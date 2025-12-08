Csőstül jönnek a románok egy magyar városba, sorra zárnak be az elektromosautó-gyárak, összeugrott Fico Ukrajnával – a nemzetközi gazdaság legolvasottabb cikkei januárban
A 2025. januári határnyitás óta jóval több vendég érkezik Romániából a makói fürdőbe. A Hagymatikum igazgatója már a Szerbiában élőknek is azt javasolja, hogy Röszke helyett Románián keresztül vegyék az irányt a termálfürdő felé. Már a tavalyi karácsony alatt is nagyjából 20 százalékkal emelkedett a Romániából érkezett vendégek száma a tavalyi év hasonló időszakához képest, de január elseje után ez még további 20 százalékkal nőtt – mondta a Makói Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) igazgatója, Gergely Gábor a Délmagyarországnak.
Az igazgató szerint jókor jött a bővítés, mert a régi fürdő ennyi vendéget már nem tudott volna fogadni.
Az intézmény vezetője a lapnak tavaly azt nyilatkozta, hogy nagy reményekkel tekint Románia schengeni övezethez való csatlakozására. Bízott abban, hogy a várakozás és az ellenőrzéssel járó tortúra megszűnése még vonzóbbá teszi a Hagymatikumot.
Ezzel kapcsolatban most elárulta: már 2024. november vége óta készültek, dolgozói létszámmal, a fogyóeszközök feltöltésével és a román piacot megcélzó marketinggel is. Sőt, Gergely Gábor a Szerbiában élőknek is azt javasolja, hogy Röszke helyett Románián keresztül vegyék az irányt a Hagymatikum felé.
Már a választások előtt is nagy feszültség volt Németországban – fókuszban Ukrajna finanszírozása
A német védelmi és külügyminiszter még a februári előrehozott választások előtt 3 milliárd eurót akart adni Ukrajnának. Scholz kancellár azonban vétózott – Németország nem adott több pénzt Ukrajnának.
Akkor azt írtuk: Németország tovább hasad, a kormány a februári előrehozott választások előtt is vitatkozik – ez esetben az Ukrajnának nyújtandó további támogatásokról. A Spiegel információi szerint Annalena Baerbock (Zöldek) külügyminiszter és Boris Pistorius (SPD) védelmi miniszter hárommilliárd euró értékű fegyvert adna az ukránoknak – Scholz kancellár azonban blokkolta a kezdeményezést.
A német lap értesülései szerint a színfalak mögött már hetek óta dúltak a viták a projektről. Baerbock és Pistorius emberei már össze is állították az új segélycsomagot, amelyben szerepel például három Iris-T légvédelmi üteg, plusz a hozzájuk való lőszerek, több Patriot-rakéta, valamint további tüzérségi felszerelések és lőszerek.
Scholz azonban vétózott – jelezte a törvényhozásnak, hogy a kancellária nem támogatja a javaslatot.
Azzal érvelt, hogy nem szeretnék kész tények elé állítani a leendő szövetségi kormányt, amelyet Merz vezet. Ma már tudjuk: Németország változatlanul támogatja Ukrajnát, ebben az új kancellár sem hozott változást.
Szlovák–ukrán viszály: kiderült az igazság Fico fenyegetéséről
Az állami irányítás alatt álló szlovák SEPS átvitelirendszer-üzemeltető közölte, hogy Roberto Fico szlovák miniszterelnök fenyegetései ellenére Ukrajna továbbra is kapja az áramot egy vészhelyzeti segítségnyújtási szerződés keretében – jelentette januárban az iRozhlas cseh rádióadó.
A The Kyiv Independent a hírrel kapcsolatban emlékeztetett, hogy Fico tavaly december 27-én közölte: kormánya fontolóra veszi az Ukrajnába irányuló áramszállítások leállítását, miután december 31-én lejárt az orosz gáz Ukrajnán keresztül vezető európai tranzitjáról szóló megállapodás.
Kijev többször is figyelmeztetett, hogy nem fogja megújítani a tranzitmegállapodást,
mert nem akar hozzájárulni Oroszország háborújának a finanszírozásához.
Sokkoló ukrán nyilatkozat: készen állnak elfoglalni Magyarország helyét az EU-ban
A magyar külgazdasági és külügyminiszter szerint veszélybe sodorja az Európai Unió gazdaságát az ukránok lépése, amellyel elzárták a gáz útját Európa elől. Kijev azzal hencegett, hogy Ukrajna készen áll elfoglalni Magyarország megüresedő helyét az EU-ban és a NATO-ban.
A tárcavezető szerint akár a földgáz-, akár a kőolajszállítási útvonalak lezárása elfogadhatatlan, és ellentétes az EU-integrációhoz kapcsolódó elvárásokkal.
Szijjártó Péter szerint az ukrán külügyminisztérium reakciója meglehetősen agresszív volt azokra a hírekre, amelyek az ukrán gáztranzit leállítása miatt megemelkedett földgázárakról szóltak.
Volt bajuk az elektromosautó-gyáraknak is az év elején: több üzem leállt
Egyre nagyobb bajban vannak az elektromos autók (EV) gyártói, ahogy csökken a kereslet, úgy kénytelenek drasztikusabb intézkedéseket hozni a fennmaradás érdekében.
Az Egyesült Államokban a Canoo az újabb áldozat. A startup teherautókat gyártott, és meglehetősen nagy számban forgalmazott olyan nagyvállalatok számára, mint a Walmart és az amerikai posta.
Karácsony előtt azonban leállította oklahomai gyárát, és 82 alkalmazottját volt kénytelen kényszerszabadságra küldeni a Trucknews szakportál tudósítása szerint.
A Canoo nem látott más megoldást a működéséhez szükséges tőke biztosításához, miközben előrehaladott tárgyalásokat folytat különböző hitelezőkkel. A Canoo azonban nincs egyedül, az elektromos autók gyártói közül a közelmúltban a kanadai Lion Electric és a Vicinity Motor is csődvédelmet kért, illetve csődeljárás alá került.