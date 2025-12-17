Idáig jutott a Volkswagen: gyárat zárt be Németországban, legördült az utolsó autó – Kína győzött

Szomorú mérföldkőhöz érkezett a német autóipar. A Volkswagen kedden bezárta az egyik gyártóüzemét Németországban, erre 88 éves története során eddig még nem volt példa. A drezdai gyárban 2002-ben indult el a termelés, és 2025. december 16-án ért véget.

A Volkswagen drezdai gyára, a Glasernen Manufaktur nem gyárt tovább autókat / Fotó: Robert Michael / DPA / AFP

Az Anadolu Anjasi összefoglalója szerint a Volkswagen még 2024-ben állapodott meg a munkavállalói tanáccsal és a szakszervezetekkel arról, hogy 35 ezer embert bocsát el, és csökkenti kapacitását Németországban, válaszul

a kínai gyártók által beindított árversenyre,

az európai piacon csökkenő keresletre

és az elektromos járművek vártnál lassabb elterjedésére.

A megállapodás részét képezte azt is, hogy a Volkswagen drezdai járműgyártása, a keletnémet Szászország tartomány fővárosában, 2025 végéig leáll. Ez kedden meg is történt, a német autóipari óriás leállította a járműgyártást drezdai gyárában.

Számos kihívás tornyosul a Volkswagen előtt is

A drezdai gyár bezárására azt követően került sor, hogy a Volkswagen pénzforgalmi problémákkal küzdött a gyenge kínai értékesítés, az európai kereslet csökkenése és az Amerikai Egyesült Államokba irányuló értékesítésre kivetett vámok miatt. A Donald Trump által kivetett vámokat ráadásul nem is sejthette a gyártó a tavalyi bejelentés idején. A vállalatnak az elkövetkező öt évben körülbelül 160 milliárd euró értékű beruházást kell finanszíroznia.

A Welt adatai szerint Drezdában a Phaetontól az e-Golfig bezárólag összesen több mint 165 500 autót gyártott. Az utolsó Volkswagen emlékbe a Glaserne Manufakturban marad, mielőtt a gyárat átalakítják. Az utolsó jármű, amely 24 évi autógyártás után gördült le a gyár futószalagjáról egy ID.3-as volt. Az autót minden alkalmazott aláírta, és kiállítási tárgy lesz belőle.

Mint ismert, a Volkswagen 2024 decemberében, az úgynevezett „karácsonyi béke” keretében jelentette be a drezdai járműgyártás megszüntetését. A hosszú tárgyalások és a sztrájkok után a cég megegyezett az IG Metall szakszervezettel, hogy 2030-ig 35 ezer munkahely szűnik meg, és 700 ezer darabbal csökkentik a teljes gyártókapacitást anélkül, hogy hivatalosan bezárnának üzemeket.