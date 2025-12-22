Az Európai Bizottság 2,3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működésének támogatására – közölte hétfőn a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna-eszköz hatodik részletének kifizetése.

Ezt már Ukrajna se hiszi el: az EU átszállított neki egy komplett erőművet egy másik tagországból – és adott hozzá 2 milliárd eurót is / Fotó: Hans Lucas via AFP

Ukrajna egyre több érdemi reformot képes végrehajtani

A mechanizmus az Európai Unió kulcsfontosságú eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A mostani részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 26,8 milliárd eurót utalt ki a program keretében. A bizottság szerint a kifizetés feltételeként

Ukrajna több stratégiai jelentőségű reformot hajtott végre,

egyebek mellett a közpénzügyek irányítása,

az igazságszolgáltatás, a pénzügyi piacok, a decentralizáció, az élelmiszeripar, a kritikus nyersanyagok kezelése,

valamint a zöldátállás és a környezetvédelem területén.

Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos közleményében hangsúlyozta: Ukrajna az orosz agresszió ellenére is rendkívüli gyorsasággal hajt végre érdemi reformokat. Mint mondta, az Ukrajna-eszköz egyszerre segíti a sürgős szükségletek – köztük a téli energiaellátás – biztosítását és az ország európai integrációját.

Egy teljes erőművet is kapott Ukrajna

A bizottság ugyancsak hétfőn bejelentette, hogy sikeresen Ukrajnába szállított egy teljes hőerőművet Litvániából. A testület sajtóközleménye szerint ez a bizottság eddigi legnagyobb összehangolt logisztikai művelete volt, mely jelentősen növeli az ország energiatermelő kapacitását. Az erőmű mintegy egymillió ember villamosenergia-ellátását képes biztosítani.

Az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében eddig 9500 áramfejlesztőt és 7200 transzformátort juttattak el Ukrajnába, ami összesen körülbelül 9 millió ember energiaellátását segítette.

A közlemény szerint az Európai Bizottság eddig több mint 1,2 milliárd eurót különített el humanitárius segélyprogramokra Ukrajnában, és összesen több mint 160 ezer tonna segélyt juttatott el az országba.