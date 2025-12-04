Deviza
EUR/HUF382.85 -0.04% USD/HUF328.52 -0.13% GBP/HUF438.02 -0.04% CHF/HUF409 -0.04% PLN/HUF90.42 -0.04% RON/HUF75.18 -0.03% CZK/HUF15.81 -0.01% EUR/HUF382.85 -0.04% USD/HUF328.52 -0.13% GBP/HUF438.02 -0.04% CHF/HUF409 -0.04% PLN/HUF90.42 -0.04% RON/HUF75.18 -0.03% CZK/HUF15.81 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Egyesült Államok
vízum
vízumszigorítás

Brutális vízumszigorítást rendeltek el az Egyesült Államokban, kötelező lesz a nyilvános profil, bármikor átnézhetik az embert

Az Egyesült Államok minden H-1B vízumot kérő szakembertől és családtagjaitól (H-4) kötelezően elvárja, hogy az összes közösségimédia-profiljukat nyilvánossá tegyék az alapos online átvilágításhoz. Ez a jelenlegi legszigorúbb digitális ellenőrzés a külföldi munkavállalóknál.
VG
2025.12.04, 19:01
Frissítve: 2025.12.04, 19:11

Az Egyesült Államok december 15-től kötelezővé teszi az H-1B szakmunkásvízumot kérelmezők és családtagjaik (H-4 státuszú hozzátartozók) számára, hogy valamennyi közösségimédia-profiljukat nyilvánossá tegyék, így a konzuláris tisztviselők át tudják vizsgálni online tevékenységüket – közölte az amerikai külügyminisztérium szóvivője a Business Insiderrel.

Berlin Brandenburg Airport BER Brutális vízumszigorítást rendeltek el az Egyesült Államokban, kötelező lesz a nyilvános profil, bármikor átnézhetik az embert
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A szóvivő hangsúlyozta: a lépés az amerikai polgárok védelmét szolgáló intézkedések része, és jelenleg ez a legátfogóbb digitális átvilágítás, amelyet külföldi munkavállalókkal szemben alkalmaznak. A kérelmezőknek minden platformon (Facebook, X, Instagram, LinkedIn, TikTok stb.) a profiljaikat nyilvánossá kell tenni, hogy a hivatalnokok

hozzáférhessenek a bejegyzésekhez, kapcsolati hálózatokhoz, munkahelyi információkhoz és egyéb tartalmakhoz.

Hasonló közösségimédia-ellenőrzést az USA már korábban bevezetett bizonyos diák- és csereprogramvízumok (J-1, F-1) esetében, az új szabály azonban kiterjeszti ezt a gyakorlatot az amerikai munkaerőpiac egyik legfontosabb vízumkategóriájára.

„Az Egyesült Államokba szóló vízum kiváltság, nem alapvető jog” – fogalmazott a szóvivő. Hozzátette: minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a kérelmező ne jelentsen biztonsági kockázatot.

Mi a H-1B vízum?

A H-1B vízum az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb munkavállalási vízuma. Olyan külföldi szakembereknek szól, akik rendelkeznek legalább főiskolai vagy egyetemi diplomával (BSc/BA vagy ezzel egyenértékű végzettséggel), főleg mérnökök, programozók, tudósok és orvosok veszik igénybe.

Elsőre maximum 3 évre adják, aztán még egyszer meghosszabbítható 3 évvel. Évente csak 85 ezer új H-1B vízumot osztanak ki, és csak amerikai munkáltató (cég, egyetem, kutatóintézet stb.) kérheti a a munkavállaló nevében. A házastárs és a 21 év alatti gyerekek H-4 vízumot kapnak.

Megindult az oroszok áradata Kínába

A Kínába való vízummentes beutazás bevezetése látványosan fellendítette az orosz–kínai légi forgalmat. A felek újabb járatok indítását és a kapcsolatok további bővítését is tervezik.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu