Ezt már Ukrajna se hiszi el: az EU átszállított neki egy komplett erőművet egy másik tagországból – és adott hozzá 2 milliárd eurót is

Az Európai Unió újabb látványos lépést tett Ukrajna támogatására, mely még a háború eddigi segélyezési gyakorlataihoz képest is szokatlan. Az Európai Bizottság nemcsak több mint 2 milliárd eurót utalt Kijevnek, hanem egy teljes működő hőerőművet is átszállított egy másik tagállamból.
VG/MTI
2025.12.22, 20:24
Frissítve: 2025.12.22, 20:28

Az Európai Bizottság 2,3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működésének támogatására – közölte hétfőn a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna-eszköz hatodik részletének kifizetése. 

Ezt már Ukrajna se hiszi el: az EU átszállított neki egy komplett erőművet egy másik tagországból – és adott hozzá 2 milliárd eurót is
Ezt már Ukrajna se hiszi el: az EU átszállított neki egy komplett erőművet egy másik tagországból – és adott hozzá 2 milliárd eurót is / Fotó: Hans Lucas via AFP

Ukrajna egyre több érdemi reformot képes végrehajtani

A mechanizmus az Európai Unió kulcsfontosságú eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A mostani részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 26,8 milliárd eurót utalt ki a program keretében. A bizottság szerint a kifizetés feltételeként 

  • Ukrajna több stratégiai jelentőségű reformot hajtott végre,
  •  egyebek mellett a közpénzügyek irányítása, 
  • az igazságszolgáltatás, a pénzügyi piacok, a decentralizáció, az élelmiszeripar, a kritikus nyersanyagok kezelése, 
  • valamint a zöldátállás és a környezetvédelem területén.

Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos közleményében hangsúlyozta: Ukrajna az orosz agresszió ellenére is rendkívüli gyorsasággal hajt végre érdemi reformokat. Mint mondta, az Ukrajna-eszköz egyszerre segíti a sürgős szükségletek – köztük a téli energiaellátás – biztosítását és az ország európai integrációját.

Egy teljes erőművet is kapott Ukrajna

A bizottság ugyancsak hétfőn bejelentette, hogy sikeresen Ukrajnába szállított egy teljes hőerőművet Litvániából. A testület sajtóközleménye szerint ez a bizottság eddigi legnagyobb összehangolt logisztikai művelete volt, mely jelentősen növeli az ország energiatermelő kapacitását. Az erőmű mintegy egymillió ember villamosenergia-ellátását képes biztosítani.

Az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében eddig 9500 áramfejlesztőt és 7200 transzformátort juttattak el Ukrajnába, ami összesen körülbelül 9 millió ember energiaellátását segítette.

A közlemény szerint az Európai Bizottság eddig több mint 1,2 milliárd eurót különített el humanitárius segélyprogramokra Ukrajnában, és összesen több mint 160 ezer tonna segélyt juttatott el az országba.

Ukrajnának nem elég az EU 90 milliárd euró, rögtön kapott mellé még 8 milliárd dollárt

Pénteken eleredt az ukrán pénzeső: az Európai Unió 90 milliárd eurós hitelmegállapodása után Norvégia is bejelentette, hogy 2026-ban 8,2 milliárd dollárral támogatja Kijevet . Norvégia parlamentje elfogadta a 2026-ra vonatkozó, 8,2 milliárd dollár értékű ukrajnai támogatási csomagot. A döntést Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentette be az X-en, hangsúlyozva: A norvég lépés jelentősen erősíti Ukrajna képességét az orosz agresszióval szemben.

Zelenszkij külön köszönetet mondott Jonas Gahr Store norvég miniszterelnöknek, a parlamentnek és Norvégia teljes lakosságának. Mint fogalmazott, az ország hosszú távú katonai és humanitárius támogatása „valódi vezetői magatartást, elkötelezettséget és stratégiai megbízhatóságot” tükröz.

