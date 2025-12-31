Boldog új évet? Ez vár ránk 2026-ban: itt a jóslat a forintról és a magyar gazdaságról – Európa és Magyarország két külön világ

Rendre úgy zárul az óév a 2020-as évtizedben, hogy a jövőt úgy írjuk le: az új év előretekintve tele van bizonytalansággal. A közös pont a remény – és hogy ne csak érezzük, mi miatt és miben, hanem tudjuk is, jó áttekinteni, miben reménykedtünk egy éve, mi valósult meg, és mi az, ami még mindig menthető. Ha Európában élünk, legnagyobb közös reményünk egy éve az volt, hogy véget ér a háború, a zűrzavaros esztendők után jobb lesz az élet, és minderre majd együtt tekintünk vissza egy év múlva. Lássuk hát, miben hogy állunk, saját válogatásunkban.

Újév mindig a reményé, a királyok zsákjában az van, de átviszünk mást is / Fotó: Hans Lucas via AFP

Tovább dörögnek a fegyverek

Amikor 2024 novemberében Donald Trump nyerte az amerikai választást, abban reménykedtünk: első hivatali évében, 2025-ben megteremti a békét. Izraelben véres konfliktust lezárva ez sikerült is neki, ezt követően látványosan ráfordult Ukrajna ügyére, és az elmúlt hetekben egymást érték a mindenünnen érkező politikusi nyilatkozatok arról, hogy már igazán közel jutottunk a békéhez.

Ismét bebizonyosodott azonban – mondhatjuk ki az év végén –, hogy politikust illetően nem az a fontos, mit mond, hanem hogy mit csinál. A békevágyat hangoztatni népszerű, de a tettek csak Trump esetében támasztják alá az őszinteséget.

Az oroszok még nem foglalták el katonailag az összes területet, amelyet az alkotmányukban már Oroszországhoz csatoltak, az ukránok nem akarnak területeket és pozíciókat feladni, az Európai Unió pedig a decemberi csúcson – ha megbukott is Brüsszel eredeti elképzelése az orosz vagyon elkobzásáról – megerősítette, hogy az amerikaiak nélkül is tovább finanszírozza Kijev háborúját.

Vagyis józan belátással óriási meglepetés lett volna a béketárgyalások sikere.

A háborúnak Trump minden jóakarata mellett is akkor lehet vége, ha

az oroszok már elérték, amit akartak, és/vagy az ukránok és/vagy az EU már nem bírják valami okból, netán a Kijev–EU-tengely megfordítja a háborút, vagy égi beavatkozás következtében a vezetők lélekben megtérnek. Az első változatban beláthatatlanul meghosszabbodhat a háború, a másodikban még az is fenyeget, hogy minket is belelöknek, az európaiaknak a legolcsóbb verzió pénzben és vérben pedig kétségkívül a harmadik volna. 2026-ra ezek a kilátások.

Milyen állapotban várja az új évet Európa?

Az uniós csúcsot és környékét áthatották a válogatott sértések és az a tudat, hogy a német trió – Ursula von der Leyen, Friedrich Merz és Manfred Weber – vázolta, Ukrajna- és fegyverkezésfókuszú jövő érdekében egymás alapvető érdekein is hajlandók átgázolni.