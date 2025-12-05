Deviza
EUR/HUF381.97 -0.27% USD/HUF327.98 -0.3% GBP/HUF437.64 -0.13% CHF/HUF407.83 -0.33% PLN/HUF90.31 -0.16% RON/HUF75.02 -0.24% CZK/HUF15.78 -0.2% EUR/HUF381.97 -0.27% USD/HUF327.98 -0.3% GBP/HUF437.64 -0.13% CHF/HUF407.83 -0.33% PLN/HUF90.31 -0.16% RON/HUF75.02 -0.24% CZK/HUF15.78 -0.2%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
autóipar
kisautó kategória
Donald Trump

Trump bejegyzésétől mindenki lefagyott: elege lett a vasszörnyekből, törpeautókat akar az utakon – máris üzent a gyártóknak az amerikai elnök

Az amerikai elnök szerint ideje, hogy az autógyártók szemléletet váltsanak. Donald Trump szerint ugyanis a megfizethető kisautók és nem az autószörnyek jelentik a jövőt.
K. B. G.
2025.12.05., 16:57

Az Egyesült Államokban régóta az egyre nagyobb autók gyártása felé mozdulnak el az iparágban tevékenykedő cégek, ami miatt a megfizethető kisautók szinte teljesen eltűntek a piacról, ám ennek a folyamatnak vége szakadhat.

Daily Life In Old Quebec City
Trump kisebb autókat szeretne látni az amerikai utakon / Fotó: NurPhoto via AFP (illusztráció)

Donald Trump amerikai elnök egyik fontos célja az ipar visszacsábítása az Egyesült Államokba, és az autóipar fontosságát jelzi, hogy a szektor külön vámokat kapott, szemben a legtöbb termékre vonatkozó országspecifikus terhekkel. Bár a különböző kereskedelmi alkuk eredményeként már az autóipari vámok is eltérhetnek egymástól, az továbbra is világos, hogy a szektor kiemelt szerepet tölt be az elnök figyelmében.

 

Trump szerint ideje, hogy az autógyártók kisebb járműveket is gyártsanak

A Truth Social közösségi oldalon Trump pénteken arról írt, hogy jóváhagyta az apró autók gyártását az Egyesült Államokban is. Az elnök szerint az autógyártók már régóta szerettek volna ilyen járműveket gyártani, ahogy azt teszik más országokban is. A kisautók lehetnek benzinesek, elektromosak vagy épp hibridek is. Hozzátette, hogy ezek az autók jelentik a nagyon közeli jövőt, hiszen olcsók, alacsony fogyasztásúak és egyszerűen bámulatosak.  

Az elnök arra sürgette az autógyártókat, hogy most azonnal kezdjenek kisautókat gyártani. 

A parányi autók megjelenése az amerikai utakon fordulópontot jelenthet az autóiparban, amely különösen a tengerentúlon az egyre nagyobbra hízó autószörnyek irányába mozdult el az utóbbi évtizedekben. Az óriási járművek azonban egyre kevesebbek számára fizethetők meg, miközben az Egyesült Államokban a legtöbb helyen a tömegközlekedés gyenge volta miatt az autóhasználat gyakorlatilag létszükséglet.

A pick upokat Japánra zúdítják

Donald Trump még augusztusban bejelentette, hogy Japán megkezdi a Ford F-150-es pick-up importját. Ennek kapcsán a politikus közölte: bízik abban, hogy a járművek és más amerikai termékek jól teljesítenek a japán piacon. A nyilatkozat a kereskedelmi viták közepette történt, miután Tokió legfőbb kereskedelmi tárgyalója Washingtonba látogatott, hogy sürgesse Trumpot a két ország közötti megállapodás végrehajtásában. Donald Trump régóta panaszkodik, hogy az amerikai autók népszerűtlenek a szigetországban, de az elemzők szerint ez inkább a piacra alkalmas járművek hiányának tudható be.

A Ford F-150 több mint két méter széles, míg a japán helyi utak általában nagyon keskenyek, gyakran kevesebb mint négy méter szélesek két sávra, ami megnehezíti egy ilyen nagy autó vezetését és parkolását. Ráadásul Japánban a garázsok általában kisebbek és keskenyebbek, mint az Egyesült Államokban, ami tovább nehezíti az amerikai járművek helyzetét.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
12 perc
Nemzetközi Valutaalap (IMF)

Ukrajna már így is nyakig el van adósodva, a nyugat által rákényszerített IMF-hitel drága, nagyon rossz konstrukciót erőltettek Kijevre

Az IMF-fel folytatott együttműködés egyfajta szükséges rossz, enélkül nem kapna másoktól hitelt az ország.
6 perc
GDP

Mérsékelt GDP, élénk fogyasztás és infláció – mozgalmas hét a gazdaságban

A GDP stabil pályán halad.
7 perc
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetség

Orbán Viktor egyszerű kérdést tett fel, de százmilliárdok múlnak a válaszon – „vizsgálják meg, mit szeretnének?"

A miniszterelnök szerint a migráció után a háború és a versenyképesség kérdésében is Magyarországhoz fog konvergálni Brüsszel.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu