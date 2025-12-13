Nem akárki mondta ki: nem működnek a szankciók, vágyálom Oroszország összeomlása – "Putyinnak évekig elég pénze van az ukrajnai háborúra"
Vlagyimir Putyin orosz elnöknek elég tőkéje van ahhoz, hogy a gazdaságra háruló egyre nagyobb nyomás ellenére még évekig finanszírozza az ukrajnai háború folytatását – állítja Szergej Alekszasenko közgazdász, az Orosz Központi Bank korábbi alelnöke.
„Az orosz gazdaság közel van a stagnáláshoz – ismerte el a CNBC amerikai televízió péntek reggeli műsorában. – Nem jó a hangulat” – utalt a jegybank előrejelzésére, amely szerint a gazdaság a tavalyi 4,3 százalék után, az idén csak 0,9 százalékkal bővül majd.
„A pohár azonban félig tele van” – tette hozzá, mivel a jegybank fokozatosan leszorítja az inflációt, és több ágazat is növekszik. Így határozott választ adott arra a kérdésre, van-e Putyinnak elég pénze finanszírozni az ukrajnai háborút:
Sajnos igen. A híresztelések, a növekvő költségvetési deficit, az egyre több adósság ellenére van elég pénze finanszírozni a háborút. Meglehetősen biztos vagyok benne, hogy még legalább két-három évig egyértelműen, talán tovább
– mondta.
Ez a negyedik tél az ukrajnai háborúban
Immár a negyedik télen tart a konfliktus, és Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön ismét figyelmeztetett, hogy a szövetség lesz Oroszország következő célpontja.
A nemzetközi erőfeszítések ellenére Putyin semmi jelét nem adja annak, hogy hajlandó lenne abbahagyni a háborút, amíg el nem éri a céljait. A múlt héten megerősítette, hogy ha kell, akkor erőszakkal foglalják el a Donbászt.
Az Európai Unió a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával akarja támogatni Ukrajnát, az orosz jegybank azonban már beperelte az annak nagy részét kezelő belga Eurocleart, és a kormánynak is vannak eszközei a visszavágásra.
Putyin szerint erős a gazdaság, hatástalanok a szankciók
Putyin szerint az orosz gazdaság erős, a szegénységi szinten élők száma rekordalacsony, a nyugati szankciók hatástalanok. Kirill Dmitrijev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap vezetője szerint Oroszország a főbb makrogazdasági mutatók alapján jobban teljesít
- az Európai Uniónál
- és az Egyesült Királyságnál.
A gazdasági növekedés, a munkanélküliség és az államadósság mutatói mind azt bizonyítják, hogy a szankciók inkább Európának és az Egyesült Államoknak ártottak, mint az orosz gazdaságnak – állítja.
Kijev és európai szövetségesei mindent megtesznek, hogy maguk mellé állítsák Donald Trumpot, az amerikai elnök azonban egyre türelmetlenebb, és az NBC News tudósítása szerint szerdán közölte:
nem akarja „az idejét pocsékolni” azzal, hogy a béketervről tárgyal európai partnereivel.
Bár a Fehér Ház szerint az Egyesült Államok nem adja fel, Karoline Leavitt szóvivő nem is titkolta sajtótájékoztatóján, hogy Trumpot „rendkívül frusztrálja a háború mindkét résztvevője”, és „elege van a csak a találkozások kedvéért tartott találkozókból”.
„Nem akar több beszélgetést, cselekvést akar. Azt akarja, hogy ez a háború véget érjen – mondta Leavitt. – Az adminisztráció csak az elmúlt pár hétben több mint 30 órát töltött találkozókkal az oroszokkal, az ukránokkal és az európaiakkal.”
A hét végére tervezett egyeztetésekkel kapcsolatban pedig közölte: „Ha úgy érezzük, hogy ezek a találkozók érdemesek arra, hogy valaki az Egyesült Államok részéről részt vegyen rajtuk, akkor küldünk egy képviselőt” – tette hozzá.