Ursula von der Leyen „szörnyeteget teremtett, ami megette" – Zelenszkij reszketve figyel, jöhet a zuhanás a semmibe
Három javaslat, egyet nem értés, egy végső javaslat, majd ennek az összeomlása – ez a rövid összefoglalása Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök útjának a csütörtöki EU-csúcsig, amelyen az dől el, folytatni tudja-e a háborút Ukrajna az Európai Unió pénzén. Az elnök támogatói fogadkoznak, hogy a csúcs résztvevői nem mennek haza, amíg Ukrajna pénzt nem kap, de zűrzavarba fulladt, hogyan. Cikkünk segít megérteni, mi történik, hova futhat ki az utóvédharc, és mit veszíthetnek vagy nyerhetnek a magyarok, bár akármilyen a nyereség Európa jelenlegi helyzetében viszonylagos.
Maga a bizottsági elnök ezekkel a szavakkal lépett a tárgyalóterembe:
Két javaslatot tettem, két lehetőséget helyeztem az asztalra ennek a finanszírozásnak a megoldására. Az egyik az uniós költségvetésen keresztüli finanszírozás, a költségvetés terhére történő hitelfelvétellel. A második lehetőség a jóvátételi hitel. Ma tehát arról folytatunk tárgyalásokat, hogy a kettő közül melyiket alkalmazzuk. Intenzív megbeszélések lesznek. Számomra a legfontosabb az, hogy a nap végére biztosítsuk Ukrajna finanszírozását a következő két évre.
Aki követte az eseményeket, jól tudja: csak két héttel a csúcs előtt Von der Leyen azt állította, egyetlen javaslata maradt a háromból – a 3-as mezőről az 1-esre –, ez pedig a befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna javára.
Szerdára azonban, amikorra az uniós vezetők már Brüsszelbe sereglettek, történt valami. A fordulatról elképesztő módon órákkal mindenki más előtt számolt be a magyar sajtó, mégpedig Orbán Viktor magyar nyelvű nyilatkozata alapján. A magyar kormányfő úgy tájékoztatott: a bizottság elnök közlése szerint az orosz vagyon ukrán kézbe tolása már nem szerepel a napirenden.
Ha az így van, s az akkori helyzethez képest így maradt, az hatalmas vereség Ursula von der Leyen számára. A nemzetközi sajtó azonban erről nem számolt be, ehelyett órákkal később terjedt el, hogy az utolsó órákban is zajló elkeseredett egyeztetések során Von der Leyen újra kinyitotta a kaput a közös hitelfelvétel előtt, amiből a Politico szerda esti híre szerint kihagynák az ellenző Magyarországot és Szlovákiát.
Ursula von der Leyen javaslatai: teremtsünk rendet, amennyire lehet
Maga Von der Leyen idézett szavaival meg is erősítette, hogy újra tárgyalnak a közös hitelfelvételről.
Ha ez a korábban nehézsúlyú tagok, mint Németország, ellenzése miatt elvetett út újra fókuszba kerül, de emellett említik az orosz vagyont is, az nem cáfolja, hanem megerősíti Orbán Viktor értelmezését.
Belgium, ahol a lefoglalt orosz vagyon java van elhelyezve, egyértelművé tette ugyanis, hogy nem megy bele a számukra beláthatatlan kockázatokkal járó elkobzásba. Ez még akkor is eldöntheti a javaslat sorsát – és a jelek szerint el is döntötte –, ha a bizottság úgy is rendelkezett, e sorsdöntő kérdésről nem kell egyhangúan szavazni, elég a minősített többség.
A dánok elárulnák a belgákat, a németek már meg is tették, szörnyeteget szült a bizottság
Mette Frederiksen dán miniszterelnök még pénteken is azt jelezte, hogy hajlandó akár Belgium ellenében is az orosz vagyon kisajátításáról szavazni, demonstrálva, milyen sebeket üt az unió testén Von der Leyen javaslata. Bart de Wever belga miniszterelnök a csúcs kezdőnapján arról beszélt – számol be a belga de Standaard –, hogy Friedrich Merz német kancellár elárulta őket, hiszen kezdetben ellenezte a vagyonkisajátítást.
A nemzetközi jog azóta jelentősen fejlődhetett, mert ez most már láthatóan biztonságos és törvényes. És Németország ezt a fordulatot nagyon is nyilvánosan hajtotta végre
– hangzott a szarkasztikusnál egyébnek nehezen értékelhető kormányfői nyilatkozat.
A bizottság
szörnyeteget teremtett, és az most megeszi
– kommentálta a fejleményeket a Politicónak egy név nélkül nyilatkozó EU-diplomata.
A közös hitel a fő változat, de visszajöhet a kalapozás is – és azon túl már a semmi van
A Politico és a többiek nem mondják ki, csak sejtetik, hogy Von der Leyen No1 javaslata verve, ha vannak is még védelmezői, a fő változattá a közös hitelfelvétel lépett elő: No2.
Nem rejthetik véka alá azonban, hogy ezzel is többszörösen problémák adódnak, nem véletlen hogy korábban a kukába került.
- Ellenezték az ún. takarékos tagállamok, élükön Németországgal – miután történelmi szokásától már amúgy is elszakadva a tavasszal hatalmas költekezési kötelezettségeket vállalt, amelyektől egész Európa reméli gazdasági fellendülését.
- Ami az eladósodott déli tagállamokat illeti, plusz a franciákat és a belgákat – ha ebbe belemennek, aligha kerülik el a másfél évtizede átsöpört euróövezeti válságra emlékező sóhajokat.
- Ha kihagyják Magyarországot és Szlovákiát – hisz hitelfelvételre nem lehet kötelezni valakit –, mások fejében is felmerülhet, hogy köszönjük szépen, ebből most kimaradnánk.
Ha pedig már eljutunk a kimaradási opcióhoz, és nem sikerül elegendő hitelpartnert vonzani a No2. opcióhoz, Ukrajnát már csak a No3. javaslat visszahozása mentheti meg: azon túl már a szakadék van, a zéró, a semmi. Ez nem volt más, mint a Kijevnek égetően szükséges pénz összekalapozása. Ez se volt véletlen, hogy elvetették, hiszen eleve lényege volt a kimaradási opció.
Ez tehát az út, amelyen Von der Leyent visszaverték az 1-es mezőről, már a 2-esnél tart, elkövetkezhet a 3-as is, sőt akár a zuhanás a semmibe.
Még annyit szükséges hozzátenni, nem véletlen a sorrend. Politikailag Brüsszel és támogatói azt ítélték legkevésbé fájdalmasnak, ha az orosz vagyon eltulajdonításából adnak pénzt Ukrajnának (No1.), és a választóik talán nem látják át, ez is mekkora kockázatokkal jár, amellett a háborút is bebetonozza. Eladósítani magukat és a következő generációkat (No2.), ezt már több választó érezheti problémásnak. Óriási összegeket odaajándékozni hazai költségvetésből (No3.), hogy elpuffogtassák vagy ellopják, miközben mások okosan kimaradnak – ezt a gondolatot még többen nem szívesen teszik zsebre.
No1., No2., No3. vagy a 0, órákon belül megtudhatjuk. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a helyszínen figyeli a fejleményeket, és ha nem is mutatja, reszket a keze.
