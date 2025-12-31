Deviza
machu picchu
turista
peru
vonat

Frontálisan ütközött két turistákkal tömött vonat a világ egyik leglátogatottabb helyén

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt Peru délkeleti részén, a Machu Picchuhoz vezető útvonalon, amikor két turistákat szállító szerelvény frontálisan ütközött, legalább egy ember meghalt, több tucatnyian megsérültek. A baleset az inkák híres városához közlekedő vonat forgalmát is érintette, a hatóságok szerint a sérültek között külföldi turisták is vannak.
VG/MTI
2025.12.31, 09:22
Frissítve: 2025.12.31, 09:22

Két turistavonat ütközött össze frontálisan helyi idő szerint kedden Peru délkeleti részén, a híres Machu Picchu erődítményhez vezető úton, legalább egy ember meghalt, negyvenen megsérültek – írta az MTI.

vonat Peru
Frontálisan ütközött két turistákkal tömött vonat a világ egyik leglátogatottabb helyén / Fotó: AFP

A halálos áldozat az egyik mozdonyvezető volt – közölte a cuscói regionális ügyészség. A sérültek állampolgársága egyelőre nem ismert. Machu Picchu, amely 1983 óta a világörökség része, hivatalos adatok szerint naponta átlagosan 4500 látogatót fogad, köztük sok külföldit. Az inkák híres városába a látogatók előbb vonattal, majd busszal jutnak el. A baleset helyi idő szerint 13 óra 20 perckor történt az Ollantaytambo és Machu Picchu közötti egyirányú vasútvonalon, az andoki Cusco régióban. A vasútvonal koncessziós jogosultja, a Ferrocarril Transandino társaság közölte, hogy a két vonat,

  • az Inca Rail
  • és a PeruRail

üzemeltetőinek szerelvénye ütközött össze, ami emberáldozatokat és anyagi károkat követelt.

A vonaton sok turista utazott

Az ügyészség közölte, hogy dolgozik a vonaton utazó utasok számának megállapításán. Egy egészségügyi tisztviselő szerint mintegy 20 ember állapota viszonylag súlyos. Egy rendőrtiszt hozzáfűzte, hogy a sérültek között külföldi turisták is vannak. Az AFP francia hírügynökség által közölt képek szerint a mozdonyok megrongálódtak, a pálya közelében könnyebben sérült utasok is láthatók.

