Csőstül jönnek a románok egy magyar városba, sorra zárnak be az elektromosautó-gyárak, összeugrott Fico Ukrajnával – a nemzetközi gazdaság legolvasottabb cikkei januárban

A 2025. januári határnyitás óta jóval több vendég érkezik Romániából a makói fürdőbe. A Hagymatikum igazgatója már a Szerbiában élőknek is azt javasolja, hogy Röszke helyett Románián keresztül vegyék az irányt a termálfürdő felé. Már a tavalyi karácsony alatt is nagyjából 20 százalékkal emelkedett a Romániából érkezett vendégek száma a tavalyi év hasonló időszakához képest, de január elseje után ez még további 20 százalékkal nőtt – mondta a Makói Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) igazgatója, Gergely Gábor a Délmagyarországnak.

Románia is csatlakozott a schengeni övezethez / Fotó: MTI / Lehoczky Péter

Az igazgató szerint jókor jött a bővítés, mert a régi fürdő ennyi vendéget már nem tudott volna fogadni.

Az intézmény vezetője a lapnak tavaly azt nyilatkozta, hogy nagy reményekkel tekint Románia schengeni övezethez való csatlakozására. Bízott abban, hogy a várakozás és az ellenőrzéssel járó tortúra megszűnése még vonzóbbá teszi a Hagymatikumot.

Ezzel kapcsolatban most elárulta: már 2024. november vége óta készültek, dolgozói létszámmal, a fogyóeszközök feltöltésével és a román piacot megcélzó marketinggel is. Sőt, Gergely Gábor a Szerbiában élőknek is azt javasolja, hogy Röszke helyett Románián keresztül vegyék az irányt a Hagymatikum felé.

Már a választások előtt is nagy feszültség volt Németországban – fókuszban Ukrajna finanszírozása

A német védelmi és külügyminiszter még a februári előrehozott választások előtt 3 milliárd eurót akart adni Ukrajnának. Scholz kancellár azonban vétózott – Németország nem adott több pénzt Ukrajnának.

Akkor azt írtuk: Németország tovább hasad, a kormány a februári előrehozott választások előtt is vitatkozik – ez esetben az Ukrajnának nyújtandó további támogatásokról. A Spiegel információi szerint Annalena Baerbock (Zöldek) külügyminiszter és Boris Pistorius (SPD) védelmi miniszter hárommilliárd euró értékű fegyvert adna az ukránoknak – Scholz kancellár azonban blokkolta a kezdeményezést.

A német lap értesülései szerint a színfalak mögött már hetek óta dúltak a viták a projektről. Baerbock és Pistorius emberei már össze is állították az új segélycsomagot, amelyben szerepel például három Iris-T légvédelmi üteg, plusz a hozzájuk való lőszerek, több Patriot-rakéta, valamint további tüzérségi felszerelések és lőszerek.

Scholz azonban vétózott – jelezte a törvényhozásnak, hogy a kancellária nem támogatja a javaslatot.

Azzal érvelt, hogy nem szeretnék kész tények elé állítani a leendő szövetségi kormányt, amelyet Merz vezet. Ma már tudjuk: Németország változatlanul támogatja Ukrajnát, ebben az új kancellár sem hozott változást.