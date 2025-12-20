Most lesz baj: Amerika lefoglalta a világ legnagyobb olajhatalmának a második tankhajóját is – Kína éppen ezt veszi, egyre dühösebb

Hatósági információk alapján arról számolt be a Reuters, hogy Amerika lefoglalt egy tankhajót a venezuelai partoknál.

Venezuela: Amerika lefoglalta a második olajszállító hajóját / Fotó: Alekszej Baharev / Shutterstock (illusztráció)

A nemzetközi hírügynökség egészen pontosan arról számolt be, hogy az Egyesült Államok elfogott és lefoglalt egy hajót Venezuela partjainál, de nemzetközi vizeken – erről három amerikai tisztviselő tett jelentést a Reutersnek.

A lépés mindössze néhány nappal azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette a Venezuelába belépő és onnan távozó összes szankcionált olajszállító tartályhajó „blokádját”.

Ráadásul ez már a második alkalom az elmúlt hetekben, hogy az Egyesült Államok lefoglalt egy tankert Venezuela közelében. A régióban pedig jelentős amerikai katonai jelenlétet tapasztalható.

Venezuela: Amerika lefoglalta a második olajszállító hajóját

A nevük elhallgatását kérő tisztviselők azt nem árulták el, pontosan hol zajlik a művelet, de azt igen, hogy az akciót a parti őrség vezeti.

Kedden Donald Trump bejelentette, hogy elrendelte az összes, Venezuelába belépő és onnan kiinduló, szankcionált olajszállító tartályhajó teljes blokádját.

Amióta az amerikai erők a múlt héten lefoglalták az első szankcionált olajszállító tartályhajót Venezuela partjainál, hatékony embargó van érvényben. A több millió hordó olajat szállító, megrakott hajók a venezuelai vizeken maradnak ahelyett, hogy kockáztatnák a lefoglalásukat.

Viszont például iráni és orosz olajátszállító hajókat nem szankcionálnak, illetve az amerikai Chevron saját engedélyezett hajóin szállít továbbra is venezuelai olajat.

Mégis, az első lefoglalás óta a venezuelai nyersolajexport meredeken zuhant. Kína a venezuelai nyersolaj legnagyobb vásárlója,

amely importjának nagyjából 4 százalékát teszi ki. Az elemzők szerint a decemberi szállítmányai átlagosan meghaladják majd a napi 600 ezer hordót.

Jelenleg az olajpiac jól el van látva, több millió hordó olaj vár kirakodásra a Kína partjainál lévő tartályhajókból. Ha azonban az embargó egy ideig érvényben marad, akkor a napi közel egymillió hordó nyersolajkínálat kiesése

valószínűleg felfelé fogja nyomni az olajárakat.

Amióta az Egyesült Államok 2019-ben energiaügyi szankciókat vezetett be Venezuelával szemben, a venezuelai olajat vásárló kereskedők és finomítók árnyékflottát építettek ki, amely elfedi a valódi mozgásukat. Hajózási elemzők viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy ezek a hajók ugyanúgy ki vannak téve Amerika esetleges büntetőintézkedéseinek.