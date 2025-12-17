Deviza
EUR/HUF387,45 +0,5% USD/HUF330,36 +0,69% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF414,94 +0,58% PLN/HUF92,06 +0,61% RON/HUF76,12 +0,56% CZK/HUF15,9 +0,24% EUR/HUF387,45 +0,5% USD/HUF330,36 +0,69% GBP/HUF441,11 +0,13% CHF/HUF414,94 +0,58% PLN/HUF92,06 +0,61% RON/HUF76,12 +0,56% CZK/HUF15,9 +0,24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 091,18 -0,61% MTELEKOM1 800 +1,11% MOL2 876 +0,9% OTP34 290 -0,9% RICHTER9 710 -1,49% OPUS544 -2,02% ANY6 980 +0,57% AUTOWALLIS149,5 +0,67% WABERERS5 360 0% BUMIX10 057,56 -0,7% CETOP3 854,98 -0,34% CETOP NTR2 414,19 +0,02% BUX109 091,18 -0,61% MTELEKOM1 800 +1,11% MOL2 876 +0,9% OTP34 290 -0,9% RICHTER9 710 -1,49% OPUS544 -2,02% ANY6 980 +0,57% AUTOWALLIS149,5 +0,67% WABERERS5 360 0% BUMIX10 057,56 -0,7% CETOP3 854,98 -0,34% CETOP NTR2 414,19 +0,02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor az EU-csúcson: Ursula von der Leyen totális vereséget szenvedett, elbukott a nagy terv – Ukrajna nem kapja meg a befagyasztott orosz vagyont

Ursula von der Leyen
Európai Bizottság
Európai Unió

Ursula von der Leyen: a lehetetlent is megtettük – mások pont ettől félnek, összecsapás készül

Európa új korszak felé közeledik, energiafüggetlenséghez Oroszországtól, ugyanis végleg, örökre ki fogja vezetni az orosz fosszilis tüzelőanyagok használatát — jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Ursula von der Leyen azonban teljesen egy húron pendül Friedrich Merz német kancellárral, ami a befagyasztott orosz pénzeszközök sorsát illetően.
VG
2025.12.17, 14:02
Frissítve: 2025.12.17, 14:28

Az Európai Parlament plenáris ülésének a csütörtöki EU-csúcsról folytatott vitáján Ursula von der Leyen azt mondta, a megváltozott valósághoz igazodva, hogy az EU a lehetetlent is megtette a védelemtől az energiáig, nemcsak egy biztonságosabb világ előmozdítása, hanem szavatolása érdekében is — közölte az Euronews.

Ursula von der Leyen, Európai Bizottság, EUorosz-ukrán háború
Ursula von der Leyen önbevallás szerint mindent megtett. / Fotó: Frederick Florin / AFP

Ursula von der Leyen és Friedrich Merz összefog az ügyben

A Bizottság vezetője kiemelte: nincs fontosabb európai védelmi intézkedés, mint Ukrajna védelmének támogatása. Szavai szerint a következő napok döntő lépést jelentenek majd ennek biztosításában, ugyanis - mint kiemelte — az EU-n múlik, hogy miként finanszírozza Ukrajna harcát . Az orosz pénzeszközök tartós lefoglalása döntő lépés, amely erős politikai üzenetet küld az EU szándékairól. Az orosz vagyon mindaddig lefoglalva marad, amíg Oroszország le nem állítja a háborút, és megfelelően nem kártalanítja Ukrajnát az okozott károkért - hangoztatta.

Nyilvánvaló, hogy nincs igazán jó megoldás

— mondta egy magas pozícióban dolgozó, névtelenséget kérő diplomata. Hozzátette: "minden lehetőség költséges, bonyolult és nehéz.”

A kártérítési hitelnek két heves támogatója van: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Friedrich Merz, Németország kancellárja.

Von der Leyen először szeptember elején, az EU helyzetéről szóló beszédében vázolta fel a kezdeményezést, anélkül, hogy konkrétumokat közölt volna. Napokkal később Merz  felhívást tett közzé a Financial Timesban, amelynek erőteljes hangvétele meglepetésként érte a többi fővárost.

