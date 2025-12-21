Deviza
EUR/HUF387 +0,04% USD/HUF330,36 +0,03% GBP/HUF442,28 +0,09% CHF/HUF415,63 +0,12% PLN/HUF92,01 +0,05% RON/HUF76,21 +0,03% CZK/HUF15,91 +0,06% EUR/HUF387 +0,04% USD/HUF330,36 +0,03% GBP/HUF442,28 +0,09% CHF/HUF415,63 +0,12% PLN/HUF92,01 +0,05% RON/HUF76,21 +0,03% CZK/HUF15,91 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
legélhetőbb
életminőség
megélhetési költségek
ranglista
ország

Friss rangsor: ezekben az országokban a legjobb most élni, nagy meglepetés, melyik az első – fotógaléria

Elkészült a friss ranglista azokról az országokról, amelyek most a legélhetőbbnek számítanak, többek között a megélhetési költségek, az éghajlati adottságok, valamint a személyes vélemények alapján.
VG
2025.12.21, 20:36

Külföldre költözni akár nyugdíjasként, akár aktív életkorban, az addigi életünket megváltoztató döntés. Ezt próbálja megkönnyíteni az International Living, amely az idén immár 35. alkalommal készítette el a friss ranglistáját arról, hogy melyek a világ legélhetőbb országai. Nevével ellentétben a Global Retirement Index nemcsak a nyugdíjasoknak szól, hanem a többi korosztály számára is rengeteg támpontot ad ahhoz, hogy megtalálják azt a helyet, amely számukra a legjobb életmódot és a legmegfelelőbb életkörülményeket kínálja – írta meg az Origo.

Bangkok, Thaiföld, világ legélhetőbb országai
Elkészült a világ legélhetőbb országainak friss rangsora / Fotó: Unsplash

Mit kínálnak a világ legélhetőbb országai?

Az országokat többek között

  • a megélhetési költségek, 
  • a vízumszabályok, 
  • az egészségügyi ellátás színvonala és elérhetősége,
  • a lakhatási költségek,
  • az éghajlati adottságok

alapján állítják rangsorba.

Emellett az egyes helyeken élő expatok beszámolóit is figyelembe veszik, akik közvetlen tapasztalatokkal rendelkeznek a helyi árakról vagy az ott élők mentalitásáról.

Annyit elöljáróban elárulhatunk, hogy jelenleg a világ legélhetőbb helyének egy olyan ország számít, amely körülbelül tizenöt évvel ezelőtt a gazdasági csőd szélén tántorgott, és csak egy átfogó mentőcsomaggal sikerült elkerülnie a teljes összeomlást. Az azóta eltelt időszakban mind a gazdasági, mind a politikai helyzet stabilizálódott ebben az államban.

Továbbá az első tízben öt európai – zömmel dél-európai – ország szerepel. 

Galériánkban bemutatjuk a világ legélhetőbb országait. Minden évben külön lista készül a legélhetőbb városokról is, ezzel ebben a cikkben foglalkoztunk.

A világ legélhetőbb városai
A világ legélhetőbb városai
A világ legélhetőbb városai
A világ legélhetőbb városai
A világ legélhetőbb városai
A világ legélhetőbb városai
A világ legélhetőbb városai
A világ legélhetőbb városai
A világ legélhetőbb városai
A világ legélhetőbb városai
A világ legélhetőbb országai
1/10
10. Malajzia
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu