Öt nagy trend, amely meghatározza az utazásainkat 2026-ban - erre tart a globális turizmus
Az utazás már nemcsak a célról szól – vagy akár az utazásról, hanem az élményről, amit az utazó magával visz – írja a CNBC.
A Covid vége óta az élményközpontú utazás folyamatosan fejlődik, eltávolodva a nevezetességek megtekintésétől, és inkább olyan értelmes utazások felé fordulva, amelyek segítenek az utazóknak kapcsolatba kerülni azokkal az emberekkel és helyekkel, amelyeket meglátogatnak. A CNBC azonosította és elemezte az öt legnagyobb trendet, amelyek meghatározzák a következő évet.
A turistaelkerülő utazási módszer
Az utazók egyre inkább kerülik a főszezont és a nagyon látogatott úti célokat, hogy jobban megismerhessék a helyi kultúrát, elkerüljék a túlturizmust, és néhány dollárt megtakarítsanak. A kérdezett utazási iroda tanácsadóinak
45 százaléka szerint ügyfeleik az éghajlatváltozás miatt módosítják terveiket.
Ezen tanácsadók 76 százaléka számolt be a szezonon kívüli vagy csúcsidőn kívüli utazások iránti érdeklődés növekedéséről, míg 75 százalékuk szerint ügyfeleik a mérsékelt éghajlatú úti célokat részesítik előnyben, a vállalat 2026-os Luxe Report jelentése szerint. Az októberben közzétett jelentés azt is bemutatta, hogy az utazók milyen módszerekkel törekszenek a fenntartható utazásra, enyhítve ezzel a helyi közösségekre nehezedő nyomást és megőrizve az autentikus élményeket.
Ez a változás elősegíti az úgynevezett „másodlagos városok” felemelkedését, amelyek a főbb turisztikai központokon kívül helyezkednek el, és még élvezetesebb élményeket kínálnak.
Az Agoda online utazási platform megállapította, hogy Ázsia másodlagos úti céljain a szálláskeresések 15 százalékkal gyorsabban növekednek, mint a hagyományos turisztikai központokban.
A 2026-os utazási kilátásokról szóló jelentésük azt is kimutatta, hogy a kormányok is felismerték ezt a tendenciát. Indonézia például bevezette Tourism 5.0 stratégiáját, amelynek célja öt szuperprioritású másodlagos desztináció fejlesztése, hogy a turizmus ne csak Balin koncentrálódjon. Japán is regionális kampányokba kezdett, hogy a látogatókat elterelje Tokiótól és más nagyvárosi központoktól.
A döntésmentes nyaralás
Hagyományosan az all-inclusive utazások a hatékonyságról szóltak, az utazók úgy tervezték meg útvonalukat, hogy a lehető legtöbbet hozhassák ki nyaralásukból.
Ma azonban az utazók már az utazás előtt mentálisan kimerültek, és egyre inkább kiszervezik a tervezést utazási irodáknak vagy akár all-inclusive csomagokat kínáló szállodáknak. Lényegében „az utazók azt akarják, hogy valaki, akiben megbíznak, jó döntéseket hozzon helyettük, hogy ők megfelelően kikapcsolódhassanak” – mondta Tara Schwenk, a Lemongrass Marketing digitális stratégiáért felelős vezetője a CNBC kérdéseire adott válaszában.
Mivel a kognitív túlterhelés a modern élet meghatározó jellemzőjévé válik, a döntéshozatal nélküli utazás már nem egy niche wellnesskiegészítő, hanem egyre inkább alapvető elvárás, különösen az időszűkében lévő, nagy stressznek kitett utazók körében
– árulta el Schwenk. Hozzátette: a trend átalakította a luxusutazásokat, a végtelen lehetőségeket gondosan összeválogatott választási lehetőségekkel váltotta fel.
A wellness túllép a gyógyfürdőkön
Egy másik terjedőben lévő trend a wellnessutazás, amely a gyógyfürdőcsomagoktól a tudományosan alátámasztott hosszú élettartam programokig és a mentális egészségre fókuszáló utazásokig fejlődött.
A kínálat magában foglalja az indiai ájurvédikus programokat, a Costa Rica-i jóga- és szörfös kirándulásokat és a kanadai csendes visszavonulásokat.
A Virtuoso jelentése szerint sok utazó a wellnessutazásokat hosszú távú egészségügyi befektetésnek tekinti. Ezeknek az utazásoknak a vonzereje túllép a társadalmi osztályok határain, az olcsó természeti utazásoktól a „gazdag egészség” trendig. A jelentés hozzáteszi, hogy ezek az utazások népszerűek az egyedül utazók és a párok, valamint az idősebb és fiatalabb utazók körében is.
A 35 év alatti amerikai utazók kétharmada azt állítja, hogy a túrázás, a rafting és a kerékpározás aktív utazásokat részesíti előnyben, és több mint 50 százalék hisz a wellnessrutin fenntartásában utazás közben, a Contiki utazásszervező külön jelentése szerint.
Nosztalgikus utazás
A fiatalabb utazók olyan nyaralásokat keresnek, amelyek emlékeiket idézik fel. A 35 év alatti amerikaiak közel 80 százaléka azt állítja, hogy már megismételte vagy meg akarja ismételni egy gyermekkori utazását úgy, hogy nincs főnök, akinek jelenteniük kellene, és nincsenek gyerekek, akiket magukkal kellene cipelniük, ezért hosszabb utazásokra indulnak, akár szárazföldön, akár hajóval, amelyek kalandosabbak, mint a korábbi nyugdíjas utazások – áll a „Future Forecast 2026” jelentésben.
A jelentés hozzáteszi, hogy a nyugdíjasok közel 25 százaléka utazott már egy évig, vagy fontolóra vette, hogy megteszi, hivatkozva az Inspired Villages brit nyugdíjasfalu-üzemeltető kutatására.
Mesterséges intelligencia a szállodai szolgáltatásokban
Míg egyre több utazó fordul a mesterséges intelligenciához utazásai lefoglalásához, a szállodák is használják azt, hogy jobban megértsék vendégeiket.
Az Oracle Hospitality jelentése szerint a következő év jelentős fordulatot hozhat a szállodák számára, amelyek a vendégek igényeire való reagálásról áttérnek azok igényeinek előrejelzésére – prediktív intelligenciát használva személyre szabják a vendégek tartózkodását még azok megérkezése előtt.
Egyes szállodák már most lehetővé teszik a vendégek számára, hogy szobájuk minden részletét személyre szabják, például reformer pilates gépet és sötétítőrolót kérjenek, vagy a reggeli büféhez legközelebb eső szobát válasszák, az utazási technológiai vállalat, az Amadeus jelentése szerint.