Brüsszel ezt tudja? Ukrajna orosz gázt vásárol Magyarországtól – méghozzá nem is keveset

Javában tart Szegeden a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes naggyűlése, amelyen ezúttal Lázár János Orbán Viktorral tart közösen Lázárinfót. Így megszokott módon kérdéseket lehet feltenni bárki számára a közönség részéről. Az egyik Ukrajnára vonatkozott.

Ukrajna orosz gázt vásárol Magyarországtól – Orbán Viktor erről is beszélt Szegeden a DPK-n / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Egészen pontosan az merült fel, hogy Magyarországnak vajon mennyire érdeke, hogy Ukrajna összeomoljon. A választ a magyar miniszterelnök adta meg és egy triviális, de talán eddig nem gyakran kimondott szempontra hívta fel a figyelmet.

Orbán Viktor először is leszögezte, hogy

Ukrajna összeomlása nagy baj lenne Magyarországnak.

Úgy fogalmazott, hogy sokat meg kell tenni azért, hogy ez ne következzen be. Ennek kapcsán azt a hasonlatot hozta, hogy egy telektulajdonosnak sem csak az a fontos, hogy az ingatlan milyen, hanem az is, hogy milyen a szomszédja, mert az sem mindegy.

Ugyanígy van ez az országokkal is. A kormányfő megjegyezte: a legjobb az lenne, ha csupa Ausztria venné körül Magyarországot, de ezt egyelőre nem tudja garantálni.

Viszont Orbán Viktor egyúttal két, talán kevésbé ismert adattal alá is támasztotta, mit tesz meg Magyarország Ukrajna fennmaradásáért.

Ukrajana teljes villamosellátásának, tehát árambevitelének 44 százaléka Magyarországról érkezik, ha ez nem lenne, az ukrán energetikai rendszer már összedőlt volna. A gázellátás terén pedig a bevitt mennyiség 58 százalékát biztosítja Magyarország az ukrán szükségleteknek.

Orbán Viktor utóbbi kapcsán megjegyezte:

orosz gázt hozunk be és azt adjuk tovább az ukránoknak.

A világ egy kicsit bonyolultabb, mint Brüsszelből látják – húzta alá.

A kormányfő azzal folytatta, hogy stabil Ukrajna kell, amihez Magyarország segítséget is ad. Fáj, hogy egy részét ellopják.

Azonban a háború lerombolja Ukrajnát, az ukránokat csak a béke tudja megerősíteni. Ezért szerinte, aki Ukrajna mellette áll, annak békét kell akarnia. Mert jelenleg Ukrajna elvesz az Európai Unió erejéből, gyengébbé teszi.

Eddig már az unióból 180 milliárd euró elment Ukrajnára, most újabb 90 milliárd érkezik, ami együtt már az 270 milliárd euró. Orbán Viktor szerint ennyiből már egész Ukrajnát korszerűsíteni lehetett volna vagy Észak-Afrikában annyi fejlesztést lehetett volna végrehajtani, hogy már nem érkeznének onnan Európába illegális bevándorlók.

Óriási pénz és lehetőség ez, de elment a semmibe – zárta reakcióját a magyar miniszterelnök.