Donald Trump már nem is titkolja, hogy mit akar valójában elérni a Venezuela elleni fellépéssel – mindenki sejtette, de hallgattak róla

Donald Trump amerikai elnök elismerte, hogy tulajdonképpen mégsem a kábítószer-csempészet elleni harc a Venezuela elleni fellépés fő oka, hanem az, amit mások már korábban is gyanítottak: az olaj. A cél a rezsimváltás kikényszerítése és olyan kormányzat hatalomra segítése, amelyik barátibb viszonyt ápol az Egyesült Államokkal, és hozzáférést enged az amerikai cégeknek az olajához.

Venezuela partjaihoz vezényelték a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozót is / Fotó: AFP

Trump hatalmas hadihajó-flottával, saját szavai szerint „Dél-Amerika történetének legnagyobb armadájával” vetette körül Venezuelát, az ország vizein állomásozik az eredetileg a budapesti ukrán békecsúcs miatt kivezényelt USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó is.

Az akció kezdete óta több állítólag kábítószert csempésző csónakot megsemmisítettek, hogy amerikai életeket mentsenek, és Trump a CIA-t is felhatalmazta Venezuelán belüli akcióra.

Az elnök azonban egy e heti bejegyzésében tiszta vizet öntött a pohárba: közölte, hogy

az Egyesült Államok vissza akarja kapni azokat a venezuelai olajipari jogokat, amelyeket Caracas elrabolt tőlük.

Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb olajtartalékával

Venezueláé a világ legnagyobb olajtartaléka, amely becslések szerint eléri a 303 milliárd hordót. Ráadásul éppen azzal a fajta extra nehéz kőolajjal rendelkezik, amelyik az amerikai finomítók kedvence, ezt részesítik előnyben üzemanyagok, például dízel gyártásához, és jelenleg kevés van belőle a világpiacon az Oroszország elleni szankciók miatt.

Ezt a fajtát nagyobb mennyiségben három ország biztosítja:

Venezuela,

Kanada

és Oroszország.

Az amerikai finomítók egy része a korábbi szoros kétoldalú együttműködés miatt konkrétan nehéz kőolaj feldolgozására épült, és az összes létesítmény majdnem 70 százaléka ezzel az alapanyaggal működik a leghatékonyabban.

Csak nőni fog az amerikai katonai jelenlét

Ezt a korábbi szoros együttműködést akarja Trump ismét kikényszeríteni. A posztjában közölte: az amerikai katonai jelenlét „csak nagyobb lesz, és olyan csapást mér rájuk, amilyent még nem láttak”.

Washington ki akarja kényszeríteni Nicolás Maduro távozását / Fotó: Anadolu via AFP

A katonák pedig egészen „addig maradnak, amíg vissza nem adnak az Amerikai Egyesült Államoknak minden olajat, földet és egyéb eszközt, amelyet korábban elloptak tőlünk” – ismertette az elnök bejegyzését a brit Sky News hírtelevízió internetes oldala.