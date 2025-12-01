Szeszélyes és kiszámíthatatlan elnök hírében áll Donald Trump amerikai elnök, sokak ennek számlájára írják, hogy beiktatása óta eltelt 11 hónap alatt kereskedelmi konfliktusba került a föld szinte valamennyi országával. A vámháború áprilisban csúcsosodott ki, amikor több mint 180 országra vetett ki vámokat, köztük Kínára, amellyel szemben 145 százalékos vámmal csapott oda, vagy az EU-ra, amely 20 százalékos sarcot kapott a nyakába. Végül, ahogy arra számítani lehetett, finomított, és a vámháborúból, ha lassan is, vámbéke lett, egy azonban nem változott. Minden jel arra utal, hogy a vámok valójában hosszú távon meghatározhatják a gazdasági folyamatokat, és egyáltalán nem ad hoc döntések, amelyeket sokan sugalltak az év elején. Sőt, amerikai szempontból sokkal kedvezőbb hatásuk van, mint amire bárki számított korábban. És ez még akkor is igaz, ha a fogyasztói árakban valamelyest meg is jelentek.

A szemünk előtt írja újra Donald Trump a közgazdaságtan egyik alaptételét – lehet, hogy bejött az elnök eddigi legnagyobb húzása / Fotó: AFP

Trump vámháborúja: elmaradt a várt inflációs csúcs

Horváth Sebestyén, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány munkatársa arra hívta fel a figyelmet, hogy a vámháború 2025. április 2-i globális szintre eszkalálását követően a Fed, illetve a hasonló, nagy nemzetközi súllyal bíró elemzőintézetek csak kismértékben emelték az egyesült államokbeli áremelkedésre vonatkozó előrejelzésüket. Az USA-ban idén áprilisban érte el az infláció a 2,3 százalékos mélypontját, azóta kismértékben ismét megindult az áremelkedési ütem növekedése, elsősorban a vámoknak köszönhetően, legutóbb szeptemberben 3 százalék volt.

Ez az árfelhajtó hatás azonban jelentősen elmarad a prognosztizálttól. Bár számos vállalat politikai zsarolás érdekében feltünteti a vámok árfelhajtó hatását, a jelenség nem általános

– emeli ki az elemező. Az áprilisi vámháború idején Jerome Powell Fed-elnök is figyelmeztetett: a vámtételek hatása „jóval nagyobb lehet, mint eddig várták”. A JPMorgan 3,5 százalékos, az OECD pedig 3,9 százalékos inflációs ütemet sem zárt ki pár hónappal ezelőtt.

Alapelv szerint az importáló amerikai cég fizeti a vámot, tehát az exportáló cég nem közvetlenül, ami azt is jelenti, az importáló vállalat könnyedén átháríthatja a fogyasztói árakba.

Vannak viszont esetek, amikor szektor, termék, piaci versenyhelyzet függvényében az exportáló egyszerűen úgy dönt, hogy „elengedi” a pluszköltséget. Például csökkenti a haszonkulcsot, hogy versenyképes maradjon az USA-ban. Nagyon úgy fest, hogy ezt láthatjuk rengeteg cég esetében.

Ez történik pontosan a német autóiparral is, amely az egyik legnagyobb vesztese a kereskedelmi konfliktusnak. A Német Autóipari Szövetség már a nyáron úgy számolt, hogy a német autógyártókra, akik versenyhátrányba kerülnek az amerikai piacon, több milliárd eurós terhet ró a 15 százalékos vám:

a Volkswagen egyedül az idei első fél évben 1,3 milliárd eurós veszteséget könyvelt el a magas vámok következtében, a profitmarzsát is 4 százalék és 5 százalék közé kényszerült csökkenteni,

de a Mercedes sem úszta meg, az eredeti 6-8 százalék helyett 4-6 százalékra mérsékelte a profitmargin célját.

Az igazság kedvéért tegyük hozzá, hogy nem minden termékre és országra igaz ez a megállapítás. „Úgy tűnik, a költségek nagy részét az amerikai cégek viselik” – állapította meg Alberto Cavallo, a Harvard Egyetem professzora egy interjúban a Reuters szerint. „Fokozatos átgyűrűzést tapasztaltunk a fogyasztói árakba, és egyértelműen felfelé irányuló nyomás tapasztalható.” Kutatók 359 148 termék árát követték nyomon, a szőnyegektől a kávéig, az Egyesült Államok nagyobb online és hagyományos kiskereskedőinél.