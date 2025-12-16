Totális fordulat: Belgium az utolsó pillanatban felszarvazta Ursula von der Leyent, nincs alku a befagyasztott orosz vagyonról - titokban több tagállam Orbán Viktor mögé állt

Elutasítja Ursula von der Leyen és támogatói tervét az orosz vagyon végleges elkobzásáról Belgium, így a sorsdöntő csütörtöki EU-csúcson a pénz jó részének otthont adó tagország ellenében kell keresztülerőszakolni, ha egyáltalán sikerül – pedig a korábbi döntési szabályokat könyörtelenül félretolták. Korábban az olaszok is jelezték, hogy ez így nem megy, az ellenzők tábora hízik, Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel – aki a napokban jelezte, hogy harcolni utazik a brüsszeli csúcsra – egyre többen értenek egyet az Európa számára sorsdöntő kérdésben.

Totális fordulat: a fejüket összedugták, a belga kormányfő mégis nemet mond, Merz arcáról valószínűleg leolvadt a mosoly, von der Leyen még nem reagált Fotó: Belga via AFP

A Politicóval négy EU-diplomata közölte, hogy a belgák visszautasították a meggyőzésükre más tagállamok fizetési garanciáival kiegészített tervet.

Nem lesz döntés a csúcsig

– idéz az általában jól értesült hírportál egy neve elhallgatását kérő uniós diplomatát.

A tét az oroszok és Ukrajna számára 210 milliárd euró, mintegy 80 ezer milliárd forint. Ekkora befagyasztott orosz vagyonra tenné rá a kezét, hogy Ukrajnának juttassa, Ursula von der Leyen Európai Bizottsága és támogatói, köztük Friedrich Merz kancellár és a szintén német Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője az Európai Parlamentben.

Az elképzelést támogatja Emmanuel Macron német kancellár, de ellenzi Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, és több uniós tagállam, köztük Magyarország és Szlovákia, akik a Brüsszel kérte garanciát – hatalmas költségvetési összegek biztosítását – sem hajlandóak vállalni az ügylethez.

A belgák annak ellenére sem mennek bele, hogy az elmúlt hetekben von der Leyen és politikai szövetségesei részéről hatalmas nyomás nehezedett rájuk, és megtapasztalhatták, amit Magyarország az elmúlt 10 évben rendszeresen: milyen az, amikor fenyegetik őket, miközben olyat kényszerítenének rájuk, ami súlyosan sérti az érdekeiket és biztonságukat.

Belgiumot szerencsétlen kimenetel esetén tönkretenné ez a lépés

A befagyasztott orosz vagyon jórésze Belgiumban a Euroclearnél van elhelyezve, és a belgák attól tartanak, a jogi, pénzügyi, hitelességi és politikai értelemben irtózatosan kockázatos lépés az ő amúgy is gyengélkedő gazdaságukra hullna vissza. Akár még a teljes összegnél is többet követelhetnek tőlük, a Euroclearnek is van elkobozható vagyona Oroszországban, a hitelessége mint biztonságos tartalékelhelyezési hely pedig összeomlana.