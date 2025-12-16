Elszabadult egy katonai drón Ukrajnában, a NATO egyik legerősebb tagállama felé tartott: azonnal tüzet nyitottak az F-16-os vadászgépek

A török harci repülőgépek lelőttek egy "irányíthatatlan” drónt, amely a Fekete-tenger felől érkezett – közölte a Daily Sabah.

Az Ukrajnában elszabadult drón Törökország felé indult a Fekete-tenger felett. / Fotó: seeasign / Shutterstock

A készüléket „rutinszerű eljárás keretében észlelték és követték nyomon”, és „irányíthatatlan pilóta nélküli légi járműként” azonosították – áll a minisztérium közleményében.

Törökország F-16-os harci repülőgépeket küldött a helyszínre, és „a kedvezőtlen következmények elkerülése érdekében a drónot egy lakott területen kívüli biztonságos övezetben lőtték le”. Recep Tayyip Erdogan elnök szombaton figyelmeztetett arra, hogy a Fekete-tenger Oroszország és Ukrajna közötti „konfrontációs övezetté” válhat, miután az elmúlt hetekben több támadás is történt a régióban közlekedő hajók ellen.

Pénteken egy török hajó megsérült egy orosz légitámadásban az ukrán Odessza kikötőváros közelében, alig néhány órával azután, hogy Erdogan beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

A török vezető korábban a Fekete-tengeren bekövetkezett „aggasztó eszkalációra” panaszkodott, miután Ukrajna támadásokat hajtott végre a török partok közelében Oroszországgal kapcsolatban álló tartályhajók ellen. Törökország, amelynek északi partja Ukrajnával és az annektált Krímmel határos, 2022 februárjában, Oroszország ukrajnai inváziója óta szoros kapcsolatokat ápol mind Kijevvel, mind Moszkvával.

A törökök is tűzszünetet akarnak

Erdogan elnök korlátozott tűzszünetet javasolt Vlagyimir Putyinnak az energetikai létesítményekre és a kikötőkre vonatkozóan, ami szerinte előnyös lenne – írta közleményében a török elnök hivatala. Erdogan már november végén, egy Kijevet támogató, harminc országot tömörítő koalíció videókonferenciáján úgy ítélte meg, hogy egy ilyen tűzszünet

olyan megállapodást jelenthetne, amely kedvező feltételeket teremthet egy átfogó békeszerződés megtárgyalásához.

Néhány nappal később már aggasztó eszkalációnak nevezte, hogy a Fekete-tengeren, a török partok közelében Oroszországhoz köthető teherszállító hajókra mértek csapásokat az ukrán fegyveres erők.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten korábban a kijevi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Kijev támogatja a török javaslatot a részleges tűzszünetre, de hozzátette, hogy