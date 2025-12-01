Most dől el minden, Vucsics megszólalt: órákon belül végleg leáll a szerb olajfinomító – „Aggaszt, hogyan lesz holnap benzinük”
Szerbia elnöke, Aleksandar Vucsics hétfőn elismerte, hogy az ország energiaellátása komoly kihívások előtt áll a NIS olajfinomítóval kapcsolatos amerikai szankciók miatt. Az államfő hangsúlyozta: pozitív fejleményre jelenleg nem számít.
„Nincs jó hír, és nem is várok” – fogalmazott Vucsics újságírók előtt, miután egy Belgrád melletti faluban egy család otthonában tett látogatást.
Az elnök szerint a következő napokban különösen nehéz helyzet alakulhat ki az üzemanyag-ellátásban.
„Aggódva gondolok arra, hogy holnap hogyan tudjuk biztosítani a nyersolajat, a benzint, a gázolajat és a kerozint” – tette hozzá. A többségi orosz tulajdonban lévő NIS ellen 54 napja vannak érvényben az amerikai szankciók.
A pancsovai finomító jelenleg még üzemel, de csak meleg keringtetési módban, vagyis nem termel, csak a berendezéseket tartják melegen, hogy ne károsodjanak. Hivatalosan kedden, december 2-án teljesen leállítják, ha az amerikai Külügyminisztérium nem hosszabbítja meg a működési licencet. Az államfő ugyanakkor leszögezte: a kabinet felkészült a nehéz helyzet kezelésére, és minden lehetséges forgatókönyvvel számol.
A pancsovai finomító az ország üzemanyag-fogyasztásának 60–70 százalékát adta, így a teljes leállás hosszú távon érzékenyen érinti Szerbiát. Rövid távon azonban a felhalmozott készletek és a megnövelt import miatt nem várható ellátási válság. A helyzet ugyanakkor jól mutatja Belgrád kényes egyensúlyát: miközben nem csatlakozott a nyugati szankciókhoz, most mégis az amerikai döntés közvetlen következményeit kénytelen kezelni.
Egyszer csak elárulták az oroszok Putyin és Orbán Viktor moszkvai tárgyalásának nagy titkát: Magyarország döbbenetes olajüzlet előtt áll
Arról is tárgyaltak Moszkvában, hogy Magyarország orosz olajcégek érdekeltségeit vásárolhatja meg – árulta el váratlanul az orosz kormányfőhelyettes. Ennek háterében az áll, hogy a Lukoil olajtársaság, amelyet októberben vettek fel a nemzetközi szankciós listára, kénytelen vevőket keresni a külföldi érdekeltségeire.