Ad és elvesz a kormány: így indul 2026 Ukrajnában
Az utazók számára az egyik leginkább érzékelhető változás a nemzetközi vasúti közlekedést érinti. 2026 januárjától két kiemelt Ukrajna két kiemelt útvonalán – Kijev és Przemyśl, illetve Kijev és Chełm között – a határ- és vámellenőrzés már a vonaton, menet közben zajlik, megszüntetve a többórás várakozást a határállomásokon.
Az új rendszer havi szinten több mint 130 ezer utast érint, és illeszkedik az EU-ban már bevett gyakorlathoz. A kormányzat hosszabb távon azt tervezi, hogy fokozatosan minden fontos nemzetközi vasúti járatra kiterjeszti ezt a rendszert, ami nemcsak az utazási időt rövidíti, hanem a vasút versenyképességét is javítja a légi közlekedéssel szemben.
Családtámogatás új alapokon: nagyobb összeg, gyorsabb hozzáférés
A szociálpolitikai változások közül kiemelkedik a születési támogatás átalakítása, amely az elmúlt évek egyik legjelentősebb emelését hozza.
- 2026-tól 50 ezer hrivnya (394 ezer forint) egyszeri kifizetés jár minden újszülött után, függetlenül attól, hogy hányadik gyermekről van szó.
- A korábbi rendszerrel szemben – amikor is összeg 41 280 hrivnyát (325 ezer forintot) tett ki,
- és az első kifizetés összege 10 320 hrivnya (81 ezer forint) volt,
- majd 36 hónapon keresztül további 860 hrivnya (6800 forint) érkezik, ami érezhető könnyebbséget jelent a családoknak.
Ezt egészíti ki az a szabály, amely szerint a gyermek egyéves koráig havonta 7000 hrivnya (55 ezer forint) jár. Azonos összegű juttatást ígérnek a biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező várandós nők számára is. A cél egyértelmű: csökkenteni a gyermekvállalás közvetlen anyagi kockázatait, és mérsékelni a demográfiai visszaesést. Újdonság az is, hogy az úgynevezett "Babacsomag" már a terhesség 36. hetétől igényelhető, ami leginkább a nehezebb helyzetben lévő családok számára jelenthet előnyt.
Nyugdíj: lassabb kilépés a munkaerőpiacról
Kevésbé kedvező fejlemény, hogy 2026-tól tovább szigorodnak a nyugdíjba vonulás feltételei. A jogszabályok értelmében
a 60 éves korban történő nyugdíjazáshoz legalább 33 év biztosítási jogviszony szükséges, ami egy évvel több a 2025-ös követelményhez képest.
A 63 és 65 éves korhatárhoz tartozó elvárások is emelkednek.
Ez a folyamat nem új keletű: a rendszer évről évre emeli a szükséges szolgálati időt, egészen addig, amíg az el nem éri a 35 évet. A háttérben az elöregedő társadalom, a csökkenő járulékfizetői kör és a költségvetési fenntarthatóság áll. Akik nem rendelkeznek elegendő szolgálati idővel, tovább dolgozhatnak, vagy bizonyos feltételek mellett megvásárolhatják a hiányzó éveket.
Bérek és szociális minimumok: mérsékelt emelés, nagy elvárások
A 2026-os költségvetés mérsékelt, de érzékelhető béremelést irányoz elő.
- A minimálbér 8647 hrivnyára (68 ezer forintra) nő, ami 8 százalékos emelést jelent,
- a létminimum közel 10 százalékkal, 3209 hrivnyára (25 ezer forintra) emelkedik.
Ezek a számok ugyan nem követik teljes mértékben az inflációt, de hozzájárulnak a legalsó jövedelmi szintek stabilizálásához.
Külön hangsúlyt kap az oktatás: a tervek szerint a pedagógusok minimálbére meghaladja majd a 21 ezer hrivnyát (165 ezer forintot), ami közelebb viszi a szektort a törvényben rögzített célhoz. Ez az összeg egyben kritériummá válik a hadkötelezettek számára mentességek fenntartásánál is, ami a vállalkozások számára jelenthet nehézséget.
Egészségügy: hangsúly a megelőzésen
Az egészségügyi változások középpontjában a megelőzés áll.
- 2026-tól ingyenes szűrőprogram indul a 40 év felettiek számára, amelyhez a Gyija alkalmazáson keresztül érkezik értesítés.
- A résztvevők 2000 hrivnyát (16 ezer forintot) kapnak, amely kizárólag a szűrés költségeire használható fel.
Emellett frissül a kötelező oltási naptár, és ingyenessé válik a HPV elleni védőoltás a 12-13 éves lányok számára, ami hosszabb távon a rákos megbetegedések visszaszorítását célozza.
Uniós szabályok Ukrajna italpolcain, eltűnnek a villanyautó-kedvezmények
Az európai integráció kézzelfogható következménye lesz, hogy több ismert italnév eltűnik az ukrán címkékről. A „konyak”, „pezsgő” vagy „sherry” megnevezések kizárólag eredetvédett termékeknél maradhatnak, a hazai gyártók általános elnevezéseket – brandy, habzóbor – használhatnak. Ez rövid távon költségnövekedést, hosszabb távon viszont piaci tisztulást hozhat.
Az elektromos járművek piacán is éles fordulat következik.
2026-tól újra 20 százalékos általános forgalmi adó terheli az elektromos autókat, nemcsak az új importot, hanem a cégek által korábban behozott, de még el nem adott járműveket is.
A lépéstől bevételnövelő hatást vár az állam.
Vállalkozások: több kötelezettség, nagyobb átláthatóság
Az első csoportba tartozó, a mozgóárusítással vagy saját készítésű termékek eladásával foglalkozó kisvállalkozások számára kötelezővé válik a készpénzmentes fizetés biztosítása, ami az árnyékgazdaság visszaszorítását célozza. Emellett szigorodnak a fogyatékkal élők foglalkoztatására vonatkozó előírások, ugyanakkor az állam támogatást ígér az ehhez szükséges alkalmazkodáshoz.