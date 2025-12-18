Ursula von der Leyen „szörnyeteget teremtett, ami megette" – Zelenszkij reszketve figyel, jöhet a zuhanás a semmibe

Három javaslat, egyet nem értés, egy végső javaslat, majd ennek az összeomlása – ez a rövid összefoglalása Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök útjának a csütörtöki EU-csúcsig, amelyen az dől el, folytatni tudja-e a háborút Ukrajna az Európai Unió pénzén. Az elnök támogatói fogadkoznak, hogy a csúcs résztvevői nem mennek haza, amíg Ukrajna pénzt nem kap, de zűrzavarba fulladt, hogyan. Cikkünk segít megérteni, mi történik, hova futhat ki az utóvédharc, és mit veszíthetnek vagy nyerhetnek a magyarok, bár akármilyen a nyereség Európa jelenlegi helyzetében viszonylagos.

Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij: mit hoz az ölelés, pénzt vagy búcsút? – órákon belül kiderülhet / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Maga a bizottsági elnök ezekkel a szavakkal lépett a tárgyalóterembe:

Két javaslatot tettem, két lehetőséget helyeztem az asztalra ennek a finanszírozásnak a megoldására. Az egyik az uniós költségvetésen keresztüli finanszírozás, a költségvetés terhére történő hitelfelvétellel. A második lehetőség a jóvátételi hitel. Ma tehát arról folytatunk tárgyalásokat, hogy a kettő közül melyiket alkalmazzuk. Intenzív megbeszélések lesznek. Számomra a legfontosabb az, hogy a nap végére biztosítsuk Ukrajna finanszírozását a következő két évre.

Aki követte az eseményeket, jól tudja: csak két héttel a csúcs előtt Von der Leyen azt állította, egyetlen javaslata maradt a háromból – a 3-as mezőről az 1-esre –, ez pedig a befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna javára.

Szerdára azonban, amikorra az uniós vezetők már Brüsszelbe sereglettek, történt valami. A fordulatról elképesztő módon órákkal mindenki más előtt számolt be a magyar sajtó, mégpedig Orbán Viktor magyar nyelvű nyilatkozata alapján. A magyar kormányfő úgy tájékoztatott: a bizottság elnök közlése szerint az orosz vagyon ukrán kézbe tolása már nem szerepel a napirenden.

Ha az így van, s az akkori helyzethez képest így maradt, az hatalmas vereség Ursula von der Leyen számára. A nemzetközi sajtó azonban erről nem számolt be, ehelyett órákkal később terjedt el, hogy az utolsó órákban is zajló elkeseredett egyeztetések során Von der Leyen újra kinyitotta a kaput a közös hitelfelvétel előtt, amiből a Politico szerda esti híre szerint kihagynák az ellenző Magyarországot és Szlovákiát.