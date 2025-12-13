Amikor a pénzügyi tűzoltás feléget mindent: így perzselte fel David Zaslav a Warnert és játszotta át a Netflix kezére

Egész Hollywood most a Warner Bros. Discovery felvásárlásától hangos: Donald Trumptól egészen a Christopher Nolan vezette Amerikai Rendezők Szövetségéig mindenki arról beszél, hogy a Netflix és a Paramount Skydance – a két fő licitáló – hogyan hozhatnak létre egy új példátlan méretű médiabirodalmat. Arról viszont senki nem beszél, hogy hogyan is jutott el idáig a Warner: a vállalat elmúlt pár évét borzasztó pénzügyi megállapodások és vezetői döntések sorozata jellemezte, melyek közül kimagaslik David Zaslav vezérigazgató igencsak megosztó személye.

Amikor a pénzügyi tűzoltás feléget mindent: így perzselte fel David Zaslav a Warnert és játszotta a Netflix kezére / Fotó: VG (illusztráció)

A Warner eleve adósággal kezdte meg az újfajta működést

A Warner Bros. Discovery 2022 tavaszán jött létre, amikor az AT&T leválasztotta a WarnerMediát, és egyesítette a Discoveryvel. A tranzakció iparági szempontból logikusnak tűnt: a prémium tartalomgyártás és a globális kábelcsatornás jelenlét egy kézbe került. A pénzügyi konstrukció ugyanakkor már a kezdetektől komoly kockázatokat hordozott:

az AT&T úgy szállt ki a médiapiacból, hogy közben jelentős értéket vett ki az üzletből, az újonnan létrejövő cég pedig több tízmilliárd dollárnyi adóssággal indult el.

Ez önmagában nem számított példátlannak a médiapiac történetében, csakhogy a környezet időközben gyökeresen megváltozott.

Ami egyszer működött, nem biztos, hogy másodszor is fog

A lineáris televíziós piac, mely korábban stabil és jól tervezhető bevételeket biztosított, gyors ütemben zsugorodni kezdett. A kábeldíjak és a hagyományos reklámbevételek csökkenése éppen azt a cashflow-alapot gyengítette, melyre egy ilyen mértékű adósság kezelése épült. Ebben a helyzetben vette át a vállalat irányítását David Zaslav, aki a Discovery élén korábban sikeresen épített fel egy költséghatékony, profitábilis médiacégek közé sorolt vállalatot.

Zaslav érkezésekor a prioritások egyértelműek voltak:

a kommunikáció középpontjába a pénzügyi stabilizáció,

a szinergiák kiaknázása

és az adósságcsökkentés került.

A vezérigazgató nyíltan jelezte, hogy elsődleges célja a szabad cashflow növelése és a hitelminősítők megnyugtatása. Ez a megközelítés rövid távon logikusnak és indokoltnak tűnt, hiszen a vállalat mozgásterét valóban a mérleg állapota határozta meg. A probléma az volt, hogy ez a pénzügyi fókusz idővel minden más szempont fölé kerekedett.