. A háttérben már új alapjáték készülhet, miközben a jelenlegi címhez még érkezhet egy utolsó, nagyobb kiegészítő. A The Sims 4 ezzel egy több mint egy évtizedes korszak végéhez érkezhet.
Gergely Máté
2025.12.24, 19:10

Az elmúlt hetekben egyre több jel utal arra, hogy a méltán népszerű The Sims 4 fejlesztési ciklusa a végéhez közeledik, még ha a játék hivatalos lezárásáról egyelőre nem is beszél az Electronic Arts. A nem hivatalos, de iparági körökben komolyan vett információk szerint a Maxis csapata már egy új alapjáték fejlesztésére összpontosít, miközben a The Sims 4-hez még érkezhet egy utolsó, nagyobb lélegzetű kiegészítő, ami szépen lezár egy jelentős korszakot.

Több mint tíz év után végre elengedhetik The Sims 4 kezét: jöhet az utolsó nagy kiegészítő, miközben már készülhet az új alapjáték is
Több mint tíz év után végre elengedhetik The Sims 4 kezét: jöhet az utolsó nagy kiegészítő, miközben már készülhet az új alapjáték is / Fotó: PixieMe

A kiszivárgott információk alapján a jelenlegi tervek szerint egy „royalty”, azaz uralkodói témájú kiegészítő lehet a The Sims 4 utolsó nagy játékmenet-bővítése. A kiegészítő csomag a hírek szerint három különböző „királyságot” – gyakorlatilag új városrészeket vagy világokat – tartalmazna, melyek közül az egyik afrikai ihletésű környezetre épülne. Ez azért is figyelemre méltó, mert bennfentesek szerint korábban felmerült egy teljesen afrikai tematikájú világ ingyenes hozzáadása is az alapjátékhoz, ám ezt a tervet végül elvetették.

A pletykák egybecsengenek azzal, amit az EA az elmúlt években üzleti oldalról már végigvitt. 

A The Sims 4 2022-ben ingyenessé tett alapjátéka nem a fejlesztés kifulladásának jele volt, hanem egy tudatos modellváltás része. 

Az EA ezzel lényegében lezárta az egyszeri dobozos értékesítés korszakát, és végleg a kiegészítőkre, valamint az előfizetéses hozzáférésre helyezte át a hangsúlyt. A játék ugyanis 2014 óta elérhető az EA Play előfizetés részeként, ami sok játékos számára olcsóbb belépőt kínál, mint a tartalmak egyenkénti megvásárlása.

Elképesztő méreteket öltött a The Sims 4

Ez a stratégia pénzügyi szempontból kifejezetten sikeresnek bizonyult. A The Sims 4-hez az évek során több mint ötven különféle DLC (letölthető tartalom) jelent meg, és teljes listaáron 

a teljes tartalomcsomag félmillió forint feletti összeget tesz ki.

Bár a játékosok többsége nem vásárol meg mindent, az alacsony belépési küszöb és a folyamatos tartalomfrissítés stabil, ismétlődő bevételt biztosított a kiadónak. Iparági becslések szerint a The Sims 4 önmagában már a 2010-es évek végére meghaladta az egymilliárd dolláros bevételt, a teljes Sims-franchise pedig hosszú távon több tízmilliárd dollárt termelhetett az EA számára.

Az új Sims-játék az EA-nek is új lendületet adna

Ebben a kontextusban az uralkodói témájú kiegészítő nem csupán egy újabb DLC lenne, hanem egy korszak lezárása. A kiszivárgott információk szerint ugyanis jelenleg mindössze egyetlen új kiegészítő fejlesztése zajlik a Maxis európai stúdiójánál, ami arra utal, hogy 

a The Sims 4 tartalmi bővítései lassan kifutnak. 

Ezzel párhuzamosan egy új projekt – a belső fejlesztési anyagokban egyelőre Project X néven emlegetett alapjáték – kerülhet előtérbe, mely egy offline Sims-élményt kínálna a Project Rene néven futó hosszabb távú elképzelések mellett. Ha mindez beigazolódik, a The Sims 4 nem hirtelen tűnik el, hanem fokozatosan kerül át a „fenntartott” játékok közé: az alap továbbra is elérhető marad, a meglévő kiegészítők értékesítése folytatódik, de az érdemi fejlesztési erőforrások már az új generációra koncentrálódnak. 

Nem utolsósorban pedig az EA-nek sem ártana egy új lendület, ugyanis a cég 

az elmúlt tíz-tizenöt évben nem arról volt híres, hogy a játékosok kedvence lett volna.

Ezt a korszakot megannyi mikrotranzakció-botrány, stúdióbezárás és egyéb botladozó videójáték-ipari döntés jellemezte. De az EA most amúgy is új vizekre evez, miután egy történelmi méretű üzlettel privatizálja egy szaúdi és amerikai befektetőkből álló konzorcium.

A megállapodás értelmében a szaúdi állami befektetési alap (Public Investment Fund – PIF), a technológiai befektetésekben évtizedek óta aktív Silver Lake, valamint Jared Kushner érdekeltsége, az Affinity Partners közösen vásárolják fel az EA-t. A részvényesek részvényenként 210 dollárt kapnak – 25 százalékkal többet, mint amennyit a papírok a hír kiszivárgása előtt értek. A konstrukcióban 36 milliárd dollárnyi saját tőke mellett több mint 20 milliárd dollárnyi hitel is szerepel, melyet a JPMorgan finanszíroz.

