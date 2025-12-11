Ebből balhé lesz: Amerika lefoglalta a világ legnagyobb olajhatalmának a tankhajóját – "Óriási tanker és más dolgok is történnek"

A lépés valószínűleg tovább fogja feszülni a viszonyt Nicolás Maduro kormánnyal, amelyre már így is kiterjedt amerikai szankciók vonatkoznak, amelyek a venezuelai olajágazatot célozzák. A lépésre azután került sor, hogy az Egyesült Államok szeptember óta legalább 22 alkalommal célozta meg a feltételezett kábítószer-kereskedőket Venezuela közelében, 87 ember halálát okozva – írja a foxnews.

Az Egyesült Államok lefoglalta az egyik venezuelai tankert / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP



A lépést a parti őrség vezette és a haditengerészet támogatta – mondta egy amerikai tisztviselő az Associated Pressnek.

A Trump-adminisztráció szárazföldi csapásokat fontolgat Venezuela területén, hogy

tovább fokozza a nyomást Maduróra, akit az Egyesült Államok Venezuela illegitim vezetőjének és a Cartel de Los Soles kábítószer-kartell vezetőjének tekint.

Trump egyenesen nemrég úgy fogalmazott: Maduro

napjai meg vannak számlálva

, és nem zárta ki egy szárazföldi hadművelet lehetőségét a dél-amerikai országban.

Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb olajkészleteivel, és napi közel 750 000 hordó olajat exportál. A Kplr adatai szerint ennek körülbelül a fele Kínába kerül. A széles körű szankciók előtt Venezuela történelmileg az Egyesült Államok egyik fő nyersolaj-szállítója volt. A szankciók korlátozott enyhítése és az alkalmi engedélyek, nevezetesen a Chevron esetében, lehetővé tették, hogy 2024-ben és 2025-ben némi venezuelai nyersolaj ismét az amerikai finomítókba áramoljon. Trump 2025 elején visszavonta a Chevron caracasi olajvásárlási engedélyét.

Robbanásig feszült a helyzet

A Venezuela körüli régióba vezényelték a világ legnagyobb repülőgép-hordozóját, a USS Gerald R. Fordot is, valamint 10 F-35-ös vadászgépet telepítettek Puerto Ricóba .Novemberben Trump elnök utasította a légitársaságokat, hogy kerüljék el a területet – ez a lépés pedig találgatásokat keltett az elemzők körében, miszerint Washington szárazföldi csapásokra készül.Trump és Maduro nemrég telefonbeszélgetést folytatott, de a két félnek nem sikerült olyan megállapodásra jutnia, amely Maduro távozását eredményezte volna.

Az olajbevételek továbbra is Venezuela összeomló gazdaságának központi pillérét jelentik,

mivel az ország nagymértékben támaszkodik a kínai vásárlásokra. Az ország nyersolajának nagy részét átfedett tankerhajók, fiktív cégek és hajóról hajóra történő átrakodások árnyékhálózatán keresztül szállítja, amelyek célja az olaj eredetének eltitkolása. Sok hajó kikapcsolt transzponderekkel vagy hamis helyadatokkal megy, hogy elkerülje a leleplezést.