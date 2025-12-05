Kígyózó sor és kántálás: ez várta az IKEA-nyitást Új-Zélandon

Helyi idő szerint csütörtök délelőtt 11 órakor megnyitott Új-Zéland első IKEA áruháza Auckland városában. A nyitás előtti órákban már hatalmasra duzzadt sorokban várakoztak a vásárlók, legalább több százan gyűltek össze arra várva, hogy elsőként léphessenek be az áruházba – írja az Origo külföldi tudósítások alapján. Sokakat valójában csak a kíváncsiság és nem a vásárlási szándék hajtott. Az IKEA több mint 400 áruházzal rendelkezik világszerte, de ez az első áruháza Új-Zélandon.

Megnyílt Új-Zéland első IKEA áruháza / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP (illusztráció)

Régóta várta Új-Zéland az IKEA-t

Új-Zéland első IKEA áruházának létesítését még 2018-ban jelentették be, nem sokkal azt követően, hogy Új-Zéland nagykövetséget létesített Stockholmban. Azóta közel hét év telt el, mostanra pedig túlzás nélkül az egész ország izgatottan várta a svéd bútoróriás első üzletének megnyitását. Az áruháznál órákkal a nyitás előtt kígyózó sor állt, a várakozók egy része pedig „Húsgolyó! Húsgolyó!” ütemes kiáltásokkal várta, hogy az IKEA megnyissa ajtajait.

Új-Zéland első IKEA-jának megnyitására olyan időszakban került sor, amikor a megélhetési költségek emelkedése miatti válság állandósulni látszik. A szigetország közép-európai mércével mérve drágának számít, nemzetközi összehasonlítások adatai is igazolják, hogy a megélhetés és az ott-tartózkodás költséges.

Az árakat és általában véve a költségeket az is növelte, hogy egyes kutatások szerint a legalkalmasabb terület a világot esetlegesen alapjaiban megrázó kataklizmák túlélésére. Ezért sok híresség, illetve nem ismert nevű, de tehetős ember választotta otthonául. Sok új-zélandi viszont a kitelepülés mellett döntött, más, olcsóbb országba költözve keresve boldogulását.

A háztartások megélhetési költségeinek emelkedése meglátszik a kiadások mérséklődésén, például az előzetes adatok szerint az idei Black Fridayon a költések 4-6 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól.