Most válik valóra a rémálom: Oroszország beperelte Európát 230 milliárd dollárra, nagyon gyors lesz az ítélet – elvehetik az EU pénzét Kínától Dubajig

Olvadnak a befagyott orosz pénzeszközök 

A terv szerint azok a pénzintézetek, amelyek a 2022 februárja óta befagyasztott orosz központi banki eszközöket tartják, készpénzállományukat átutalnák az Európai Bizottságnak, amely ezután kamatmentes hitelt nyújtana Ukrajnának.

Kijevnek csak akkor kellene visszafizetnie a hitelt, ha Moszkva befejezi a háborút és kártalanítja az invázió által okozott károkat. Moszkva ezután visszakapná a pénzét, és ezzel a ciklus lezárulna. „Ez egy nagyon egyértelmű üzenet Oroszországnak is, hogy a háború elhúzódása magas árat fog nekik okozni” – nyilatkozta  von der Leyen.

Az a merész kísérlet, hogy Oroszország szuverén eszközeit felhasználják az ország támogatására, amelyet Oroszország megszállt, gyorsan címlapra került és a legfontosabb tagállamok támogatását vonzotta.

A három skandináv vezető – Dánia (Mette Frederiksen), Svédország (Ulf Kristersson) és Finnország (Petteri Orpo) – az elsők között álltak teljes mértékben a kártérítési hitel mögé, elutasítva az új adósság kibocsátásának ötletét. Lengyelország (Donald Tusk), Észtország (Kristen Michal), Lettország (Evika Siliņa), Litvánia (Gitanas Nausėda) és Írország (Micheál Martin) gyorsan követték őket, és csatlakoztak a kölcsön mellett egyre növekvő számú felhívásokhoz.

Amellett, hogy ez a leginkább pénzügyileg megvalósítható és politikailag reális megoldás, az agresszió által okozott károkért Ukrajnának járó kártérítés alapvető elveit is figyelembe veszi

– fogalmazták közös levelükben. Hollandia, Ukrajna egyik legnagyobb pénzügyi támogatója, szintén határozottan támogatja a javaslatot.

Más támogatók, bár kevésbé hangoztatják lelkesedésüket, Spanyolország és Portugália.

 Ezek az országok azt hangsúlyozzák, hogy valamilyen módon biztosítani kell Ukrajna stabil finanszírozását. „Keményen dolgozunk azon, hogy előre tudjunk lépni a kártérítési kölcsön ügyében. Spanyolország részéről is előre haladunk. Úgy véljük, hogy mind jogilag, mind politikailag van lehetőség a továbblépésre” – nyilatkozta Carlos Cuerpo spanyol gazdasági miniszter az Euronewsnak.

A belgák foggal-körömmel küzdenek ellene

A belga elnök, Bart De Wever nem egyedül küzd az orosz vagyon Ukrajnába küldése ellen: egy új közvélemény-kutatás szerint a belga állampolgárok 65 százaléka ellenzi a kártérítési kölcsönt. Az Euroclear , az a intézmény, amely 185 milliárd euró értékű orosz vagyontárgyat tart kezében, és amelyet Moszkva már beperelt, szintén kritikus a javaslattal szemben, amelyet „nagyon törékenynek”, pénzügyileg kockázatosnak és jogilag kísérleti jellegűnek nevez.

De Wever ellenállási kampánya váratlan lökést kapott a múlt héten, amikor Olaszország, Bulgária és Málta csatlakozott Belgiumhoz egy nyilatkozatban, amelyben sürgették a Bizottságot, hogy vizsgáljon meg „alternatív megoldásokat” „előre jelezhető paraméterekkel” és „jelentősen kevesebb kockázattal”.

Ezek a megoldások – állításuk szerint – „hídként” kellene szolgálniuk, hogy Kijev finanszírozása biztosítva maradjon, és a vezetőknek több idejük legyen megvitatni a két fő lehetőséget. Bár a nyilatkozat nem utasította el egyértelműen a kártérítési hitelt, a bizonytalanságot tovább mélyítette.

„Még mindig tisztáznunk kell, hogy pontosan milyen fenntartásaik vannak” – nyilatkozta egy névtelenséget kérő uniós tisztviselő.

Ellenzi az orosz vagyon felhasználását Magyarország és Szlovákia mellett Andrej Babiš új cseh miniszterelnök is, akit Orbán Viktor szövetségeseként tartanak számon.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu