Deviza
Idáig jutott a Volkswagen: gyárat zárt be Németországban, legördült az utolsó autó – Kína győzött

Korábban soha nem zárt be németországi gyárat az autóipari óriás. A Volkswagen drezdai üzeme kedden lehúzta a rolót. A tervek szerint a jövőben innovációs központként működik tovább.
VG
2025.12.17, 08:32
Frissítve: 2025.12.17, 09:00

Szomorú mérföldkőhöz érkezett a német autóipar. A Volkswagen kedden bezárta az egyik gyártóüzemét Németországban, erre 88 éves története során eddig még nem volt példa. A drezdai gyárban 2002-ben indult el a termelés, és 2025. december 16-án ért véget.

Transparent factory ceases production Volkswagen autógyár Drezda, Németország
A Volkswagen drezdai gyára, a Glasernen Manufaktur nem gyárt tovább autókat / Fotó: Robert Michael / DPA / AFP

Az Anadolu Anjasi összefoglalója szerint a Volkswagen még 2024-ben állapodott meg a munkavállalói tanáccsal és a szakszervezetekkel arról, hogy 35 ezer embert bocsát el, és csökkenti kapacitását Németországban, válaszul

  • a kínai gyártók által beindított árversenyre,
  • az európai piacon csökkenő keresletre
  • és az elektromos járművek vártnál lassabb elterjedésére.

A megállapodás részét képezte azt is, hogy a Volkswagen drezdai járműgyártása, a keletnémet Szászország tartomány fővárosában, 2025 végéig leáll. Ez kedden meg is történt, a német autóipari óriás leállította a járműgyártást drezdai gyárában.

Számos kihívás tornyosul a Volkswagen előtt is

A drezdai gyár bezárására azt követően került sor, hogy a Volkswagen pénzforgalmi problémákkal küzdött a gyenge kínai értékesítés, az európai kereslet csökkenése és az Amerikai Egyesült Államokba irányuló értékesítésre kivetett vámok miatt. A Donald Trump által kivetett vámokat ráadásul nem is sejthette a gyártó a tavalyi bejelentés idején. A vállalatnak az elkövetkező öt évben körülbelül 160 milliárd euró értékű beruházást kell finanszíroznia.

A Welt adatai szerint Drezdában a Phaetontól az e-Golfig bezárólag összesen több mint 165 500 autót gyártott. Az utolsó Volkswagen emlékbe a Glaserne Manufakturban marad, mielőtt a gyárat átalakítják. Az utolsó jármű, amely 24 évi autógyártás után gördült le a gyár futószalagjáról egy ID.3-as volt. Az autót minden alkalmazott aláírta, és kiállítási tárgy lesz belőle.

Mint ismert, a Volkswagen 2024 decemberében, az úgynevezett „karácsonyi béke” keretében jelentette be a drezdai járműgyártás megszüntetését. A hosszú tárgyalások és a sztrájkok után a cég megegyezett az IG Metall szakszervezettel, hogy 2030-ig 35 ezer munkahely szűnik meg, és 700 ezer darabbal csökkentik a teljes gyártókapacitást anélkül, hogy hivatalosan bezárnának üzemeket.

Megmarad a Volkswagen drezdai gyára, csak nem gyárként

Ennek értelmében 2026 januárjától a Glaserne Manufakturt nem zárják be, hanem átalakítják, és kiszállítási helyszínként is megmarad. A tervek szerint egy innovációs központot hoznak létre a központi technológiai területek számára, többek között a mesterséges intelligencia, a robotika, a mikroelektronika és a csiptervezés számára. A Drezdai Műszaki Egyetem a jövőben a gyár területének csaknem felét kívánja használni.

A bezárt drezdai gyárban dolgozó 230 alkalmazott egyelőre megtarthatja munkahelyét a Volkswagen kötelékében.

Azt azonban fontos megjegyezni, hogy az innovációs központ teljesen más szaktudást igényel, mint a járműgyártás. A korábbi felállásban 205 dolgozó évente 6000 ID.3-at szerelt össze. A Volkswagen Sachsen azonban jelezte, hogy az új struktúrában legfeljebb 135 munkavállalónak tud hosszabb távú pozíciót kínálni.

