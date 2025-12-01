Összehangolt szankciós-csomaggal jön Amerika és Ukrajna – Zelenszkij nyeregben érzi magát, mindenkit elkaszál és komolyan diktál

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy az ukrán tisztviselőkkel folytatott tárgyalásoktól "további előrelépést” vár az ukrajnai háború befejezését célzó megállapodás irányában — közölte a Reuters.

Donald Trump üvölt: Putyin és Zelenszkij is folyton ellehetetleníti az amerikai békeelméletet. / Fotó: NurPhoto via AFP

„Ez nem csak a békemegállapodásokról szól. Arról van szó, hogy olyan utat teremtsünk, amely Ukrajna szuverenitását, függetlenségét és prosperitását biztosítja, ezért ma még nagyobb előrelépést várunk” – mondta Rubio a floridai Hallandale Beach-en.

Az ukrán delegációt az új főtárgyaló, Rusztem Umerov nemzetbiztonsági tanács titkára vezette, miután pénteken lemondott a korábbi vezető, Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke, a korrupciós botrány miatt. A találkozó kezdetén Umerov köszönetet mondott az Egyesült Államoknak és tisztviselőinek.

Az Egyesült Államok meghallgat minket, támogat minket, mellettünk áll

— nyilatkozta Umerov.

Ami Genfben történik, az ott is marad

Steve Witkoff különmegbízott és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner is jelen volt az amerikai oldalt képviselve.

A tárgyalások Miami közelében, a Witkoff ingatlanvállalkozása által fejlesztett Shell Bay magánklubban zajlottak.

Zelenszkij elmondta, hogy szerinte a korábbi genfi találkozók eredményei még kialakulóban vannak. Genfben Ukrajna ellenajánlatot tett az amerikai hadseregért felelős államtitkár, Dan Driscoll javaslataira.

Trump üdvözölte a szankciókat

Ukrajna összehangolta az Egyesült Államokkal az Oroszország elleni szankciókat, és korlátozó intézkedéseket vezetett be az orosz drónok fejlesztésében és gyártásában részt vevő személyekkel szemben.

Az Egyesült Államokkal összehangolt akció keretében Ukrajna szankciókat alkalmazott 26 orosz személy ellen, akik az energetikai szektorhoz kapcsolódnak. Közöttük van a Rosznyefty vállalat, annak vállalkozásai, valamint a Lukoil csoportba tartozó vállalatok. Az amerikai szankciók az iparág azon részeit érintették, amelyek az orosz olajtermelés mintegy 55 százalékát adják

– idézte Zelenszkijt az Ekonomicsna Pravda.

A második rendeletben egy bűnszervezetet szankcionálnak

A második rendelet szankciókat vezet be 36 magánszemély és 13 jogi személy ellen, akik

orosz drónok gyártásával, oktatásával és üzemeltetésével foglalkoznak.

Közöttük akadnak olyan személyek is, akik részt vesznek a Rubicon drónhadtestet kezelő bűnszervezetnek nyilvánított szervezet tevékenységében. Ez a csoport azért került a feketelistára, mert új fegyvermintákat és módszereket tesztel és az Ukrajna elleni hadműveletekben is gyakran részt vesz.

Ezenkívül Volodimir Zelenszkij szankciókat vezetett be azon orosz vállalatok ellen, amelyek

felderítő és támadó pilóta nélküli repülőgépeket, FPV-drónokat ("First Person View" távvezérelt drónokat — a szerk. ) és pilóta nélküli repülési komplexumokat fejleszt és gyárt,

) és pilóta nélküli repülési komplexumokat fejleszt és gyárt, az olyan orosz jótékonysági alapok és önkéntes mozgalmak működése ellen, amelyek elsőként oroszoknak nyújtanak támogatást,

illetve az orosz mobilszolgáltatók ellen, amelyek Shahid SIM-kártyákat biztosítanak a navigációhoz és a vezérléshez.

Zelenszkij közölte továbbá azt is, hogy meghatározta az ukrán szankciós politika legfontosabb prioritásait az év végéig.

Már zajlik az Európai Unió 20. szankciós csomagjának előkészítéséről szóló tárgyalás szervezése, amely