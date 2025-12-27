Megunta Brüsszel időhúzását egy európai ország, 100 milliárd eurót kaphat Zelenszkij: Ursula von der Leyen Magyarországot csinálna Ausztriából – az év legolvasottabb külföldi hírei

Ukrajna és Brüsszel, schengeni övezet, német gazdaság, Ausztria és iráni olaj – címszavakban talán így lehetne összefoglalni, milyen külföldi témák érdekelték a leginkább a Világgazdaság olvasóit az idén.

Ukrajna támogatása: megunta Brüsszel időhúzását egy európai ország / Fotó: Jonas Roosens / AFP

Persze az év 365 napján sok víz lefolyt a Dunán, így aztán bizonyos történetek már jóval előrehaladottabbak, mint amilyen állapotot egy-egy top cikk adott esetben leír, mégis rendkívül tanulságos felidézni, hogy milyen sztorik tették markánssá a 2025-ös évet a nemzetközi térben.

Ukrajna: ez fordulópont: nem EU-tag ország mentheti meg

Még a frissen kialkudott 90 milliárd eurós uniós hitel előtt ugyancsak vaskos kérdéssé vált, honnan lesz pénz 2026-ban is háborúzni Ukrajnának. Miközben Brüsszelben az EU vezetői az orosz vagyon feldarabolásáról és saját hitelkereteik kimerítéséről vitatkoztak, egy kívülálló,

Norvégia váratlan ajánlatot tett le az asztalra.

A norvég kormány hajlandó lenne egy több mint 100 milliárd eurós háborús kölcsönt biztosítani Ukrajnának, az adósságért pedig az 1,7 ezermilliárdos norvég vagyonalap vállalna kezességet.

Az ötletet norvég közgazdászok vetették fel, akik szerint az ország erkölcsi kötelessége lenne visszaadni valamit abból a háborús extraprofitból, amelyet az orosz invázió óta szerzett. Norvégia ugyanis a háború kitörése óta rekordmennyiségű olajat és gázt adott el Európának – jóval magasabb árakon.

„Ukrajna nemcsak a saját, hanem egész Európa szabadságáért harcol. Norvégiának ott kell segítenie, ahol valóban számít” – mondta Guri Melby, a liberális párt vezetője a Timesnak.

Schengen: elárasztották a románok a dél-magyarországi várost

Az év eleje Románia schengeni csatlakozásáról szólt. Már a 2024-es karácsonyi ünnepek alatt is nagyjából 20 százalékkal emelkedett a Romániából érkezett vendégek száma a 2023-as év hasonló időszakához képest, de 2025. január 1-je után ez még további 20 százalékkal nőtt.

Erre a Makói Termál- és Gyógyfürdő (Hagymatikum) igazgatója, Gergely Gábor hívta fel a figyelmet.

Mint ismert, Románia és Bulgária január elsejétől, a magyar uniós elnökség alatt zajló, nagy vitákat követően elért megegyezésnek köszönhetően a schengeni térség teljes jogú tagjává vált, ami jelentős változásokkal jár a határátkelést illető szabályokban.

Fontos azonban, hogy az utazóknak továbbra is maguknál kell tartaniuk okmányaikat.

A rendőrök ugyanis még év évig szúrópróbaszerű ellenőrzést végezhetnek, hogy jogszerűen tartózkodik-e valaki az uniós tagállamok területén. A schengeni térség jelenleg

29 országot (a 27 uniós tagállamból 25, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc)

és 420 millió embert foglal magában.

A Ciprussal közös belső határokon még nem szüntették meg az ellenőrzéseket,

Írország pedig nem része a schengeni térségnek.

Ausztria lehet az új Magyarország: Ursula von der Leyen bosszúja máris lecsap

Miután az osztrák FPÖ megnyerte a választásokat, úgy tűnt, patrióta kormánya lesz Ausztriának. Végül nem lett, ez pedig ugyancsak súlyos kérdéseket vetett fel.