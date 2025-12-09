Háború, vagy halál: ezt üzeni Ursula von der Leyen mesteri terve – egy életre eldől a sorsa az uniós tagállamoknak

Ha Oroszország nem fogadja el külföldön rekedt hatalmas vagyona elkobzását, Brüsszel új mesterterve beleverheti az utolsó szöget a Washington szorgalmazta béketerv koporsójába. Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök célja végleges megoldást biztosítani a hatalmas támogatásokat felemésztő Ukrajna további támogatására, amely nélkül az Oroszországgal háborúzó ország összeomlana. A legújabb javaslat legyőzné Belgium ellenállását, ugyanakkor pénzügyi nehézségekkel küzdő tagállamokra zúdít olyan kockázatokat, amelyeket csak a Kreml letörésével nem kellene viselniük. Európa sorsa a december 18-19-ei EU-csúcson dőlhet el, az óra ketyeg. Ukrajna támogatása háború vagy béke kérdésévé válik, minden eddiginél nyíltabban.

Ukrajna támogatása: háború vagy halál –a fronton Friedrich Merz, a takarásban Ursula von der Leyen Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Eurószázmilliárdokról van szó, amelyek a korrupciós botrány közepette háborúzó Kijevbe tartanának,

jórészt, de lehet hogy csak kezdetként jövőre.

A hatalmas összeget a versenyképességi problémákkal és magas energiaárakkal küzdő Európai Unió biztosítaná. A módszerre von der Leyennek három javaslata volt, ez szűkült a múlt héten egyre, amelyet a súlyosan érintett Belgium még mindig ellenzett.

A belgák leszerelésére ehhez tettek hozzá most olyan elemeket, amely pénzügyi aggodalmaikat kezelné, de akár végleges akadályt gördíthetnek a békekötés elé, pénzügyileg érdekeltté téve az oroszok vereségében olyan nehézsúlyú uniós tagállamokat, amelyek pénzügyi nehézségekkel küszködnek, illetve hatalmas kiadási vállalásaik vannak.

Ukrajna támogatása: egyenként is tízezermilliárd forintnyi terheket helyeznek tagállamokra

A három eredeti javaslat: 1. összekalapozni a pénzt a tagállamoktól (nem sikerült), 2. közös hitelt felvenni (egységes tagállami támogatás kellene hozzá, de nincs), 3. a befagyasztott, jórészt a brüsszeli Euroclearnél lévő orosz vagyont felhasználni – de ezt Belgium ellenzi, attól tartva, hogy az egész tartozás rájuk hullhat végül vissza, rövid távon pedig megakadályozza a békekötést.

Von der Leyenék két héttel az uniós csúcs előtt már csak a harmadik javaslatot védték. A friss fordulat: beleolvasztanák a másik kettő elemeit, és a belga pénzügyi aggályokat leszerelendő a tagállamoktól kalapoznának garanciákat az ukrajnai pénzesvonatok indítása mögé – amelyeknek menniük kell, vagy Kijev áprilisra kifogy a pénzből, és akkor nincs háborúzás.