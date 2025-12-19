Deviza
Meglett a 200 milliárd dollár az új vámokból, az amerikai katonák rögtön kapnak is belőle

Donald Trump amerikai elnök „katonajutalom” kifizetését jelentette be az Egyesült Államok fegyveres erőinek tagjai számára abban a beszédében, amelyben második hivatali idejének eddig eltelt időszakában elért gazdasági eredményeit értékelte. Az amerikai elnök kijelentette: a kifizetést abból a 200 milliárd dollárból teljesíti az állam, amely a tavasszal életbe lépett, a világkereskedelmet alaposan felbolygató vámtarifarendszernek köszönhetően folyt be a kasszába.
VG
2025.12.19, 15:44
Frissítve: 2025.12.19, 15:55

Donald Trump amerikai elnök televíziós beszédében bejelentette: az 1,45 millió szolgálatot teljesítő amerikai katona személyenként 1776 dolláros (nagyjából 600 ezer forint) bónuszra számíthat erről szóló döntése nyomán, mégpedig úgy, hogy még karácsony előtt megérkezik mindenkihez az összeg. Trump közlése szerint az összeget részben az általa bevezetett vámokból finanszírozzák. Az 1776 szimbolikus szám: ez az év az Egyesült Államok megalakulásának, a Függetlenségi nyilatkozat elfogadásának éve – írja az Origo.

Donald Trump At F1 Miami Grand Prix 2024, vám
Donald Trump amerikai elnök az idei 200 milliárd dolláros vámbevételből a fegyveres testületekben szolgálók munkáját honorálja, fejenként 1776 dollárt kapnak a katonák még karácsony előtt / Fotó: NurPhoto via AFP

Jut is, marad is a vámbevételből

A lap felidézi, hogy idén, a Donald Trump második elnöksége idején bevezetett vámtarifarendszer mintegy 200 milliárd dollár bevételt hozott az amerikai költségvetésnek. Trump részben ebből finanszírozza a fegyveres erőkben szolgálók jutalmát, amelynek teljes költsége nagyjából 2,6 milliárd dollár.

Trump a bejelentést televíziós beszédben tette, melyben második elnökségének eddigi eredményeit értékelte. Beszédében az illegális bevándorlás elleni fellépés eredményeit is hangsúlyozta, miközben élesen bírálta az ellenzéki demokratákat. Kifejtette: megítélése szerint az ország fejlődése jó irányba halad.

Az amerikai elnök beszélt a gazdasági fejleményekről is, kiemelve, hogy az árak csökkennek.

Az adatok szerint idén szeptemberben 3 százalékos volt az infláció mértéke, ami történeti kontextusban némileg magasnak számít a gyakran nulla–1 százalékos sávban mozgó értékhez képest, de jóval mérsékeltebb annál a 8-9 százalékos rekordmértéknél, amelyet 2022–2023-ban lehetett tapasztalni.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

