Ezen nincs mit szépíteni: Ursula von der Leyen totális vereségével ért véget az EU-csúcs – egy életre megjegyezte a belgák és a magyarok nevét

Az uniós vezetők megállapodtak abban, hogy 90 milliárd eurós hitelt nyújtanak Ukrajnának, amelyet az EU közös költségvetésének terhére vesznek fel. Erről azután döntöttek, hogy meghiúsult az a javaslat, hogy a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználásával finanszírozzák a támogatást – írja a Financial Times.

Ursula von der Leyen nem érte el célját, hiába gyakorolt nyomást a tagállamokra /Fotó: Anadolu via AFP

Az a döntés, hogy az EU az adófizetők terhére vesz fel hitelt az orosz pénzek felhasználása helyett, politikai vereség Friedrich Merz német kancellár és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke számára.

Ők ugyanis azt akarták elérni, hogy a befagyasztott orosz vagyont használhassák úgynevezett jóvátételi kölcsön formájában az ukránok megsegítésére. Ezért pedig nyomást gyakoroltak Bart De Wever belga miniszterelnökre, hogy egyezzen bele a tervükbe.

Európa nyert, és a pénzügyi stabilitás is győzött. Elkerültük a káoszt, elkerültük a megosztottságot

– mondta De Wever.

Merz az eredményt „nagyon gyakorlatias, jó megoldásnak” nevezte, amely hatását tekintve hasonló ahhoz az elképzeléshez, amelyet korábban tárgyaltak, de amely „túl bonyolultnak bizonyult”.

A források szerint Franciaország és Olaszország vezette az alternatív javaslatot, amely az EU közös költségvetésének felhasználására épült.

A csúcson elfogadott 90 milliárd eurós hitelmegállapodás értelmében Csehországra, Magyarországra és Szlovákiára nem hárul pénzügyi kötelezettség.

Ez a három ország korábban jelezte, hogy nem támogatja az uniós források Ukrajna finanszírozására való felhasználását.

„Nem kell fizetniük – de politikailag meg fogják fizetni az árát” – mondta egy magas rangú európai tisztviselő.

Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke szerint az orosz vagyon továbbra is befagyasztva marad, és végső soron felhasználható lehet a hitel visszafizetésére, ha Moszkva nem teljesíti jóvátételi kötelezettségeit.

Az uniós tagállamok hónapok óta vitáztak arról, hogy felhasználják-e az Oroszországhoz tartozó, mintegy 210 milliárd eurónyi vagyont, amelynek nagy részét Belgiumban tartják. Belgium a tárgyalások során átfogó garanciákat követelt minden pénzügyi kockázat fedezésére, amit más vezetők végül elutasítottak.