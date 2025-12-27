Az európai tisztviselők türelmetlenül, de óvatosan várják az amerikai és az ukrán elnök találkozóját, felkészülve a váratlan forgatókönyvekre is – írja a CNN. Az amerikai és európai tisztviselők szerint az európai vezetők várhatóan nem vesznek részt Volodimir Zelenszkij és Donald Trump találkozóján, amelyet az ukrán fél hónapok óta szorgalmaz.

Kétségbesetten várják az Európai Unió vezetői Zelenszkij és Trump vasárnapi találkozóját / Fotó: SAUL LOEB

Trump-Zelenszkij: mindig benne van a bizonytalanság a tárgyalásokban

Bár a tisztviselők produktívnak látják az Egyesült Államok és Ukrajna közötti jelenlegi dinamikát, elismerik, hogy Trumppal való bármilyen találkozó bizonyos fokú bizonytalansággal jár. „Nincs alacsony kockázatú forgatókönyv Trumppal” – mondta egy NATO-tisztviselő a CNN-nek. Amerikai források reménykednek abban, hogy a találkozó hetekig tartó intenzív tárgyalások után produktív lesz.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy vasárnap találkozik amerikai kollégájával. A Fehér Ház is megerősítette a találkozót.

Trump a Politico magazinnak azt nyilatkozta, hogy a találkozó „jól fog menni”, de figyelmeztetett, hogy Zelenszkijnek „semmije sincs, amíg én nem hagyom jóvá”.

Azt is bejelentette, hogy „hamarosan” beszélni kíván Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Zelenszkij azt mondta, nem tudja garantálni, hogy a találkozó szilárd megállapodást eredményez, de hangsúlyozta, hogy a két fél arra fog törekedni, hogy „a lehető legtöbbet véglegesítsék”. Korábban az X közösségi oldalon azt írta, hogy „sok minden eldőlhet az újév előtt”.

Nem véletlenül aggódnak az unió vezetői. Február 28-án találkozott egymással a két politikus, de a kettejük közötti vita szabályos botrányba fulladt.Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij eredetileg az ásványjog megállapodás miatt találkozott Washingtonban, azonban a megbeszélés végül heves vitával zárult. Donald Trump gyakorlatilag nyilvánosan kiosztotta Volodimir Zelenszkijt és közölte, hogy az ukrán elnök a harmadik világháborúval játszik, katonái pedig a biztos halálba menetelnek. Az ásványjogi megállapodás nem jött létre, a talákozó utánra tervezett sajtótájékoztatót törölték, az ukrán elnök pedig elhagyta a Fehér Házat.