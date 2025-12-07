Deviza
Uránlelőhelyen talált aranyat egy bányászati cég

Aranyat talált egy bányaipari vállalat, a Power One Resources egy feltárás során Kanadában, az Ontario állambeli Pecors nevű területen. Mindez azért érdekes, mert a régió elsősorban uránlelőhelykénti ismert. A bejelentés egy olyan időszakban érkezett, amikor az arany világpiaci ára sorozatosan ér el az új csúcsokat. A terület felé az uránkészlet miatt is újbóli figyelem fordul.
VG
2025.12.07, 15:34
Frissítve: 2025.12.07, 16:13

A Power One Resources által bejelentett aranyérclelőhely a Pecors nevű területen, Elliot Lake-től mintegy 10 km-re keletre, Ontario államban található. A vállalat a feltáró munkálatokat eddig főként az uránra és más fémekre koncentrálva végezte. Kanada, illetve a Kanadában működő bányaipari vállalatok egyre nagyobb szerepet szánnak maguknak a világ fontos nyersanyagokkal való ellátásában, ami a bányászati tevékenység felfutásához vezethet – írja az Origo.

arany, aranybánya, illusztráció, urán
Uránlelőhelyen talált aranyat egy kanadai vállalat / Fotó: Unsplash (illusztráció) 

Uránrégióból lehet arany- és ritkaföldfém-régió

Az Elliot Lake térsége híres uránbányászati múltjáról, és újabban azért is hárul a területre a figyelem, mert kritikus fontosságú ritkaföldfémek – az Origo cikkét a témában itt találja – és nemesfémek is tekintélyes mennyiségben találhatók ott. Az urán mellett a nikkel, a réz, a platinacsoport elemei és a ritkaföldfémek jelenléte tovább növeli a terület polimetál potenciálját.

A vállalat 2023-ban indította fúrási programját, aminek révén eredetileg a felszínközeli ritkaföldfém rétegeket akarták elérni a Pecors körzetben. 

A fúrások azonban váratlanul egy aranyat tartalmazó rendszert értek el – ez történelmi mérföldkő, ugyanis ez az első aranyfelfedezés a területen. 

A cég jelenleg azon dolgozik, hogy további mintákkal bizonyosodjon meg az aranylelőhely sajátosságairól, hiszen már az eddigi fúrási eredmények figyelemre méltó eredményeket hoztak:

  • többek között 1,025 gramm/tonna aranysűrűséget 1,5 méteres rétegvastagságban,
  • valamint egy másik furatban 0,035 és 1,25 gramm/tonna aranytartalom nyert igazolást.

A tonnánkénti egy gramm aranytartalom feltételezi, hogy a területen aranybánya projekt indítható gazdaságilag életképes modellben.

A Pecors egy 18 km hosszú és 4 km széles mágneses anomáliát fed le az Elliot Lake-i uránrégióban, amely történelmileg Kanada egyik legjelentősebb urántermelő körzete volt (a mágneses anomália a Föld mágneses mezejének olyan helyi, szokatlan eltérése, ahol az erősség, irány vagy más tulajdonság jelentősen eltér a bolygó átlagos mezőjétől).

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

