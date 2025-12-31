Deviza
financial times
apple
trump mobile

Apple-verésre készült Trump, de csúnya vége lehet, sehol nincs az aranytelefon – nem tudni, mi lesz azokkal, akik kifizették az előleget

Késik az új, aranyszínű okostelefon piacra dobása az Egyesült Államokban, miután a gyártási és szállítási tervek nem a várakozások szerint alakultak. A csúszás a Trump Mobile zászlóshajó készülékét érinti, amelynek megjelenése így könnyen áthúzódhat a jövő évre.
VG
2025.12.31., 09:59

A Trump Organization tavaly nyáron bejelentett mobilos üzletágának zászlóshajó terméke, az aranyszínű T1 okostelefon szállítása akadozik, és könnyen lehet, hogy az év végére ígért indulás elmarad – legalábbis erről számolt be a Financial Times egy vállalati forrásra hivatkozva.

The Trump Gold Card
A Trump Mobile egyelőre nem hozta el az áttörést / Fotó: Anadolu via AFP

A Trump Mobile célja az volt, hogy a 499 dolláros készülékkel és a havi 47,45 dolláros mobilcsomaggal versenyt állítson az Apple és a Samsung dominálta amerikai okostelefon- és telekommunikációs piacon, ám a tervezett gyártás és értékesítés üteme egyre bizonytalanabbá válik.

A 2025 júniusában bejelentett T1 telefont – amelyet arany színben, „USA-barát” alternatívaként harangoztak be – eredetileg idén őszre szánták, és a cég előrendelést is indított hozzá 100 dolláros foglalóval. A Trump Mobile ügyfélszolgálata szerint az amerikai állami költségvetés időszakos leállása megzavarta a szállítási tervet, és a Financial Times úgy értesült, erős a valószínűsége, hogy a készülék nem jut el a vásárlókhoz 2025 végéig.

A Trump Mobile egyelőre nem hozta el az áttörést

A projekt sikerének kérdése nem csupán technológiai, hanem üzleti és piaci realitásokat is feszeget. Az Egyesült Államok okostelefon-piaca az egyik legtelítettebb a világon, ahol a legtöbb eszköz összetevői Kínában, Dél-Koreában, Indiában vagy Vietnamban készülnek, és csak elenyésző hányaduk gyártása zajlik itthon. Ez aláássa azt az alapvető ígéretet, hogy a T1 valóban „Made in USA” készülékként lépne a piacra, amit ipari elemzők korábban is kétkedve fogadtak.

A Trump Mobile kísérlete a hagyományos telekommunikációs piacba való belépésre – saját mobiltelefon-készülékkel és márkázott szolgáltatással – a nagy szereplők oldalán egyelőre nem hozza a várva várt áttörést. A késések tovább növelik a befektetői és fogyasztói bizonytalanságot, miközben az amerikai mobilpiac versenyének súlya alig engedi, hogy egy viszonylag kései, még fel nem mutatott termék jelentős piaci részesedést szerezzen.

Telített a mobilhálózat-piac

Az okostelefon-iparág az Egyesült Államokban a világ egyik legtelítettebb és legversenyképesebb ágazata, a piacot a vezető globális szereplők, az Apple és a Samsung, uralják.

Az amerikai fogyasztók évente több mint hatvanmillió okostelefont vásárolnak,

de ezeknek a készülékeknek szinte mindegyikét külföldön gyártják – elsősorban Kínában, Dél-Koreában és egyre inkább Indiában és Vietnámban.

Az amerikai székhelyű technológiai márkák ereje ellenére nincs jelentős hazai okostelefon-gyártási infrastruktúra, ami nagyrészt a magas munkaerőköltségeknek, az ellátási lánc bonyolultságának és a tengerentúli alkatrészbeszerzésre való támaszkodásnak tudható be. Az amerikai mobilhálózati piacot három nemzeti szolgáltató uralja: 

  • a Verizon, 
  • az AT&T 
  • és a T-Mobile, 

amelyek együttesen a vezeték nélküli piac több mint 95 százalékát uralják. Ezek a vállalatok hatalmas, tőkeigényes infrastruktúrát üzemeltetnek, és több tízmillió előfizetőnek kínálnak csomagolt szolgáltatásokat.

apple

Orbán Viktor

tartós befektetési számla

