Öt nagy trend, amely meghatározza az utazásainkat 2026-ban - erre tart a globális turizmus

Az utazás már nemcsak a célról szól – vagy akár az utazásról, hanem az élményről, amit az utazó magával visz – írja a CNBC.

Az utazásokat a túlturizmus jellemezte az utóbbi évtizedekben / Fotó: Shutterstock

A Covid vége óta az élményközpontú utazás folyamatosan fejlődik, eltávolodva a nevezetességek megtekintésétől, és inkább olyan értelmes utazások felé fordulva, amelyek segítenek az utazóknak kapcsolatba kerülni azokkal az emberekkel és helyekkel, amelyeket meglátogatnak. A CNBC azonosította és elemezte az öt legnagyobb trendet, amelyek meghatározzák a következő évet.

A turistaelkerülő utazási módszer

Az utazók egyre inkább kerülik a főszezont és a nagyon látogatott úti célokat, hogy jobban megismerhessék a helyi kultúrát, elkerüljék a túlturizmust, és néhány dollárt megtakarítsanak. A kérdezett utazási iroda tanácsadóinak

45 százaléka szerint ügyfeleik az éghajlatváltozás miatt módosítják terveiket.

Ezen tanácsadók 76 százaléka számolt be a szezonon kívüli vagy csúcsidőn kívüli utazások iránti érdeklődés növekedéséről, míg 75 százalékuk szerint ügyfeleik a mérsékelt éghajlatú úti célokat részesítik előnyben, a vállalat 2026-os Luxe Report jelentése szerint. Az októberben közzétett jelentés azt is bemutatta, hogy az utazók milyen módszerekkel törekszenek a fenntartható utazásra, enyhítve ezzel a helyi közösségekre nehezedő nyomást és megőrizve az autentikus élményeket.

Ez a változás elősegíti az úgynevezett „másodlagos városok” felemelkedését, amelyek a főbb turisztikai központokon kívül helyezkednek el, és még élvezetesebb élményeket kínálnak.

Az Agoda online utazási platform megállapította, hogy Ázsia másodlagos úti céljain a szálláskeresések 15 százalékkal gyorsabban növekednek, mint a hagyományos turisztikai központokban.

A 2026-os utazási kilátásokról szóló jelentésük azt is kimutatta, hogy a kormányok is felismerték ezt a tendenciát. Indonézia például bevezette Tourism 5.0 stratégiáját, amelynek célja öt szuperprioritású másodlagos desztináció fejlesztése, hogy a turizmus ne csak Balin koncentrálódjon. Japán is regionális kampányokba kezdett, hogy a látogatókat elterelje Tokiótól és más nagyvárosi központoktól.